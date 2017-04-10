Президент России наградил А.Ищеина за поддержку русской диаспоры в Азербайджане

Актуальная тема / Общество
Вчера, 01:16
Президент России наградил А.Ищеина за поддержку русской диаспоры в АзербайджанеПрезидент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы управляющего Бакинской епархией Александра Ищеина за поддержку русской диаспоры в Азербайджане. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин также наградил орденом Дружбы директора суверенного фонда «Катарское инвестиционное агентство» Аль Тани Абдулла Бен Мухаммед Бен Сауда и гендиректора компании Glencore Айвана Глазенберга, участвовавших в приватизации акций «Роснефти».

Кроме того, орден Дружбы получили полномочный управляющий банковской группой Intesa Карло Мессина. Ещё один представитель финансовой организации, председатель Совета директоров Антонио Фаллико награждён орденом Почёта.

Этим же указом Путин наградил медалью Пушкина директора Национальной библиотеки Киргизии им. Алыкула Осмонова Жылдыз Бакашову и врио завкафедры археологии Киргизского национального университета им. Ж. Баласагына Шайыркул Батырбаеву за большой вклад в развитие российско-киргизского научного и гуманитарного сотрудничества. Также за развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве орденом Дружбы награждён глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев.
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