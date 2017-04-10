Cпециальный показ документального фильма «24 снега» Михаила Барынина

12 апреля 2017, среда



Киноцентр Октябрь (Новый Арбат, 24), зал №7, 19:30



Показ фильма пройдет при поддержке Международного фестиваля зеленого документального кино ECOCUP

«24 СНЕГА» 12+, РОССИЯ, 2016, 90 МИН.



АВТОР СЦЕНАРИЯ И РЕЖИССЕР: Михаил Барынин

Картину зрителям представит Михаил Барынин, а после показа состоится встреча с главным героем фильма Сергеем Лукиным.«24 СНЕГА» рассказывает историю потомственного коневода Сергея Лукина, который живет и ведет свое хозяйство в краю, где ежегодно бьются рекорды низких температур, где, кажется, замерзло все, даже время. Его жизнь может показаться городскому жителю борьбой за выживание. По сути, так оно и есть. Но именно в таком образе жизни он видит своё предназначение. Не смотря на все трудности, связанные с отсутствием цивилизации, социума, связи с внешним миром и суровым климатом арктической Якутии, Сергей считает себя свободным человеком. Ведь он работает не за зарплату, а по призванию. Он далек от политики, цен на нефть и курсов валют. А годы, проведенные в тундре, он исчисляет снегами...В феврале 2017 года «24 СНЕГА» представил Россию на Берлинском Международном Кинофестивале (Internationale Filmfestspiele Berlin) в программе NATIVe, а в марте 2017 в Вашингтоне на крупнейшем международном экологическом кинофестивале Environmental Film Festival in the Nation's Capital. Фильм является обладателем многих наград и призов:Был отмечен Призом зрительских симпатий на XXXVIII Московском Международном кинофестивале, где состоялась его российская премьера;Стал лучшим документальным фильмом на IV Якутском международном кинофестивале, где также получил Специальный приз жюри за блестящее визуальное решение фильма;На Международном фестивале документального кино «Флаэртиана» взял Приз за оригинальное художественное решение - «Серебряный Нанук», а также Приз зрительских симпатий;На XV Международном Байкальском фестивале документальных и научно- популярных фильмов «Человек и природа» им. В. Распутина фильм получил Гран-при и Приз молодежного жюри;Жюри Международного фестиваля национального и этнического кино «Серебряный Акбузат» отметило картину Призом «За лучшую операторскую работу в документальном фильме», также фильмы был удостоен Призом зрительских симпатий;С X фестиваля российских фильмов «Спутник» (Польша) фильм увез Приз зрительских симпатий и Диплом «За удивительную документацию жизни в далекой Якутии и за теплый портрет героя, живущего в суровых природных условиях. За представление героя, который даже в таких трудных условиях умеет находить радость в повседневности и жить в согласии с природой»;Картина была номинирована на Национальную Премию в области кинематографии «Золотой Орел» за 2016 год как лучший неигровой фильм.Специальный показ:Невыносимый климат арктической части Якутии. Вечная мерзлота. Большую часть года здесь отрицательная температура и всегда холодная земля. Зимой температура достигает 65 градусов ниже нуля. Здесь нет телефонной связи и электричества. А отсутствие дорог усложняет передвижение. Жизнь в таких условиях связана с ежедневной борьбой со стихией и самим собой. В сотнях километрах от ближайшего населенного пункта, человек может рассчитывать только на самого себя. Этот суровый край притягивает людей, ищущих свободу и независимость. Герой картины, коневод, большую часть года живет в тундре, ухаживая за табуном. С каждым годом Сергей все больше и больше время проводит вдали от деревни, встречаясь с семьей лишь несколько раз в году на празднике коневодов и привозя мясо домой. Он чувствует себя чужаком в родном доме и практически теряет связь с семьей. Изнуряющий быт севера ставит человека перед самым тяжелым выбором — кто он на самом деле.