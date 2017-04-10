В рамках XXIV фестиваля «Святая Анна» в третий раз состоится показ программы «ПРОФЕССИЯ: РЕЖИССЕР»

Кинофестиваль будет подробно освящаться на сайте www.moviestart.ru, который с этого года является информационным партнером киносмотра. На нашем сайте будут опубликованы подробные материалы об отдельных программах фестиваля, а также в ближайшее время будет размещено эксклюзивное интервью с программным директором киносмотра — Виктором Прокофьевым. Публикуем подробный релиз о программе «ПРОФЕССИЯ: РЕЖИССЕР»Три года назад программный отдел «Святой Анны» впервые собрал программу короткометражных работ, снятых известными актерами. Профессионалы индустрии пробовали себя в новом амплуа, некоторые – обучаясь режиссуре на двухгодичных курсах при киношколах, другие – самостоятельно, опираясь на собственные опыт и чуткость.Один из главных призов фестиваля тогда получил Кирилл Плетнев за свой дипломный фильм «НАСТЯ», студент Высших курсов Егор Сальников – спецприз от фестиваля «Короче» за короткометражку «Пузырьки», а выпускник той же мастерской Егор Баринов – диплом жюри за свой диплом «УДАР».На второй год состав программы обновился. Из ранее представленных дебютирующих в режиссуре актеров остался лишь Сальников уже со своим дипломным фильмом, но к нему присоединилась компания коллег, среди которых оказались актрисы Юлия Мельникова и Эльвира Болгова с учебными этюдами, актеры Роман Полянский, Данила Дунаев, еще школьник, но активно снимающийся в кино Валентин Садики. Жюри 23-й Святой Анны оставила дебютантов без призов, однако некоторые вошли в спецпрограмму лучших фильмов фестиваля и путешествовали по экранам на протяжении нескольких месяцев. Юлия Мельникова с 7-минутным фильмом «ЭЛИЗИУМ» даже была отмечена кинопрессой за режиссерский взгляд.Решив сохранять традицию, «Святая Анна» в этом году представляет полностью обновленный выпуск дебютирующих в кинорежиссуре актеров, причем некоторые из них уже были отмечены на других фестивалях, что усиливает конкуренцию среди участников.Виктор Ян Прокофьев, программный директор фестиваля: «Эта программа важна, потому что она уже показала результат, и авторы остаются в индустрии. Если фильм прозвучит на фестивале, отмечается призом, автору жмут руку и поздравляют члены жюри, отношение индустрии к такому актеру меняется, и они получают еще одну возможность проявить себя здесь, но уже с другой стороныУ нас есть прекрасный пример Кирилла Плетнева, который отлично умеет и то, и другое. Он прекрасно овладел профессией режиссера. Мне кажется, у него есть абсолютно четкое понимание того, как применять свои навыки работы на площадке в актерском амплуа с точки зрения режиссуры. И он делает это правильно, и задает нужные темы, правильную интонацию. У него мастерский кастинг, потрясающая работа с актерами. Например, такую Ингу Оболдину, какая у него в «Насте», я больше не видел нигде. Ольга Лапшина, которая открывает его фильм «Мама» в роли гинеколога, – это очень точно найденный характер для эпизода, после которого я хочу смотреть фильм дальше. Это и есть режиссура, точный захват зрительского расположения – и это надо уметь. Также пример Ксюши Баскаковой из нашей программы, которая ничего не получила за свою «Крольчиху» в прошлом году, но сейчас выпускает свой полнометражный фильм с Охлобыстиным «Птица», снятый на «Ленфильме». И это ансамблевая, развлекательная, классная вещь! По ее работе заметно, что она точно понимает развлекательный формат, понимает эту линию кинематографа.В этом году мы покажем несколько сумасшедшую подборку. Будет «Четвертый» Кирилла Сафонова, который, по правде сказать, несколько театрализован. Но будет и два-три совершенно сумасшедших фильма. Один – абсурдистского характера, второй – про болезнь Альцгеймера, не жалостливый, а наполненный лиризмом. И будет, как мне кажется, совершенный фильм-автопортрет от Иры Вилковой «ЧЁ», который ассоциируется с ней – громкой, спонтанной, быстро разговаривающей и затрагивающей абсолютно разные темы в самом широком диапазоне. И если ты знаешь Иру, знаком с ее работами в кино, ты примерно представляешь себе, какой может быть ее короткометражка – вот это применение режиссуры. Мне кажется, в этом году, в этой программе у нас будут открытия».На 24-ой Святой Анне 24 апреля в Белом зале Дома кино в 19:30 состоится премьера программы «ПРОФЕССИЯ: РЕЖИССЕР», в которую вошли:Актриса Ира Вилкова и ее первая режиссерская работа «ЧЁ», уже получившая спецприз за режиссуру на фестивале «Короче» в августе 2016-го;Актриса Ольга Дибцева с самым коротким фильмом программы «ДОБРЫЙ ДЕНЬ», основные роли в которой исполнили Александр Паль и Ольга Хохлова;Актриса Елена Полякова с шокирующим коротким метром «БОГОМОЛ». Фильм был показан на 27 Кинотавре и даже получил диплом кинокритиков «За энтомологический феминизм»;Актер театра и кино Кирилл Сафонов дебютирует с мрачной короткометражкой «ЧЕТВЕРТЫЙ», события которой разворачиваются в Австрии конца XIX века;Петербургская актриса Наталья Ткаченко впервые покажет свою работу «НЕЗВАНАЯ ГОСТЬЯ», снятую четко и даже несколько резко, однако с большой долей лиризма и сочувствия к главной героине. Актриса лично приедет из Санкт-Петербурга представить фильм зрителям.Выпускник режиссерского факультета ГИТИС, актер театра «Практика» Леонид Леонов представит несколько абсурдный комедийный сюжет «ДОЙТИ ДО РУЧКИ»;Актриса Лена Ланских не впервые пробует себя в режиссерском ампула – «БЕЗ ЗВУКА» ее третья короткометражная работа. Но именно здесь ей удается точно воплотить тревожность и психологизм главной героини – девочки-подростка.Дипломированный психолог и актриса Рената Пиотровски пробует перенести на экран одну из своих профессий, и заодно поэкспериментировать в режиссерском качестве в короткометражке «ПСИХОЛОГ».unnamed81Еще один участник конкурса этого года – актер Александр Домогаров-младший, выпускник Высших курсов сценаристов и режиссеров представит режиссерский дебют – короткометражный хоррор «ПУСТИТЕ ДЕТЕЙ». Однако показ этой работы переместился в другие блоки – «Премьеры» (20 апреля в КАРО Фильм Атриум) и «Прайм-тайм» (в ночь 23 апреля в Доме кино). Трейлер этого фильма за три недели смог собрать 50 тыс. просмотров, о нем уже написали несколько афишных изданий и автор с большим волнением готовится представить картину в рамках 24-й «Святой Анны».23-я Святая Анна «Профессия: Режиссер». Выпуск 2016:АМЕРИКА ВНУТРИ, Егор СальниковИГРА В БОГА, Валентин СадикиКОНЦЕРТ, Роман ПолянскийКРОЛИК, Данила ДунаевКРОЛЬЧИХА, Ксения БаскаковаСПОР, Эльвира БолговаФИЛОСОФИЯ, Янис ПолитовЭЛИЗИУМ, Юлия Мельникова22-я Святая Анна «Профессия: Режиссер». Выпуск 2015:ТРИСТА, Алексей БоченинБУМЕРАНГ, Мария БолтневаНАЕДИНЕ СО СТРАХОМ, Анжелика КошеваяТЕЧЕТ РЕЧКА, ЧЕРЕЗ РЕЧКУ МОСТИК, Егор СальниковПУЗЫРЬКИ, Егор Сальников (Спецприз студии М. Горького, Приз фестиваля «КОРОЧЕ»)УДАР, Егор Баринов (Диплом жюри «За повседневное безумие»)ЛЕС, Григорий ИванецПЛАНЫ НА ЛЕТО, Наталья БочкареваНАСТЯ, Кирилл Плетнев (Второй приз в категории «Лучший игровой фильм»)