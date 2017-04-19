Мехрибан Садыгова: Чем больше азербайджанских общественных организаций будет в России, тем лучше

— Национально-культурные автономии появились в России после 1996 года, когда был принят соответствующий федеральный закон. Идея о создании подобных автономий является достижением российской национальной политики. На данный момент в стране существуют 19 федеральных, более 1000 региональных и местных национально-культурных автономий. Наиболее активны в этом деле азербайджанцы: сейчас в России помимо федеральной организации, функционируют 87 региональных и местных национально-культурных автономий (НКА). Только за последние два года были созданы 32 местные и 5 региональных НКА.Любая общественная организация, занимающаяся общественно полезным делом, важна для нашего общества. И в этом заключается наша главная идея и задача. У ФНКА АзерРос нет никакой конкуренции с другими организациями азербайджанцев. Убеждена, что чем больше азербайджанских общественных организаций будет в России, тем лучше. Это для нас большой плюс. Самое главное, чтобы эти организации в рамках своего региона сотрудничали друг с другом, были полезными для своих соотечественников, поднимали их статус, вносили свой вклад в популяризацию нашей культуры и истории. Наша главная задача и цель – мир и согласие между всеми народами России, мы все работаем во благо единства российской нации.И те азербайджанцы, которые желают работать во благо и для укрепления российско-азербайджанских отношений, во имя имиджа азербайджанцев в России, могут объединиться с ФНКА АзерРос или примкнуть к любой другой общественной организации.— Всегда считала, что самое приоритетное направление в деятельности ФНКА АзерРос является организация местных, региональных НКА азербайджанцев, помощь в налаживании их работы, координация их деятельности, активное и тесное взаимодействие по всем направлениям.В нескольких регионах активисты готовят необходимые документы для регистрации НКА, как правило, они консультируются с нами по вопросам подготовки необходимых документов. Так что очень скоро откроются еще несколько региональных и местных НКА, в частности, в Дагестане, Кирове, Перми, Оренбургской области.Мы стараемся тесно взаимодействовать с ними в формате обратной связи, проводим совместные мероприятия, рабочие встречи, совещания, участвуем в разных акциях. Мы всегда информируем их о деятельности ФНКА АзерРос, о проведенных мероприятиях и наших проектах.Важно понимать, что общественная организация должна опираться на поддержку людей, которые возлагают на нее определенные надежды, нельзя, чтобы они разочаровывались в ее деятельности. Руководитель организации, прежде всего, должен быть ответственным и последовательным в своей работе. Вот только тогда можно добиться признания среди своих соотечественников и хороших результатов в работе.— Стоит отметить, что у нас нет подчинительного взаимодействия с местными и региональными ячейками, но с другой стороны, есть много организационных вопросов, которые требуют совместного решения. Стоило мне только поднять этот вопрос, тут же стали это трактовать однобоко, как ущемление чьих-то интересов. И хочу заметить, что возмущались именно те, кто себя противопоставлял другим руководителям и активистам общины, верил в свою непогрешимость, наделял себя чрезмерными полномочиями и правом решать за всех.Суть моего предложения можно найти в известной притче о пяти пальцах одной руки, когда все пальцы спорили о своей исключительной важности и главенстве, а в итоге все перессорились.Правило руки – это разумная модель не только какого-то сообщества людей, а всего нашего общества. Нам каждому важно понимать, что мы пальцы одной руки. Все, что происходит с рукой, происходит и со всеми нами. Если какой-то палец волнуется только за себя, а не за всех, то с этой рукой случится что-то недоброе.Пользуясь случаем, ответственно заявляю, что мое предложение о централизации направлено на то, чтобы работа между ФНКА и региональными НКА велась сообща, согласованно и целенаправленно, без всякого диктата с чьей-либо стороны. Но, если кого-то из руководства региональных и местных НКА такое не устраивает, выявляется нарушение устава организации, деструктивность в действиях, тогда должен быть механизм, который устранял бы факт самоуправства и непризнания вышестоящих руководителей и организаций.Отмечу, что предложение о централизации нашло понимание и поддержку у главы государства и структур, отвечающих за национальную политику страны. Сейчас идут консультации по этому вопросу на самых разных уровнях.— Необходимо отметить, что Совет по межнациональным отношениям при президенте РФ проводится два раза в год, где присутствует глава государства. Это совещательный и консультативный орган, куда входят 46 человек – представители разных народов России, общественные деятели эксперты, главы ведомств и министерств. Но в течение года функционируют комиссии Совета по разным направлениям, и каждый из нас на своем уровне проделывает определённую работу.Всегда перед каждым Советом проводится огромная организационная работа, выносится тема для обсуждения и, конечно же, каждый член Совета старается озвучить то, что тревожит сообщество, которое он представляет. Что касается лично меня, то, конечно же, и я тоже постараюсь использовать эту важную для всех нас площадку, чтобы обратить внимание и главы государства, и руководителей госструктур на проблемы, волнующие моих соотечественников. Но, я надеюсь, что таких проблем, которые могли бы решаться только вмешательством президента, у азербайджанцев России не будет, что мы сами сможем их решать, так как имеем для этого необходимый потенциал.На бытовом уровне мы стараемся помогать как соотечественникам-россиянам, так и гражданам Азербайджана. У нас есть свои юристы и посредством них стараемся решить вопросы. Но надо понимать, что бывают моменты, когда и юристы бессильны. Например, бывает, что к нам обращаются люди с фальшивой регистрацией – ну как тут помочь? Требование властей об их депортации абсолютно законно и им остается только подчиниться. Все это возникает опять же из-за незнания или нежелания узнавать законы страны проживания. Поэтому большое внимание мы уделяем профилактике нарушений в сфере миграции.— Прежде всего, хочу подчеркнуть, что никакого преследования Всероссийского Азербайджанского Конгресса со стороны министерства юстиции нет. На месте этой организации может оказаться любое другое объединение, в том числе и наша, если минюст в ходе проведения контрольно-надзорных функций установит какие-либо нарушения. Но прежде чем наказывать за нарушения, для их устранения дается достаточно времени. И у ВАКа, как выяснилось, времени было предостаточно, чтобы отреагировать на неоднократные предупреждения минюста и удовлетворить его требования по устранению выявленных нарушений законодательства России, и спокойно работать на благо своих соотечественников. Этого, к нашему общему сожалению, сделано не было, опять же по непонятной всем причине, и российское министерство юстиции обратилось в Верховный Суд России с административным исковым заявлением о ликвидации организации.Надеюсь на положительное решение проблемы, что Всероссийскому Азербайджанскому Конгрессу дадут еще возможность устранить нарушения и остаться в строю для продолжения деятельности. А то, что сейчас происходит, должно стать уроком и для ВАКа, и для всех нас.— У нас много интересных планов, задумок и проектов, которые мы успешно реализуем сами или совместно с другими нашими партнерами. В частности, это проект для детей «Золотая скрипка», который мы претворяем в жизнь с автором идеи и проекта Анаром Юсифовым. О семи уже проведенных концертах в разных городах, в том числе и в Москве, много написано в СМИ.Готовимся к очередной годовщине празднования Победы над фашизмом, будем участвовать во всероссийской акции «Бессмертный полк».Ежегодно ФНКА АзерРос в разных форматах отмечает знаменательные праздники и даты своей исторической Родины. В прошлом году 28 мая мы провели экологическую акцию в московском парке «Люблино-Кузьминки», посвященную Дню Республики, в рамках которой на территории парка участники акции посадили 28 деревьев.В этом году мы хотим отметить эту знаменательную для Азербайджана дату более масштабно. Уже идет подготовка к праздничной концертной программе, посвященной Дню Республики, которая состоится 21 мая во Дворце пионеров на Воробьевых горах и которая будет проходить в рамках Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва».Главная задача этого фестиваля – приобщение детей и молодежи к национальным языкам и культурным традициям народов, живущих в столице России. ФНКА АзерРос совместно с другими общественными азербайджанскими организациями покажет познавательно-развлекательную программу «День азербайджанской культуры». Планируем показать фильм о современном развитии Азербайджана, организовать мастер-классы по народным промыслам и декоративно-прикладному искусству, хотим угостить гостей вкусным бакинским чаем и восточными сладостями. Для детей подготовим уголок детского творчества и мастер-классы, они также смогут принять участие в конкурсе рисунков.Надеемся показать москвичам и гостям столицы богатство и уникальность азербайджанской культуры, подарить им такой праздник, чтобы надолго запомнился.— История дружбы народов России и Азербайджана это не 25 последних лет – она насчитывает уже более 200 лет. Русский и азербайджанский народы положительно относятся друг к другу. В нашей общей истории много примеров взаимной поддержки и крепкой дружбы. Тесное и взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям между двумя странами — это яркое доказательство и свидетельство того, насколько совершенными могут быть наши отношения, которые могут стать своего рода моделью для других стран. Как говорится, дружбы и любви не бывает много. Нет предела таким взаимоотношениям.