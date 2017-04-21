Владимир Познер: «Пробовать!»

Зал был полон. Не то что яблоку - семечку было негде упасть. Публика в основном, увы, преклонного возраста, но жизнелюбивая, активная и задающая острые вопросы. Владимир Владимирович не разочаровал - два часа обстоятельно, объективно и с юмором рассказывал о семейных и журналистских перипетиях и отвечал на вопросы.Приехав в СССР в 1943 году, он первый раз выехал за рубеж лишь в 1977-м. Однажды на встрече со зрителями молодой человек задал Познеру вопрос: "А что такое "невыездной"?" Это был лучший вопрос, который ему когда-либо задавали. Еще 25 лет назад, во время перестройки, на вечере в ГЦКЗ "Россия" он говорил: "Проблем много, но зато сегодня меня за кулисами "не ждут". Но Владимир Владимирович констатировал парадоксальную вещь: нашей страной правят люди старой системы - пионерско-комсомольско-партийной. А система нынче совсем другая.А лучшим фильмом для В. В. Познера стал "Пролетая над гнездом кукушки", который он увидел в том 77-м за границей, будучи до этого пресловутым невыездным. Главная мысль картины "если не суметь сделать, то надо хотя бы попробовать" во многом повлияла на дальнейшую жизнь журналиста. Сегодня он очень хвалит острый документальный фильм Владимира Манского "В лучах солнца" о Северной Корее: "Его надо показывать на всех площадках, во всех школах..."В жизни Владимир Владимирович выглядит прекрасно, лучше, чем на экране. В этом он "винит" гены и любовь близких. Ну и спорт, конечно. "Завтра в 8 утра я на теннисной площадке" - и ловко продемонстрировал удар воображаемой ракеткой.