Эксперт: В Азербайджане следует начать внедрение криптовалюты

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Сегодня, 14:25
Эксперт: В Азербайджане следует начать внедрение криптовалютыВ Азербайджане следует начать реализацию пилотного проекта по внедрению криптовалюты, считает глава Гянджинского филиала Международного банка Азербайджана (МБА) Сабит Фатизаде.

По мнению Фатизаде, рано или поздно процесс цифровизации охватит и денежные средства.

“В свое время бумажные и металлические деньги заменили натуральный обмен, в настоящее время мы находимся на этапе развития безналичных расчетов, затем очередь дойдет и до электронных денег. К примеру, банки Японии уже начали внедрять криптовалюту в своей работе, а в Европе создаются криптобанки”, - сказал в среду в интервью Trend Фатизаде.

Что касается надежности и безопасности цифровой валюты, то, как отметил собеседник агентства, в мире уже существует достаточно надежная система защиты от кибератак.

“У правительства есть все необходимые средства, чтобы обеспечить надежный контроль и высокий уровень безопасности криптовалюты. Конечно, внедрение любой новой технологии на первоначальном этапе может создать определенные проблемы. Но это вовсе не значит, что мы должны этого бояться и не должны идти в ногу с новыми требованиями глобализирующегося мира. Я верю, что Азербайджан, став локомотивом в этой сфере среди стран СНГ, может внедрить, скажем, AzCoin. В других государствах, само собой, появятся электронные деньги, соответствующие названиям стран, например, в России - RusCoin, в Грузии - GeoCoin и так далее”, - сказал он.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.
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