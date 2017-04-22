Эксперт: В Азербайджане следует начать внедрение криптовалюты

По мнению Фатизаде, рано или поздно процесс цифровизации охватит и денежные средства.“В свое время бумажные и металлические деньги заменили натуральный обмен, в настоящее время мы находимся на этапе развития безналичных расчетов, затем очередь дойдет и до электронных денег. К примеру, банки Японии уже начали внедрять криптовалюту в своей работе, а в Европе создаются криптобанки”, - сказал в среду в интервью Trend Фатизаде.Что касается надежности и безопасности цифровой валюты, то, как отметил собеседник агентства, в мире уже существует достаточно надежная система защиты от кибератак.“У правительства есть все необходимые средства, чтобы обеспечить надежный контроль и высокий уровень безопасности криптовалюты. Конечно, внедрение любой новой технологии на первоначальном этапе может создать определенные проблемы. Но это вовсе не значит, что мы должны этого бояться и не должны идти в ногу с новыми требованиями глобализирующегося мира. Я верю, что Азербайджан, став локомотивом в этой сфере среди стран СНГ, может внедрить, скажем, AzCoin. В других государствах, само собой, появятся электронные деньги, соответствующие названиям стран, например, в России - RusCoin, в Грузии - GeoCoin и так далее”, - сказал он.Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.