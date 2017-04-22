Мемориальный музей Вагифа Мустафазаде — участник фестиваля «Интермузей-2017»

В Москве, Центральном выставочном зале «Манеж», с 25 по 29 мая 2017 пройдет XIX Международный фестиваль «Интермузей-2017», в котором примут участие более 300 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди участников фестиваля Мемориальный музей Вагифа Мустафазаде, известного джазового композитора и пианиста, основоположника джаз мугама (Азербайджан).
Фестиваль, организатором которого выступает Министерство культуры РФ, проводится с 1999 года и за это время стал признанной площадкой для обмена опытом, возможностью для крупных и небольших музеев показать свои достижения, а для гостей фестиваля — познакомиться с ними. В этом году ключевой темой фестиваля станет «Музей будущего». Новая оптика и способность к переходу на качественно иной уровень, будущее конкретного участника и будущее музейной сферы в целом. Всем музеям-участникам предложено отразить тему фестиваля в наполнении и оформлении своих стендов в экспозиции.
Мемориальный музей Вагифа Мустафазаде представит в экспозиции фестиваля фотографии джазового композитора и пианиста с ведущими музыкантами мира, его музыкальные альбомы, книги о нем, состоится просмотр документальной ленты «Наш Вагиф» производства «Бута-фильм», снятой при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана и компании «BP».
«Музей Вагифа Мустафазаде успешно прошел конкурсный отбор и получил право на участие в международном фестивале музеев «Интермузей-2017». Мы представим свое видение музея Вагифа Мустафазаде в будущем. Посетители нашего стенда смогут узнать много интересного о творчестве музыканта и новых музыкальных веяниях, посмотреть замечательный фильм о Вагифе Мустафазаде, послушать игру страстного поклонника и знатока творчества Мустафазаде Станислава Пинхасова в стиле мугама с элементами космической музыки. Фестиваль музеев «Интермузей» — уникальное культурное пространство и огромное событие в музейной жизни многих стран, в том числе и Азербайджана. Это прекрасная площадка для неформального общения, обмена опытом и новейшими методиками. И мы с огромным удовольствием представим наш музей не только профессионалам музейного дела, но и широкой российской публике», — отметила директор Мемориального музея Вагифа Мустафазаде Афаг Алиева.
Приглашаем всех, кто увлекается джазом, является поклонником творчества Вагифа Мустафазаде посетить стенд Мемориального музея Вагифа Мустафазаде на фестивале «Интермузей-2017».
Центральный выставочный зал «Манеж»
Адрес: город Москва, Манежная пл., д. 1
Проезд: Ст. м. «Охотный ряд», «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина»
Телефоны: (495) 645–92–77 — единая справ. служба
сайт: moscowmanege.ru