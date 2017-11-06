Турецкий бизнесмен и политик Джавит Чаглар удостоен российского ордена «Дружбы»

Орден он получил из рук президента России Владимира Путина на приеме по случаю Дня народного единства.Чаглара в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана называли одним из посредников в процессе нормализации отношений Москвы и Анкары.«Благодаря решительной позиции президентов Путина и Эрдогана удалось преодолеть не только временные трудности, к которым привела провокация наших недругов, повлекшая за собой уничтожение российского самолета, но и восстановить дружественные отношения между Россией и Турцией», — сказал Чаглар. Он рассказал, что его «давние друзья в России помогли двум лидерам в поисках пути преодоления временных трудностей в отношениях между нашими странами». «Этому способствовали и те прочные узы дружбы, которые существуют между нашими народами, сохранившиеся невзирая ни на что и благодаря помощи и поддержке, которые Россия оказывала Турции в годы национальной освободительной войны и в последующий период, когда Россия помогала становлению турецкой промышленности», — добавил глава компании.Джавит Чаглар во время выступления выразил благодарность тем, кто помог в возобновлении дружеских отношений Москвы и Анкары, «поддержав наши благородные начинания». Так, он отметил усилия начальника генштаба Турции, главу МИД Турции, пресс-секретаря президента Турецкой Республики, помощника президента России Юрия Ушакова, бывшего главу Дагестана Рамазана Абдулатипова, замглавы администрации президента — пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, бывшего первого вице-премьера Азербайджана Аббаса Аббасова, а также одного из бригадных генералов турецких вооруженных сил в отставке, который сопровождал Чаглара во многих поездках в период переговоров по восстановлению отношений двух стран.«В такой сложный период в нормализации отношений между Россией и Турцией свои лучшие лидерские качества проявил, а также доверил мне такую важную задачу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Я хочу высказать ему свои слова благодарности. Сегодня высокую государственную награду мне вручает президент России Владимир Путин, который счел меня достойным ее. И я благодарю его, выражаю искреннее уважение и благодарность», — сказал глава Nergis Holding.В завершение речи он отметил необходимость того, чтобы Россия и Турция «оставались друзьями и в будущем».