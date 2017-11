Голос Преодоление 2017

Этот необычный конкурс уникален тем, что проводится среди пациентов центра - инвалидов с тяжелыми ограничениями в передвижении. Главный организатор и ведущий этого особенного действа - Руслан Курбанов, руководитель социальной службы реабилитационного центра«Преодоление».Здесь, в центре «Преодоление», участники конкурса впервые встретились и познакомились, а некоторые впервые начали заниматься вокалом.Своими профессиональными советами после выступления участников делились члены жюри - известные исполнители Российской сцены и педагоги вокала: Глеб Никольский—оперный певец (бас); Заслуженный артист РФ, лауреат Международных конкурсов, был солистом Большого театра; Лидия Никольская - педагог по вокалу, лауреат российских конкурсов, заслуженная артистка России, работала в Большом театре; певица, актриса Виктория Белова - педагог по вокалу (ее называют Русский голос Голливуда), является первым русским представителем голливудской системы вокала СэтаРиггза SLS (SpeechLevelSinging); основатель своей Международной школы вокала по системе SLS BeVictory (среди учеников Виктории Беловой представители России, Беларуси, Украины, США, Англии, Германии, Франции и других стран); Варвара Мялицына - педагог по вокалу, закончила Академию Изящных Искусств и Пермскую консерваторию, солистка театра Музыки FestadiVoce (Праздник голоса); Сергей Михайлин - один из ярчайших участников третьего сезона популярного музыкального проекта «Голос»; Юрий Кононов - участник шоу канала «Россия 1» «Главная сцена 2 сезон».Хочется отметить, что члены жюри – Виктория Белова, Глеб Никольский, Варвара Мялицына - являются педагогами по вокалу некоторых конкурсантов. Виктория Белова – педагог по вокалу - Анны Чарторижской и Лилии Юсиповой которая в 2016 г. с песней «Je t'aime» взяла Гран -При Международного конкурса –фестиваля FIESTALONIA Voices of Costa Brava..Почетными гостями были солистка поп - рок группы «Команда БАГ» Александра Бочкарева и известный танцор Евгений Смирнов, герой шоу «Прямой эфир», участник клипа «Мы вдвоем», участник шоу-проекта «Танцы на ТНТ» - танцор в клипе Макса Фадеева и Наргис «Вдвоем».Восемь конкурсантов исполнили любимые им песни, в которые они вложили в первую очередь душу и сердце.Елена Сеславина – «Нежность» ( А. Пахмутова, Н. Добронравов); Марагрита Мочалова – «Не забывай» ( Исаак Дунаевский, М. Матусовский); Станислав Бесполуденнов – «Губы окаянные» (Юлий Ким); Давид Хануков - «Блюз Господень» (А. Розенбаум); Лилия Юсипова (Lilix) -“Listen”(Beyonce); Анна Чарторижская - «TheBest»(Mайк Чепмен, Холли Найт); Михаил Чудеснов - «I've got you under my skin» ( Коул Портер); Мария Овчаренко - романс «Дым» ( Д. Керн, русский текст Татьяны Сикорской).Как отметили члены жюри, что все участники показали достойное вокальное мастерство.Вряд ли кто-то из конкурсантов сразу будет претендовать на громкое имя или большую сцену. Однако – как знать? Талант не выбирает, здоров его обладатель, или же, выражаясь политкорректно, «с ограниченными возможностями». И дело профессионалов – не дать такому человеку замкнуться в своем несчастье, помочь раскрыть внутренний мир, ощутить всю полноту жизни. Музыка в этом плане не знает границ и не признает ограничений.Как отмечает организатор Руслан Курбанов: «А ещё такой конкурс – это поиск людей, близких по духу. Тех, кто разделяет твои взгляды и готов разделить с тобой судьбу. Будем надеяться, что участники, лауреаты и организаторы смогут и захотят стать друг для друга такими людьми.«Голос Преодоление 2017» можно назвать благотворительным, поскольку главным вознаграждением для будущих лауреатов является возможность развивать свое дарование, заниматься с профессиональным педагогом».