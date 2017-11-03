Исмаил Бурханоглу: Мы готовы делать всё возможное, чтобы Турцию достойно представить в России и Россию в Турции

Как отметил Генеральный координатор Global Connection Онур Тайшу, организатор мероприятия, медиа-форум расширяет рамки и собирает все больше друзей и партнеров в медийном сообществе двух стран. По его словам, для организаторов была очень важна атмосфера форума, которая не в последнюю очередь зависела от самих участников, их активности, готовности получать достоверную информацию из первых рук, расширять свой круг профессиональных контактов.В рамках форума состоялась панельная дискуссия, в которой с турецкой стороны выступили мэр Антальи Мендерес Тюрель, генеральный координатор Global Connection Онур Тайшу, президент Maya Production Бурхан Озкан, президент компании Antalya Tanıtım A.Ş Юсуф Хиджисулейман, председатель правления Rixos Hotels Феттах Таминдже, президент авиакомпании Atlasglobal Мурат Эрсой и президент Средиземноморской туристической ассоциации отельеров и менеджеров отелей Эркан Ягджиа и другие представители турецкой бизнес-элиты, а с российской - исполнительный продюсер киностудии КИТ Максим Ковалевич, заместитель генерального директора КП по рекламе и продвижению Владислав Гемст и председатель общественного совета при Ростуризме, известный российский политолог Сергей Марков.На втором дне форума перед журналистами выступил вице-премьер-министр Турции Мехмета Бююкекши с подробнейшим анализом экономической ситуации как в мире, так и Турции, а также он сообщил об основных направлениях экономического сотрудничества и взаимодействия между Россией и Турцией.В этом году организаторы помимо дискуссионной площадки предложили участникам и развлекательную программу, в которую вошли торжественный прием по случаю открытия медиа-форума и гала-ужин, посвященный завершению работы форума, а также была организована экскурсионная поездка на древнюю жемчужину Антальи – Перге, древнейший город, предположительно основанный в XV в. до н.э., в удивительной красоты национальный парк Куршунлу с почти дикой природой, красивейшим водопадом и чистыми водоемами и винный погребок, где угощали вкуснейшими турецкими винами.По завершении мероприятий форума в интервью Евразии FMсообщил, чем отличается нынешний медиа-форум от предыдущего и каким он будет в следующем году:- Мы признательны всем представителям российских СМИ, что они приехали на второй турецко-российский медиафорум в Анталье. Это и было нашей главной задачей – приезд сюда, в Турцию, представителей СМИ, чтобы пообщаться с ними, выслушать их, ответить на вопросы. По сути, хозяевами медиафорума были вы, российские журналисты. А мы были вашими гостями.- Мы это почувствовали. Спасибо вам огромное!- Есть отличительная особенность у нашего медиафорума - здесь вы из первых уст можете услышать людей, которые формируют общественное мнение, узнать о последних изменениях в области туризма, экономики Турции, о новых проектах и горячих новостях.Главное, чтобы информация доходила до вас не через кого-то, а напрямую от нас. Обстановка на форуме была максимальная искренняя, дружеская и неформальная. И мы постарались показать, что дружба между нашими народами искренняя и что мы прекрасно можем понимать друг друга.- Первый медиа-форум совпал с очень сложным временем, когда ухудшились отношения между нашими странами. И это был первый контакт официальных представителей Турции с журналистами из России после ситуации с российским самолетом. Тогда практически все турецкие министры приехали на форум, чтобы пообщаться и выступить перед российскими СМИ. И власть Турции тогда выразила официальное отношение к России на первом медиафоруме, организованном в прошлом году. И проведение такого форума стал для нас первым опытом.Конечно же, мы увидели свои недочеты, что-то было неправильно организовано, сделали выводы для себя, чтобы больше не повторять ошибок, в дальнейшем сделать форум более качественным и целевым. Было принято решение в этом году немного изменить формат мероприятия. Программа медиа-форума в прошлом году была очень длинная и насыщенная и, возможно, утомила его участников.В этом году мы постарались сделать программу более краткой, комфортной для журналистов, чтобы не утомлять наших гостей и оставить им побольше свободного времени, чтобы они могли не только послушать, но еще и отдохнуть.В следующем году мы организуем медиа-форум в другом формате, так как считаем, что каждый год надо развиваться, чтобы не отставать от новых веяний. Каждый год мы учимся чему-то новому, находим что-то новое. Возможно, будут новые тематические секции по туризму и экономике. Но главными принципами наших медиа-форумов всё равно останется дружба, искренность и возможность отдохнуть его участникам, чтобы они приятно провели время и чтобы эта поездка запомнилась им надолго.- До нынешнего медиа-форума во всех крупнейших газетных изданиях, в популярных российских журналах, имеющих миллионные тиражи, интернет-изданиях и на телевидении наша компания опубликовывала много интересной и полезной информации о Турции, о том, что мы делаем для улучшения российско-турецких отношений.Я думаю, что если два государства: Россия и Турция отнесутся к Перекрестному году культуры и туризма со всей серьезностью, то использовать наш потенциал они должны по определению, потому что мы действительно очень много уже сделали для того, чтобы сблизить две страны.И это касается не только Турции. Будь то Мексика, Германия, Тунис или любая другая страна, которая стремится к еще большему улучшению отношений с Россией и захочет, чтобы информация об их стране широко распространялась в России, то Global Connection тот самый адрес, куда надо обратиться. Мы накопили большой опыт и багаж, полезный для других стран. Наша компания работает не только с Россией, но и с другими странами, с людьми, которые формируют общественное мнение по всему миру.И, надеюсь, что наш опыт обязательно использует министерство туризма и, конечно же, обратится к нам с предложением поучаствовать в Перекрестном годе. Хотя мы не будем ждать, когда Министерство культуры раскачается и решит привлечь нас. Мы сами обратимся к министерству с тем, что приближается Перекрестный год культуры и туризма, и пора действовать.Мы всегда готовы делать всё возможное, чтобы Турцию достойно представить в России и Россию в Турции.- Ну, может не стоит так слишком преувеличивать нашу роль в отношениях между двумя странами. Несмотря на сложившиеся сложные отношения и кризис между нашими странами, мы продолжили публикации о Турции в России. Наши медиа-партнеры в России - очень понимающие и профессиональные люди, они не разорвали с нами контактов. Мы продолжали совместно работать, старались не касаться политики и говорить только об общечеловеческих ценностях, чтобы сохранить человеческие мосты. Мы всегда старались, чтобы наши публикации доходили до российского читателя.И в вашем лице я хочу поблагодарить всех, кто сохранил верность слову и поддержал в самое сложное время наше партнерское сотрудничество.