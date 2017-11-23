Определены лучшие инициативы Всероссийского молодежного форума Государственной Думы

На протяжении двух дней более 400 молодых депутатов, политических и общественных лидеров, представителей региональных молодежных парламентов, студентов, блогеров и молодых журналистов из различных регионов страны работали над созданием проектов законодательных инициатив по актуальным вопросам. Помощь в разработке инициатив молодым специалистам оказывали депутаты профильных комитетов Государственной Думы, а также ведущие эксперты отраслей, министры и другие высокопоставленные чиновники.По итогам работы в зале пленарных заседаний Государственной Думы сами участники путем голосования выбрали ряд лучших проектов, которые в дальнейшем будут оформлены в законопроекты с высокой вероятностью принятия.Открывая пленарное заседание форума, Михаил Дегтярев отметил, что "особенно приятно находиться в кресле председательствующего под гербом России, который она унаследовала еще в 15 веке после брака великого русского князя Ивана III и византийской принцессы Софьей Палеолог. Во время презентации проектов, Михаил Дегтярев отметил высокий уровень профессионализма, рациональный взгляд, актуальность идей, а также стратегический подход молодых специалистов к законотворческой деятельности. «Многие предложения, которые мы здесь услышали, впоследствии могут быть реализованы и оформлены в законодательные инициативы. При этом участники на себе прочувствовали всю сложность и ответственность работы в высшем органе государственной власти», - рассказал Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.Лучшие проекты молодежи были представлены руководителям фракций Владимиру Жириновскому (ЛДПР), Геннадию Зюганову (КПРФ), Сергею Неверову (Единая Россия), Сергею Миронову (Справедливая Россия).Выступая на финальной части форума, Михаил Дегтярев объявил лучшие, по мнению самих же участников, проекты. «Итак, первое место заняла команда с проектом «вейп-независимость», которая предложила законодательно запретить вейпы, курировал Комитет по охране здоровья; второе место - команда с проектом «раздельный сбор отходов», курировал Комитет по экологии и охране окружающей среды, а также Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям; третье место заняла команда с проектом "целевой набор" кадры для предприятия на селе", курировал Комитет по агарным вопросам; четвертое место – антинаркотический проект «мир без наркотиков», курировал Комитет по обороне и Комитет по безопасности и противодействию коррупции; и пятый - мой любимый проект по развитию внутреннего туризма, который курировал Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи», - сообщил Михаил Дегтярев.В завершение форума организаторы и участники выразили надежду, что Всероссийский форум молодежи Государственной Думы станет регулярным мероприятием и доброй традицией.