Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2018−2020гг

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24 ноя 2017
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2018&#8722;2020ггГосдума РФ на заседании в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2018−2020 годы, передает ИНТЕРФАКС.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя журналистам принятие бюджета в третьем чтении, заявил, что его главный показатель, «где мы видим развитие, — это рост внутреннего валового продукта».

Впервые за три предыдущих года мы принимаем бюджет, где у нас рост более 2%. Бюджет роста.
Вячеслав Володиy, gредседатель Госдумы РФ

Кроме того, в бюджете заложен рост зарплаты, денежного довольствия военнослужащих, добавил он. Фактически основной финансовый план страны направлен на реализацию указов президента, и «все это подкреплено денежными средствами», отметил Володин.

Доходы бюджета в 2018 году составят 15,258 трлн рублей, расходы — 16,529 трлн рублей, дефицит — 1,3% ВВП. Доходы в 2019 году запланированы в сумме 15,555 трлн рублей, расходы — 16,374 трлн рублей, дефицит — 0,8% ВВП. В 2020 году доходы заложены на уровне 16,285 трлн рублей, расходы — 17,155 трлн рублей, дефицит — 0,8% ВВП.

Согласно документу базовые нефтегазовые доходы в 2018 году составят 5,480 трлн рублей, в 2019 году — 5,247 трлн рублей, в 2020 году — 5,440 трлн рублей. При этом ненефтегазовые доходы в 2018 году будут равны 9,779 трлн рублей, в 2019 году — 10,307 трлн рублей, в 2020 году — 10,845 трлн рублей.
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