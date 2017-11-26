II международный литературно-театральный фестиваль «Живое слово: Post-Babel Condition» пройдет в Москве

Три вечера подряд поэты и писатели из России, Франции, Швейцарии, Норвегии, Чехии и Китая будут представлять авторское прочтение своих произведений в Москве. Среди участников: Людмила Улицкая, Сергей Гандлевский, победитель Французского слэма 2017 Lord Myke Jam, классик норвежской литературы Ларс Соби Кристенсен, швейцарский драматург и перформер Герхард Майстер, поэт Всеволод Емелин и другие. В программе: театрально-поэтические перформансы, философский стендап, театрализованная читка пьесы Герхарда Майстера «Америка» и мастер-класс перформера Юрчка 1001.«Главная цель фестиваля – передать зрителям творческую энергию мастеров слова. Создать возможность живого непосредственного общения. Если каждый из пришедших в Электротеатр найдет для себя хотя бы одного своего автора и проникнется его драйвом, мы будем считать, что цель достигнута», – объяснил со-организатор фестиваля Святослав Городецкий.Мы назвали фестиваль «Живое слово:Post-Babel Сondition», потому что с нашей точки зрения, сейчас мир терпит кризис еще раз в своей утопической надежде создать общий язык понимания. Произошло ровно то самое, что произошло во время построения Вавилонской башни. Все говорят на одном языке, но все имеют в виду разное, и совершенно по-разному интерпретируют. Происходит распад на множество языков на множество культур, у которых опять нет этого «моста», но есть энергия, есть любовь, есть поэзия, которая опять является моментом личной встречи. И тогда ты вновь вспоминаешь, что такое человечность, зачем ты живешь, что такое другие люди… и вот это и есть поствавилонское состояние, — рассказала один из организаторов и участник предстоящего фестиваля Ксения Голубович.На сцену Электротеатра Станиславский выйдут поэты, чье слово усиливается максимальной открытостью их человеческого присутствия, искусством изобретения сценического персонажа, — маски, сквозь которую слова звучат с предельной выразительностью.«Живое слово» – это не только художественный перевод жанрового определения «spoken word», но и новый формат литературного бытования в России. Первый фестиваль, прошедший в прошлом году в Электротеатре, собрал 20 авторов из 10 стран и стал одним из наиболее ярких событий литературной жизни столицы.Некоторые из участников второго фестиваля выступят в жанре живого слова впервые. Как иронично прокомментировала свое участие известная писательница Людмила Улицкая: «Стихи пишу с детства, а на старости лет набралась смелости прочитать их вслух».19:00 Сергей Гандлевский19:30 Lord Myke Jam (Франция)20:00 Всеволод Емелин20:30 Виктор Коваль21:00 Адела Сучкова (Чехия)21:30 Александр Курбатов22:00 Артем Томилов и Театр ПоколенийМастер-класс швейцарского перформера Юрчка 1001. Вход свободный.19:00 Людмила Улицкая19:30 Ксения Голубович20:00 Михаил Чевега20:30 Ася Петрова21:00 Ларс Соби Кристенсен (Норвегия)21:30 Евгения Лавут22:00 Юрчок 1001 (Швейцария)Презентация второго тома «Антологии современной швейцарской драматургии» (М., НЛО, 2017) и сценическая читка пьесы Герхарда Майстера «Америка» актерами Электротеатра, режиссер: Мария Чиркова. Обсуждение читки с участием швейцарского драматурга. Модератор: Кристина Матвиенко. Вход свободный.19:00 Философский стендап20:00 Герхард Майстер (Швейцария)20:30 Ян Сяобинь (Китай)21:00 Дмитрий Кузьмин21:30 Хань Бо (Китай)22:00 Поэтический конкурс // Praise Competition