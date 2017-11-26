Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 14 декабря

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26 ноя 2017
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 14 декабряЕжегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 14 декабря. Она начнется в 12.00.

Департамент аккредитации и брифингов управления пресс-службы и информации президента РФ принимает заявки на участие в пресс-конференции. Аккредитация продлится до 17.00 1 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Это будет 13-я встреча главы государства с представителями СМИ в таком формате. Большая пресс-конференция традиционно проходит по четвергам, она переносилась только однажды — в минувшем году, по решению самого Путина. Он счел невозможным проводить мероприятие в день похорон погибшего в Турции посла России Андрея Карлова — в тот день президент посетил церемонию прощания с дипломатом.
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