В Германии готовы платить мигрантам, чтобы они вернулись на отчизну

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3 дек 2017
В Германии готовы платить мигрантам, чтобы они вернулись на отчизнуОб этом информирует печатное издание Bild am Sontag. Программа помощи добровольным репатриантам действует в Германии с февраля нынешнего 2017.

До сих пор иммигранты старше 12 лет, которым отказали в статусе беженца либо которые ожидают соответствующего решения, однако еще до его провозглашения выбрали возвращение на отчизну, получали от Германии от 800 до 1200 евро в рамках программы «Начальная помощь плюс». Каждый, кто готов будет принять участие в программе сумеет получить не не менее указанной суммы на лицо. Оно предусматривает, что семьям мигрантов, уезжающим из Германии, заявившим об этом германским властям до конца февраля, будут выделяться дополнительные деньги. «Мы определенной помощью поддержим вас в вашей реинтеграции», — объявил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер.

Дополнение к программе предусматривает выделение до 3000 евро дополнительно семьям возвращенцев.

В частности, эти деньги могут быть предоставлены на оплату аренды, строительство либо ремонт жилья, оборудование для кухни либо ванной комнаты. Мигранту-одиночке рассчитывает по новым правилам дополнительно тысяча евро. В период с февраля по октябрь 2017 только 8639 человек получили финансовую помощь от руководства и добровольно покинули страну. Сейчас руководство Германии выступило с инициативой, предусматривающей выплату компенсации тем мигрантам, которые самостоятельно покинут республику и отправятся себе домой. «Твое будущее» должна поспособствовать выезду из страны незаконных иммигрантов, которым, согласно закону, была назначена депортация, однако которые продолжают нелегально оставаться в Германии.
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