ШОС становится важным геополитическим и экономическим игроком

Он выступил по итогам заседание Совета глав правительств стран ШОС в Сочи. Индия и Пакистан вошли в состав организации летом нынешнего года.По оценке Аббаси, мир испытывает серьезные перемены, которые характеризуются коренным сдвигом потенциалов развития. При этом ШОС создает новую модель в глобальном международном порядке и в будущем станет важной геополитической и геоэкономической силой."ШОС должна продолжать делать вклад в выстраивание справедливого, рационального мирового порядка на основе принципов устава ООН, уважения международного права и невмешательства во внутренние дела суверенных государств", - подчеркнул пакистанский премьер.Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла попросил включить в повестку дня следующего заседания Совета глав правительств ШОС вопрос о вступлении его страны в организацию. Пока Афганистан в ШОС имеет статус наблюдателя.Следующее заседание Совета глав правительств стран ШОС пройдет в октябре 2018 года в Душанбе, сообщил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. Он напомнил, что в следующем году председательство в Совете глав правительств ШОС перейдет к Таджикистану.В ходе своего выступления глава таджикского правительства сделал упор на энергетическом сотрудничестве в рамках ШОС и выступил за широкое сотрудничество стран- участниц Организации в использовании возобновляемых и альтернативных источников энергии.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. Ей предшествовал механизм "Шанхайской пятерки".В июне 2002 года на Санкт-Петербургском Саммите глав государств-членов ШОС, была подписана Хартия Шанхайской организации сотрудничества, которая вступила в силу 19 сентября 2003 года.К основным целям ШОС относятся: укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами; содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды и других; совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе; продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка.