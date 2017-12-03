Александр Овечкин вошел в 20 лучших снайперов за всю историю НХЛ

В победном домашнем поединке регулярного первенства против "Коламбуса", который завершился со счетом 4:3, Овечкин забросил 19-ю шайбу в этом сезоне.Она позволила ему войти в число 20 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ. На счету 32-летнего игрока теперь 577 точных бросков в 948 матчах. Овечкин теперь сравнялся с канадцем Марком Рекки по этому показателю. Лучшим же снайпером за всю историю лиги является легендарный канадец Уэйн Гретцки - 894 шайбы в 1487 матчах регулярных первенств.В этой игре шайбами в составе "Вашингтона" отметились Коннолли (2), Чиассон (3), Овечкин (40) и Евгений Кузнецов (42). У "Коламбуса" - Панарин (24), Калверт (37) и Веренски (57). Александр Овечкин получил звание первой звезды матча. Второе место у защитника "Кэпиталз" Джона Карлсона (две голевые передачи). Третья позиция - у Бретта Конноли из "Вашингтона".Отметим, что в этом сезоне Александр Овечкин в 27 играх набрал 26 (19+7) очков и возглавляет список снайперов лиги.