Александр Овечкин вошел в 20 лучших снайперов за всю историю НХЛ

Актуальная тема / Спорт
3 дек 2017
Александр Овечкин вошел в 20 лучших снайперов за всю историю НХЛРоссийский хоккеист клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин покорил в НХЛ очередную вершину.

В победном домашнем поединке регулярного первенства против "Коламбуса", который завершился со счетом 4:3, Овечкин забросил 19-ю шайбу в этом сезоне.

Она позволила ему войти в число 20 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ. На счету 32-летнего игрока теперь 577 точных бросков в 948 матчах. Овечкин теперь сравнялся с канадцем Марком Рекки по этому показателю. Лучшим же снайпером за всю историю лиги является легендарный канадец Уэйн Гретцки - 894 шайбы в 1487 матчах регулярных первенств.

В этой игре шайбами в составе "Вашингтона" отметились Коннолли (2), Чиассон (3), Овечкин (40) и Евгений Кузнецов (42). У "Коламбуса" - Панарин (24), Калверт (37) и Веренски (57). Александр Овечкин получил звание первой звезды матча. Второе место у защитника "Кэпиталз" Джона Карлсона (две голевые передачи). Третья позиция - у Бретта Конноли из "Вашингтона".

Отметим, что в этом сезоне Александр Овечкин в 27 играх набрал 26 (19+7) очков и возглавляет список снайперов лиги.
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