Президент России Владимир Путин заявил о своем участии на выборах главы государства в 2018 году.

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — сказал Владимир Путин на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода, приводит слова президента информационное агентство «Интерфакс».Он также заявил, что «лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет».«Сегодня в этом зале все без исключения Вас поддерживают. Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок, огласите свое решение, ведь мы за Вас, ГАЗ — за Вас», — заявил один из работников завода.В среду, 6 декабря, Владимир Путин объявил, что в скором времени он примет решение о своем выдвижении. Президент также спросил собравшихся: «Если я такое решение приму, то вы и люди, близкие вам по духу, поддержите это решение?».В ответ прозвучало оглушительное одобрение участников форума, сообщает «Интерфакс».Владимир Путин занимал пост президента России два срока: с 2000 по 2008 год, он находился на посту главы кабмина в 2008-2012 годах. После этого снова был избран президентом в 2012 году (в соответствии с поправками к Конституции, внесенными в 2008 году, срок полномочий главы государства был увеличен до шести лет).В том случае, если Владимир Путин победит на выборах, это будет уже четвертый его президентский срок. В случае своей победы Путин будет управлять страной до 2024 года.Некоторое время назад о своем намерении баллотироваться в президенты заявили, в том числе, бизнес-омбудсмен Борис Титов, предложенный политсоветом «Партии Роста», председатель федерального политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, она позиционирует себя «кандидатом против всех», лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Желание избираться в главы страны выразила телеведущая Екатерина Гордон, менеджер Эльвира Агурбаш (от партии «Альянс Зеленых»).Выборы президента РФ предварительно намечены на 18 марта 2018 года.