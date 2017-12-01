Проект ФНКА АзерРос стал победителем конкурса грантов Президента России

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1 дек 2017
Проект ФНКА АзерРос стал победителем конкурса грантов Президента РоссииПроект Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России «Связь времен и народов: стань частью танцевальной истории» стал победителем конкурса грантов Президента России.

Это танцевальный воспитательно-образовательный проект, который не только познакомит детей с особенностями и историей культуры разных народов России и других стран мира с момента ее зарождения и до настоящего времени, но и приобщит к искусству танца этих народов.

В проекте примут участие дети из подмосковного Королева и г.Москвы в возрасте от 6 и до 14 лет, часть из них те, кто начнет заниматься танцами с нуля, а также те, кто владеет танцевальными навыками, и профессиональные танцоры. Участники проекта объединятся в творческие группы, и опытные хореографы обучат их основным танцевальным элементам и танцам в дуэте, соло, в ансамбле. Будут проведены репетиционные занятия, мастер-классы, уроки по истории танцев. Для реализации проекта будет применяться технология «юные учат юных и вместе учатся у профессионалов».

В период реализации проекта с декабря 2017 года и по июнь 2018 года по итогам репетиций и занятий будет создан культурный продукт – танцевальный спектакль «Связь времен и народов: стань частью танцевальной истории», показ которого пройдет в гг. Королеве и Москве.

Вся информация о реализации проекта будет публиковаться на сайте ФНКА АзерРос www.fnkaa.ru, а также в интернет-изданиях наших информационных партнеров.

Пресс-служба ФНКА АзерРос
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