«Давайте вспомним и споём наши любимые мелодии, которыми было воспитано ни одно поколение!»

«Пусть проведение такого фестиваля…

послужит дальнейшему развитию

музыкальной культуры москвичей.»

Из «Приветствия фестивалю»

депутата МГД, н.а. России

Е.В. Герасимова .

В этот декабрьский не по-зимнему тёплый вечер публика восторженно принимала популярные песни прошлых лет - песни, с которыми наш народ с таким(!) воодушевлением встречал большие и семейные праздники, шёл на боевые подвиги, радовался и печалился – что так свойственно широкой русской душе! Народные, эстрадные песни, песни застолья и из кинофильмов - как бы незримо вводили нас в то время, когда пелись эти песни, ставшие, по определению нашего времени, настоящими «хитами».Насыщенная почти 4-х-часовая программа отличалась широкой палитрой исполняемых произведений, богатых мелодизмом и стихами: русский фольклор («Яблоневый цвет»), украинские (з.а. Украины Руслан Кадиров) и белорусские песни, песни времён Великой Отечественной.В этот вечер вспоминали кумиров миллионов – авторов: Н.Богословского, А.Зацепина, М. Блантера, И. Резника, Л. Лядову, В. Шаинского, Н. Пахмутову и А.Добронравова, Е. Догу, В. Темнова и исполнителей: М.Магомаева, Л.Гурченко, A.Миронова, Л.Зыкину, М.Бернеса… Ну, а «молодёжь после 50-ти» с удовольствием распевала и бисировала популярные песни ВИА, возвращая нас назад в добрый и любимый СССР. Среди них: «За полчаса до весны» и «Наши любимые» в исполнении Михаила Долотова; знаменитые «Беловежская пуща», «Вологда» – группы «Беловежская пуща», «В реку смотрятся облака», «Птица счастья» - Игоря Офицерова.Проведение такого фестиваля под девизом – «Давайте вспомним и споём наши любимые мелодии, которыми было воспитано ни одно поколение», объединяющий разные национальности в едином песенном содружестве, мы считаем необходимым. И это время пришло! - рассказала продюсер фестиваля Наталья Сенина,- « зал аплодировал и пел с большим воодушевлением. Приятно, что мы нашли поддержку среди зрелой творческой интеллигенции. Великолепные стихи мастера поэзии Ильи Резника публика слушала, затаив дыхание. Удивил всех в своей новой ипостаси знаменитый художник -мультипликатор Юрий Норштейн: «Я не артист! Но хочу прочесть «Василия Тёркина»! И на одном дыхании прошла целая глава… Нельзя не отметить и молодой состав участников: Алекс Клец, Екатерина Кирьянова и Павел Балабанов, Юля и Елена Коротковы. Их подбор репертуара, исполнительское мастерство, прекрасные аранжировки, яркие художественные образы не могли не тронуть сердца слушателей».В ярком финале артисты пожелали всем зрителям «..чтобы Птица счастья прилетела в каждый Ваш дом!».Организаторы концерта – творческая организация «Дружба» - благодарят всех артистов за их высокий творческий потенциал и безвозмездное участие: поэта, народного артиста Илью Резника и профессиональный музыкальный театр «Маленькая страна»; народного артиста Юрия Норштейна; солиста золотого состава «Песняров» Михаила Долотова, Игоря Офицерова («Поющие сердца»); Юрия Городецкого («Гуляй поле»), з.а. Украины Руслана Кадирова; солистов - Веру Полетаеву, Алекса Клеца, Полину Очирову, группы: Российско-Белорусский проект «Беловежская пуща» и «Яблоневый цвет». А также компании – «Современная музыка» и KOSMO TEROS, предоставившие подарки!