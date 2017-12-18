На «бис!» прошёл недавно в КЦ «Москвич» Благотворительный концерт в рамках открытия фестиваля «Любимые незабываемые мелодии».
В этот декабрьский не по-зимнему тёплый вечер публика восторженно принимала популярные песни прошлых лет - песни, с которыми наш народ с таким(!) воодушевлением встречал большие и семейные праздники, шёл на боевые подвиги, радовался и печалился – что так свойственно широкой русской душе! Народные, эстрадные песни, песни застолья и из кинофильмов - как бы незримо вводили нас в то время, когда пелись эти песни, ставшие, по определению нашего времени, настоящими «хитами».
«Пусть проведение такого фестиваля…
послужит дальнейшему развитию
музыкальной культуры москвичей.»
Из «Приветствия фестивалю»
депутата МГД, н.а. России
Е.В. Герасимова.
Насыщенная почти 4-х-часовая программа отличалась широкой палитрой исполняемых произведений, богатых мелодизмом и стихами: русский фольклор («Яблоневый цвет»), украинские (з.а. Украины Руслан Кадиров) и белорусские песни, песни времён Великой Отечественной.
В этот вечер вспоминали кумиров миллионов – авторов: Н.Богословского, А.Зацепина, М. Блантера, И. Резника, Л. Лядову, В. Шаинского, Н. Пахмутову и А.Добронравова, Е. Догу, В. Темнова и исполнителей: М.Магомаева, Л.Гурченко, A.Миронова, Л.Зыкину, М.Бернеса… Ну, а «молодёжь после 50-ти» с удовольствием распевала и бисировала популярные песни ВИА, возвращая нас назад в добрый и любимый СССР. Среди них: «За полчаса до весны» и «Наши любимые» в исполнении Михаила Долотова; знаменитые «Беловежская пуща», «Вологда» – группы «Беловежская пуща», «В реку смотрятся облака», «Птица счастья» - Игоря Офицерова.
Проведение такого фестиваля под девизом – «Давайте вспомним и споём наши любимые мелодии, которыми было воспитано ни одно поколение», объединяющий разные национальности в едином песенном содружестве, мы считаем необходимым. И это время пришло! - рассказала продюсер фестиваля Наталья Сенина,- « зал аплодировал и пел с большим воодушевлением. Приятно, что мы нашли поддержку среди зрелой творческой интеллигенции. Великолепные стихи мастера поэзии Ильи Резника публика слушала, затаив дыхание. Удивил всех в своей новой ипостаси знаменитый художник -мультипликатор Юрий Норштейн: «Я не артист! Но хочу прочесть «Василия Тёркина»! И на одном дыхании прошла целая глава… Нельзя не отметить и молодой состав участников: Алекс Клец, Екатерина Кирьянова и Павел Балабанов, Юля и Елена Коротковы. Их подбор репертуара, исполнительское мастерство, прекрасные аранжировки, яркие художественные образы не могли не тронуть сердца слушателей».
В ярком финале артисты пожелали всем зрителям «..чтобы Птица счастья прилетела в каждый Ваш дом!».
Организаторы концерта – творческая организация «Дружба» - благодарят всех артистов за их высокий творческий потенциал и безвозмездное участие: поэта, народного артиста Илью Резника и профессиональный музыкальный театр «Маленькая страна»; народного артиста Юрия Норштейна; солиста золотого состава «Песняров» Михаила Долотова, Игоря Офицерова («Поющие сердца»); Юрия Городецкого («Гуляй поле»), з.а. Украины Руслана Кадирова; солистов - Веру Полетаеву, Алекса Клеца, Полину Очирову, группы: Российско-Белорусский проект «Беловежская пуща» и «Яблоневый цвет». А также компании – «Современная музыка» и KOSMO TEROS, предоставившие подарки!