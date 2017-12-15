Atlasglobal – “мир за пределами грез”

В связи с таким значительным для авиакомпании событием для представителей зарубежных масс-медиа была организована пресс-конференция, в завершение которой стюардессы преподнесли фирменные блюда и напитки, подаваемые в бизнес-классах на бортах Atlasglobal.Глава авиакомпании Мурат Эрсой рассказал журналистам, о том, какие принципы были заложены в концепцию создания авиакомпания и как за сравнительно короткий срок Atlasglobal стала серьезным конкурентом для мировых авиаперевозчиков. Получение такого статуса после инспекционной проверки Startrax говорит о высоком уровне качества работы всей команды авиакомпании, и Atlasglobal является первой авиакомпанией, которая с первого раза получила четыре звезды по шкале Startrax, отметил Мурат Эрсой, и, по его словам, достичь такого результата удалось благодаря тому, что вся мотивация сотрудников напрямую связана с качеством их работы.Глава авиакомпании также подчеркнул преимущества Atlasglobal, которые позволили получить такую престижную оценку - четыре звезды.Пассажирам авиалиний предлагается удобное расстояние между креслами, в бизнес-классе он составляет 100 см, в экономе - 77 см. При этом в бизнес-классе кресла установлены в конфигурации 2 x 2. Норма провоза бесплатного багажа у Atlasglobal превышает принятые в большинстве авиакомпаниях стандарты, в эконом-классе – это 30 кг, а в бизнесе – 40 кг. Atlasglobal предоставляет пассажирам бесплатно качественное питание, в меню включены разнообразные блюда и напитки, которые каждые 10 дней обновляется. На некоторых дальних рейсах авиакомпания предоставляет сервис «Летающий Шеф-повар», прямо на борту самолета лучшие повара готовят блюда турецкой и мировой кухни. К тому же на международных авиалиниях возможно спецпитание по предварительному запросу через интернет.Среди других преимуществ Atlasglobal широкая программа бонусов для пассажиров Atlasmiles: за полеты начисляются мили, которыми можно оплачивать билеты не только на рейсы Atlasglobal, но и других авиакомпаний, проживание в отелях, брать авто напрокат и получать скидки у многочисленных партнёров перевозчика.Отметим, что журналистам удалось дважды пообщаться с президентом авиакомпании Atlasglobal Муратом Эрсоем: на официальной пресс-конференции в отеле Raffles, а также в непринужденной обстановке ресторана Hamdi, на набережной Босфора, куда представители СМИ были приглашены для торжественного ужина и неформального общения.В течение почти двух часов проходила оживленная беседа, в которой Мурат Эрсой в окружении своих коллег и близких друзей отвечал на все вопросы журналистов, включая даже и на политические темы.Каждый год мы обновляем и увеличиваем парк самолетов. Сейчас в авиакомпании 25 самолетов, к концу 2018 года это количество возрастет в три раза, мы собираемся вложить в расширение парка несколько миллиардов долларов. А к 2020 году планируем открыть 75 представительств, довести самолетный парк до 240 самолетов и осуществлять 240 тысяч почасовых рейсов в год. Наша основная цель - не быть самой дорогой авиакомпанией в мире, занять самую большую долю на рынках авиапассажиров и создавать для себя новые рынки.Мы планируем создание авиакомпаний в разных странах мира, чтобы иметь возможность открывать как можно больше авианаправлений. Своя авиакомпания в России дает право и возможность летать во все страны постсоветского пространства, в Румынии – это право летать в 28-ми странах Евросоюза, в Саудовской Аравии – дает возможность покрывать 8 стран Персидского залива. Открытие авиакомпании в Албании даст нам дополнительно полёты в пять других стран. Еще одна авиакомпания будет создана в Юго-Восточной Азии, скорее всего в Китае, а также в Северной Африке.Открывая компании или представительства в этих странах, Atlasglobal получает право летать и в других странах этого региона. Сейчас у нас есть возможность летать в 46-ти странах мира. С апреля 2017 года Atlasglobal осуществляет из Астаны прямой рейс в Стамбул, а в 1918 году планируется открытие представительства авиакомпании в Астане. Тем самым расширяем свои авианаправления в страны таможенного союза, в том числе и близлежащие. Вот уже три года идут переговоры с Украиной об открытии нашего представительства, и мы планируем встречаться с правительством Украины, чтобы договориться о полетах в этой стране.В ближайшем будущем мы будем компанией, которая, в основном, будет совершать международные рейсы. В настоящее время у нас 70 % - это внутренние рейсы и 30 % - международные. Мы будем увеличивать количество наших авиалиний в те места, куда, в основном, путешествуют турецкие туристы. Мы открываем новую линию каждые две недели.Несмотря на то, что Atlasglobal на российском рынке чуть меньше года, но пассажиропоток из России у нас один из самых высоких, чем в других странах. Мы ориентированы, в основном, на туристов, желающих отдохнуть в Турции. После политического кризиса между нашими странами, когда все-таки наступило примирение, за первые семь месяцев 2017-го года турецкая туристическая отрасль сразу же выросла на 20 с лишним процентов за счет туристов из России. В одной только Анталии этим летом россияне составили почти половину всех отдыхающих.Atlasglobal также рассчитывает на российских пассажиров, использующих Стамбул как перевалочный пункт для дальнейших путешествий и деловых поездок в другие страны. Для этого расписание рейсов из Москвы мы спланировали так, чтобы для целого ряда транзитных направлений как внутренних, так и международных рейсов время ожидания в аэропорту имени Ататюрка не превышало трех часов.Atlasglobal предпринимает огромные усилия, чтобы утвердиться на российском рынке.Atlasglobal также является владельцем одной из крупнейших туристических операторов, который контролирует 75% туристического рынка Турции, у компании двенадцать 5-ти и 7-ми звёздочных отелей в Турции.Цифровая технология и роботизация охватили практически все сферы человеческой деятельности. И такая ситуация в скором времени неизбежно приведет нас к массовой безработице. И это станет серьезной проблемой для многих стран мира. Туризм одна из тех сфер, где невозможно широкое использование автоматизации и роботизации, и поэтому у туризма огромное будущее и огромные возможности. Если говорить об инвестициях в туристический бизнес, то и из всех отраслей он требует меньше всего вложений. Туризм - это самая не затратная область бизнеса. Если в турбизнес вы инвестируете 400 – 500 000 долларов, чтобы получать доход, то в промышленность надо вкладывать в разы больше, чтобы получить какую-то отдачу. У нас большие инвестиционные проекты, связанные со строительством отелей в разных странах мира, в том числе на Украине.Первоначально авиакомпания, созданная в 2001 году, имела название Atlasjet. С февраля 2006 года я являюсь председателем Совета директоров авиакомпании. И в 2015-м году мы сменили название компании на Atlasglobal, чтобы показать всем, что мы нацелены на «глобальные» интересы за пределами Турции.И с каждым годом авиакомпания улучшает обслуживание клиентов с самыми разными запросами и вкусами на уровне мировых стандартов, и мы гордо можем заявить, что Atlasglobal – это уже известный и уважаемый бренд не только в Турции, но и на международном уровне. И не случайно в качестве девиза мы выбрали слоган "Мир за пределами грез".