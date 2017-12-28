Тарих Нифталиев: От каждого из нас зависит безопасность наших граждан

Семья — это наше богатство

Поставил перед собой цель – посвятить себя армии

С военной формы на гражданскую даже не успел перейти

МЧС — мощный кулак спасательных сил

Профессия предписывает нам необходимость находиться в постоянном тонусе

Мы гордимся тем, что и среди наших соотечественников есть те, кто посвятил себя и свою жизнь благородной и героической профессии — спасателя. Нифталиев Тарих Баладжан оглы, заместитель начальника управления (развития органов повседневного управления) центра (экстренного реагирования) Национального центра управления в кризисных ситуациях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий – наш герой и гость редакции пресс-службы ФНКА АзерРос.. ().— Родился я в 1974 году в многодетной рабочей семье. Нас было девять человек, сестра Ханым — наша королева — самая младшая. Самый старший брат Лютви, далее Арастун, Тахмаз, Полад и Табият. Наши родители: отец — Баладжан Курбанали оглы, 1942 года рождения, мама — Бадам Балахан кызы, 47 года. Мы всегда старались и стараемся оправдывать доверие родителей. Помогали им во всем. Особенно маме при уборке дома, и все время между собой весело обсуждали вопрос: «ну, когда же наша сестренка подрастет и возьмет на себя все обязанности по дому». Старший брат Лютви давал нам задание по дому и требовал качественного выполнения. В городе Шемаха та самая акушер Солмаз ханым, которая принимал роды у матери, до сих пор работает в районной больнице. И она всегда интересуется у родителей, как дети живут, какие у них успехи.Жили наши родители поначалу в горном селе Сафалы с населением около 300 человек, которое еще среди местных жителей называется Зарат кенди, в 40 километрах от районного центра, в сторону курортного центра Чухурюрт. Какая же там сказочная природа, чистый воздух, прекрасный климат, сформировавшийся под влиянием скалистых гор. В июле 1963 году в результате сильного землетрясения произошло наводнение на реке Пирсаат, и селевые потоки разрушили несколько деревень и унесли их вниз по течению. На тот момент городскими властями было принято единственное правильное решение о переселении жителей пострадавших сел подальше от эпицентра землетрясения в другие населенные пункты Шемахинского района, такие как, Демирчи, Зарат-Хейберли, Мелхем и другие. Мои родители так оказались в винодельческом совхозе имени Ленина №6 (сейчас посёлок имени Шахрияра). Также часть моих родственников поселились в деревнях Гызмейдан, Мелхем и городе Сумгаит, поближе к столице республики, и с тех пор они там и живут.Отец трудился в бетонном цехе рабочим, где производились столбы для виноградников хозяйства. Мать — рабочей. Родители проработали в винодельческом хозяйстве более 35 лет, они почетные работники, неоднократно поощрялись администрацией, постоянно премировались за трудовые показатели, в настоящее время — пенсионеры, трудятся дома, занимаются домашним хозяйством. Теперь, когда мы все выросли, конечно же, поддерживаем их и морально, и материально.Старший брат Лютви прослужил в рядах МЧС более 30 лет, недавно вышел на пенсию. Его послужной список: два года службы в Чехословакии, затем школа прапорщиков в г. Сумы Украинской ССР, потом перевели в Тульскую область, где и прослужил до пенсии. Он сыграл огромную роль в том, что я приехал в Россию и благодаря его поддержке делал свои первые шаги на пути к военной карьере.Остальные братья живут в Азербайджане. К сожалению, в 2016 году не стало одного из моих братьев, Полада. (Аллаh реhмет елесин). У братьев и сестры свои семьи, дети. Мы держим крепкую связь друг с другом. Семья для нас определяющий фактор в жизни и это наше богатство.— В школе всегда учился на «хорошо» и «отлично», до сих пор моя фотография висит на доске почета отличников учебы. Так как я родился пятого числа и пятого месяца и являюсь пятым ребенком в семье, то эти числа как-то всегда обязывали меня учиться только на «отлично»!Участвовал в школьной самодеятельности, был редактором стенгазеты класса, участвовал в школьных спортивных олимпиадах, также в районном первенстве по шашкам. Тогда же проявил художественные способности и до сих пор люблю рисовать, писать каллиграфическим почерком. Во время подготовки к какому-нибудь мероприятию по линии МЧС и сейчас приходится браться за кисти и заниматься творчеством. Старший брат всегда поощрял мои усилия в учебе и предложил мне после окончания школы приехать к нему в Тулу для продолжения образования. Для меня его слова стали установкой. Начал посещать дополнительные занятия по русскому языку, интенсивно его изучать, нас в школе тогда учили параллельно английскому и фарси. Отдельные слова благодарности моим замечательным учителям Рзаи Ресулу, Керимзаде Балабачы, Новруз муеллиму, Гурбан муеллиму, Бабашовой Гюлли, Рехмани Солмаз за их усердие и труд. До сих пор с ними встречаюсь, когда приезжаю в Азербайджан.В поселке имени Шахрияр тогда располагалась воинская часть войск гражданской обороны, где проходили службу призывники — представители разных национальностей из разных республик ССР. И, конечно же, в воинской части было много русских. Туда можно было свободно заходить и общаться с солдатами, офицерами и их детьми. Вот тогда я окунулся в русскую среду, (их общественный быт, культуру, образ жизни), впитывал как губка любую информацию, учился общаться и даже успел подружиться с гарнизонными ребятами.Брат видел моё рвение и старательность, и в 1989 году он забрал меня с собой в Тулу, провел экскурсию по разным учебным заведениям. Так сложилось, что мое общение с военными людьми, мои наблюдения за офицерами и гарнизонной жизнью, к тому же брат тоже был военным, свелись к тому, что я тоже решил стать военным и поставил перед собой цель – посвятить себя армии. В школе, отвечая на вопросы учителя о выборе профессии, не задумываясь, отвечал, кем хочу стать. И брату в Туле озвучил, что хочу поступить в военное инженерное училище, которое считалось престижным учебным заведением в масштабах страны.В 1991 году закончил школу и получил аттестат, как раз в это время по линии военкомата осуществлялись сборы для желающих учиться в военных училищах в России и других республиках ССР, чтобы потом продолжить воинскую службу у себя в республике. Получил такое направление от военкомата, купил билеты на поезд и приехал в Тулу. Историю, физику и математику знал хорошо, но мне не хватало уверенности, и на экзамене перед приемной комиссией растерялся, отвечая на вопросы по русскому языку и литературе. В итоге, мне не хватило всего несколько баллов, поэтому не поступил, о чем сообщил брату. Он приехал ко мне, увидел, как я расстроился из-за своего провала, успокоив меня, забрал к себе.Осенью 1991 года меня призвали в армию. Так получилось, что я попал в воинскую часть войск гражданской обороны, где служил мой брат. В мае 1993 года вернулся со срочной службы в звании сержанта, но с военной формы на гражданскую даже не успел перейти, так как получил повестку прибыть в военное училище, где меня назначили старшиной нового пополнения, и в моем подчинении сразу оказалось более 180 юных абитуриентов. В течение месяца одновременно со сдачей вступительных экзаменов проводил с ними занятия и отрабатывал строевую выучку. Со своими обязанностями справился успешно и поступил в вышеуказанное учебное заведение со второй попытки.В 1994 году меня приняли в Тульское высшее артиллерийское училище на факультет ракетно-артиллерийского вооружения, где я учился на инженер-механика. В 1999 году по окончании училища был направлен в распоряжение МЧС России для дальнейшего прохождения военной службы и до 2005 года проходил службу в Московской области, а затем в Центральном региональном центре МЧС России на различных должностях.Затем подал рапорт для поступления в Военно-инженерную академию имени Куйбышева, где учился на факультете гражданской обороны по специальности в области управления и организации гражданской защиты и в 2008 году после выпуска был направлен в Информационный центр «Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения» в местах массового пребывания людей (ОКСИОН), где был назначен на должность начальника отдела по подготовке специалистов и оперативной службы оперативно-информационного управления в ИЦ ОКСИОН МЧС России. В настоящее время прохожу службу в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России в должности заместителя начальника управления (развития системы антикризисного управления) центра (экстренного реагирования). Имею звания полковника.Национальный центр — это единый многоуровневый управляющий комплекс нового поколения специально уполномоченный решать задачи гражданской обороны и задач по предупреждению и ликвидации ЧС и является органом повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), где организовано и осуществляется круглосуточное оперативное дежурство. Структурные подразделения Национального центра реагирует на чрезвычайные ситуации и происшествия не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом. МЧС России активно взаимодействует с национальными кризисными центрами, международными гуманитарными организациями и другими профильными объединениями всех стран, в первой очереди республик СНГ.И также очень важный период в моей жизни — это учеба в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в период с 2010 по 2013 гг. Моими преподавателями были такие известные и интереснейшие люди, как Вячеслав Александрович Михайлов, профессор кафедры национальных и федеративных отношений, Афранд Фиридун оглы Дашдамиров, профессор, академик Национальной академии наук Азербайджана, Клавдия Владимировна Калинина, доктор исторических наук, профессор кафедры национальных и федеративных отношений, член Ученого Совета и многие другие.— У МЧС России и Азербайджана сложились хорошие партнерские отношения. То, что в декабре 2005 года в Азербайджане создан и успешно функционирует МЧС, во многом заслуга российских специалистов. Идет постоянный обмен опытом, это и частые поездки делегации из России в Азербайджан и оттуда к нам. Я несколько раз сам встречался с коллегами с моей исторической родины, непосредственно с ними общался, при необходимости оказывал им методическую поддержку.Когда приезжаю в Азербайджан, стараюсь зайти в министерство, чтобы встретиться со своими коллегами. И каждый раз убеждаюсь в том, что МЧС республики развивается динамично, оперативно реагирует на все виды ЧС, существующие риски возникновения ЧС и не только в своем регионе, а принимает участие в ликвидации ЧС на территории других стран. Во многих спасательных операциях коллеги из Азербайджана участвуют в ЧС совместно с нашими спасателями. Совсем недавно в ноябре в Баку проводились международные учения спасательных служб прикаспийских государств «Каспий – 2017», и хочу подчеркнуть, что материальная база МЧС Азербайджана очень развита. Мне удалось познакомиться с их спецтехникой для выезда в зону ЧС, системой оповещения и т.д. В акватории Каспийского моря сформирована мощная группировка сил и средств. В рамках договоренностей между нашими странами и совершенствования уровня профессиональной подготовки коллеги из Азербайджана проходят двухгодичное обучение в Академии гражданской защиты МЧС России, потом возвращаются в свои подразделения специалистами высокого уровня и профессионально выполняют задачи, которые перед ними ставятся. И это, конечно же, заслуга руководства страны и МЧС республики.Хотя есть и проблемы. В частности, у них остро стоит вопрос с кадрами, ощущается недостаток в специалистах, которые могли бы вырабатывать и принимать нормативные документы, совершенствовать нормативную правовую базу деятельности, предлагать новые идеи, подходы в вопросах предупреждения, реагирования и ликвидации ЧС различного характера, во взаимодействии разных служб при возникновении ЧС.— Прежде всего, отмечу, что МЧС России сегодня — это структура, которая покрывает своей сетью практически всю страну. Это мощный кулак спасательных сил, способный остановить развитие любой чрезвычайной ситуации как в нашей стране, так и за рубежом.Ежегодно в октябре проводятся Всероссийские крупномасштабные учения сил гражданской обороны, в ходе которого отрабатываются комплекс задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.С точки зрения нашей профессиональной деятельности 2017 год был очень сложным и напряженным. Но нам есть чем гордиться. Благодаря совместной деятельности пожарных, спасателей, медиков и других специалистов было спасено более 200 тысяч человек на пожарах, при чрезвычайных ситуациях, при дорожно-транспортных происшествиях и других стихийных бедствиях. Было ликвидировано 228 крупных чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных пожаров, которые потребовали реагирования мощной группировки МЧС России вместе с федеральными структурами и регионами страны, что позволило в сложнейших условиях минимизировать потери.Ежегодно в декабре наше министерство проводит Всероссийский фестиваль по безопасности и спасения людей «Созвездие мужества», в рамках которого награждаются лучшие в нашей профессии. Это пожарные, спасатели, психологи, кинологи, водолазы, пилоты, добровольцы, в том числе, дети, те, кто первым приходит на помощь пострадавшим и проявляет активную жизненную позицию и обеспечивает чью-то безопасность. В рамках этого мероприятия Национальным центром ежегодно проводятся смотры-конкурсы на звания «Лучший центр управления в кризисных ситуациях регионального центра МЧС России», «Лучший центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по субъекту РФ», «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования» и «Лучший старший оперативной дежурной смены центра управления в кризисных ситуациях Главного управления по субъектам РФ». И в этом году прошел девятый такой фестиваль.Процессы изменения общества, появление новых технологий в промышленности, развитие современных информационных систем, а также реалии сегодняшнего дня диктуют нам, что технологии должны развиваться постоянно. Мы видим, что с каждым годом масштабы ЧС увеличиваются, они происходят часто, и мы должны быть готовы к своевременному реагированию и их ликвидации. Очень важную роль играет информирование и предупреждение населения о возможных ЧС, мы должны действовать на опережение, идти вперед. На этом всегда акцентируют внимание наше руководство, что все оперативные службы должны стремиться к не допущению, упреждению ЧС и проведению превентивных мероприятий.В связи с этим также хочу подчеркнуть огромную роль руководства министерства, Национального центра управления в кризисных ситуациях, которое обращает внимание не только на подготовку высокопрофессиональных специалистов, но и на социальную защиту личного состава всех категорий. Социальная защищенность личного состава МЧС России – приоритетное направление работы ведомства. Это и внимание к ветеранам, к многодетным семьям, тем кто оказался в трудной жизненной ситуации, выделение им материальной помощи, решение различных бытовых и личных проблем сотрудников. У нас это все на контроле и чётко отработано.— За годы работы в системе МЧС России многое пришлось и увидеть, и пережить. И каждое такое событие — это отдельная история со своей трагедией, которая иногда происходит по халатности, безответственности людей, по какому-то нелепому стечению обстоятельств, приводящих к страшным трагедиям, к гибели людей, страшным разрушениям. И спасатели, как правило, это все пропускают через себя.Мне пришлось принимать участие в обеспечении работы рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий ограничения движения на региональной автодороге в Оренбургской области, взрыва бытового газа в Ярославской области и взрыва на шахте «Северная» Республики Коми, комплекса неблагоприятных метеоявлений на территории города Москвы и Московской области, при природных пожарах в лесах Сибири, ликвидации последствий взрыва на шахтах «Воркутинская» в Коми, землетрясении в Республике Тыва, в Мурманской области, последствия которого ощущались в соседних субъектах Сибирского федерального округа, в том числе за границей Российской Федерации, оказании помощи в ликвидации последствий цунами в Японии, ликвидации последствий аварии на Московском метрополитене и во многих еще других ситуациях.По большому счету в любое время дня и ночи любой сотрудник МЧС должен быть готов к выполнению самых сложных задач, независимо от того, когда их надо решать – в рабочие будни или выходной день. Наша профессия предписывает нам необходимость находиться в постоянном тонусе.— У меня замечательная и дружная семья. И с самого начала создания семьи, а уже прошло 16 лет, супруга Адиля всегда с пониманием относилась к моей специфической работе и к моей загруженности. Она педагог начальных классов по образованию. Но так как дети еще маленькие, занимается их воспитанием и образованием. У нас три дочки и сын. Старшая Нейжен учащаяся 9 кадетского класса средней общеобразовательной школы г. Москвы. Скорее всего пойдет по моим стопам, есть желание. Жасмин учится в 1-м классе. А Наргиз ходит в детский сад. И сын – Элнур учится в 3-м классе. Дети у нас активные, и все время требуют внимания. Активно участвуют во всех мероприятиях, кружках, секциях, танцуют и поют. Так что супруге скучать не приходится.— Каждый человек может оказаться в чрезвычайной или нестандартной ситуации, от этого никто не застрахован. И важно знать несколько простых и прописных истин. В первую очередь, необходимо сохранять спокойствие, не паниковать, нельзя теряться, лучше помедлить и обдумать каждый свой шаг и действовать грамотно, четко. Надо оценить сложившуюся ситуацию и делать правильные выводы. Необходимо по номеру телефона экстренных оперативных служб «112», «101» и «01» вызвать на помощь аварийные службы, и диспетчер сразу направит компетентных специалистов для устранения проблем. В данной ситуации необходимо любимыми способами звать на помощь и беречь свою жизнь.Сейчас зима, скользкие дороги, часто образуется заторы на дорогах. В связи с этим на федеральных и региональных дорогах, в круглосуточном режиме дежурят сотрудники МЧС, где разворачивают пункты обогрева, временного размещения, организовывают первоочередные мероприятия, чтобы люди попавшие в снежный плен не замерзали. Из-за гололеда и тумана на дорогах происходят большинство дорожно-транспортных происшествий. Мы комплексно подходим к таким ситуациям и координируем действия всех подразделений как федеральных органов исполнительной власти, так и региональных, местных. Координируем их действия по расчистке дорог от снега, у МЧС имеются мобильные комплексы информирования и оповещения населения с огромными мониторами, которые устанавливается в местах большого скопления людей, куда выводятся необходимая экстренная информация о текущем состоянии погоды с рекомендациями населению по их действиям.— 27 декабря 1990 года был создан Российский корпус спасателей, и именно этот день считается днем образования МЧС, поэтому и стал профессиональным праздником спасателей Российской Федерации – сотрудников МЧС России. Для большинства из нас считается привычным – встречать праздник на боевом посту, на дежурстве, потому что от каждого из нас зависит безопасность наших граждан. Лично я 1-го января Нового 2018 года уже буду находиться на дежурстве.От всей души хочу поздравить своих коллег с Днем спасателя Российской Федерации. Вы, рискуя собой, спасаете тех, кто попадает в чрезвычайные ситуации. Ежедневно вы на страже самого ценного, что есть мире – жизни человека. Успехов вам в работе, счастья, здоровья и поменьше экстренных, срочных вызовов и чрезвычайных ситуаций! И, конечно же, всех с наступающими рождественскими и новогодними праздниками с приятными хлопотами и без всяких происшествий.