В Москве создана Ассоциация национально-культурных средств массовой коммуникации

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30 дек 2017
В Москве создана Ассоциация национально-культурных средств массовой коммуникации27 декабря в Москве состоялось учредительное собрание новой общественной организации – Ассоциация национально-культурных средств массовой коммуникаций (АНК СМК).

В мероприятии принимала участие инициативная группа — представители пресс-служб, коммерческих и некоммерческих организаций, общественных национальных объединений.

Среди основных задач Ассоциации — налаживание информационного партнерства и сотрудничества между членами Ассоциации, обмен опытом, сопровождение проектной деятельности ее партнеров, совместное проведение публичных мероприятий, обучающие и экспертные круглые столы и мастер-классы, создание экспертного совета, банка социальных проектов, повышение профессионального уровня в освещении межнациональной тематики в национально-культурных средствах массовой коммуникации, интенсивный диалог с федеральными СМИ, а также государственными ведомствами, отметил главный редактор РиА Вести, председатель Всероссийского конгресса этножурналистов и инициатор мероприятия Джамиль Садыхбеков. Он также сообщил о том, что руководители более 40 информационных ресурсов подтвердили готовность рассмотреть предложение о членстве в Ассоциации.

Участники заседания поддержали предложение по созданию Ассоциации, отметили ее целесообразность и выразили готовность стать общественными координаторами этой организации.

В ходе учредительного собрания собравшиеся обсудили проект положения Ассоциации национально-культурных средств массовой коммуникации, приняли решение о том, что высшим руководящим органом Ассоциации станет общее собрание ее членов, а также выбрали органы управления организации. Председателем Ассоциации единогласно был избран Джамиль Садыхбеков.

Также обсуждался план деятельности Ассоциации в 2018 году, который после дополнительной проработки и согласования с ее членами будет представлен в окончательном варианте заинтересованным лицам и организациям, были определены ответственные по различным направлениям ее деятельности.

Участники встречи выступили с предложением о расширении взаимодействия Ассоциации также с политическими партиями, общественными и религиозными объединениями и иными структурами гражданского общества и необходимости проявить активность в период предвыборной президентской кампании 2018 г.

Пресс-служба Ассоциации национально-культурных средств массовой коммуникации
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