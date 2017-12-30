В Москве создана Ассоциация национально-культурных средств массовой коммуникации

В мероприятии принимала участие инициативная группа — представители пресс-служб, коммерческих и некоммерческих организаций, общественных национальных объединений.Среди основных задач Ассоциации — налаживание информационного партнерства и сотрудничества между членами Ассоциации, обмен опытом, сопровождение проектной деятельности ее партнеров, совместное проведение публичных мероприятий, обучающие и экспертные круглые столы и мастер-классы, создание экспертного совета, банка социальных проектов, повышение профессионального уровня в освещении межнациональной тематики в национально-культурных средствах массовой коммуникации, интенсивный диалог с федеральными СМИ, а также государственными ведомствами, отметил главный редактор РиА Вести, председатель Всероссийского конгресса этножурналистов и инициатор мероприятия Джамиль Садыхбеков. Он также сообщил о том, что руководители более 40 информационных ресурсов подтвердили готовность рассмотреть предложение о членстве в Ассоциации.Участники заседания поддержали предложение по созданию Ассоциации, отметили ее целесообразность и выразили готовность стать общественными координаторами этой организации.В ходе учредительного собрания собравшиеся обсудили проект положения Ассоциации национально-культурных средств массовой коммуникации, приняли решение о том, что высшим руководящим органом Ассоциации станет общее собрание ее членов, а также выбрали органы управления организации. Председателем Ассоциации единогласно был избран Джамиль Садыхбеков.Также обсуждался план деятельности Ассоциации в 2018 году, который после дополнительной проработки и согласования с ее членами будет представлен в окончательном варианте заинтересованным лицам и организациям, были определены ответственные по различным направлениям ее деятельности.Участники встречи выступили с предложением о расширении взаимодействия Ассоциации также с политическими партиями, общественными и религиозными объединениями и иными структурами гражданского общества и необходимости проявить активность в период предвыборной президентской кампании 2018 г.