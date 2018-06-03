Впервые в Москве - "Праздник цирковых"

6 июня в Москве на новой площадке "X - perience Hall " впервые пройдёт уникальное масштабное событие в жизни советского и российского цирка - "Праздник цирковых", которое объединит артистов и работников цирка нескольких эпох, от ветеранов, кто начинал и поднимал отечественное цирковое искусство, до молодых артистов, которые выступают не только для российского зрителя, но и достойно представляют нашу страну на мировых цирковых конкурсах.
Организатор и идейный вдохновитель праздника - создатель цирковых шоу "Цирк на льду" и "Цирк на воде" Яна Шевченко.
"Праздник цирковых" посетят около 2500 гостей, среди которых самые знаменитые цирковые династии: Запашные, Дуровы, Корниловы, Филатовы, Гаджикурбановы, Кантемировы, Майхровские, Польди, Папазовы, Штейн, Кисс, Эльворти, Лапиадо, Аннаевы, Аберт, Багдасаровы, Кио и др.
А также гостями вечера станут представители циркового мира Германии, Англии, Франции, Бразилии, Польши, Испании и др. стран.
Приглашены и ожидаются звезды шоу-бизнеса: Филипп Киркоров с детьми, Анастасия Волочкова, Бари Алибасов, Сергей Зверев, Лолита, Наталья Гулькина, Анастасия Гребенкина, Влад Соколовский, Стас Костюшкин, Лариса Вербицкая, Владимир Пресняков.
С 9 утра 6 июня по 9 утра 7 июня все три этажа площадки "X-perience Hall" превратятся в большой цирковой дом для желанных гостей, которые посвятили свою жизнь цирку, и для тех, кто любит цирк.
В 18.00 по Красной дорожке пройдут вип-гости: легенды цирка и приглашённые звезды;
20.00 - цирковая шоу-программа.Место проведения мероприятия:
Метро Кунцевская, Кутузовский проспект, 88
Вход с ул . Красных Зорь (Бизнес-центр Квадро ), "X-perience Hall".
Сбор СМИ в 17.00. Фуршет.
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