Впервые в Москве - "Праздник цирковых"

Организатор и идейный вдохновитель праздника - создатель цирковых шоу "Цирк на льду" и "Цирк на воде" Яна Шевченко."Праздник цирковых" посетят около 2500 гостей, среди которых самые знаменитые цирковые династии: Запашные, Дуровы, Корниловы, Филатовы, Гаджикурбановы, Кантемировы, Майхровские, Польди, Папазовы, Штейн, Кисс, Эльворти, Лапиадо, Аннаевы, Аберт, Багдасаровы, Кио и др.А также гостями вечера станут представители циркового мира Германии, Англии, Франции, Бразилии, Польши, Испании и др. стран.Приглашены и ожидаются звезды шоу-бизнеса: Филипп Киркоров с детьми, Анастасия Волочкова, Бари Алибасов, Сергей Зверев, Лолита, Наталья Гулькина, Анастасия Гребенкина, Влад Соколовский, Стас Костюшкин, Лариса Вербицкая, Владимир Пресняков.С 9 утра 6 июня по 9 утра 7 июня все три этажа площадки "X-perience Hall" превратятся в большой цирковой дом для желанных гостей, которые посвятили свою жизнь цирку, и для тех, кто любит цирк.В 18.00 по Красной дорожке пройдут вип-гости: легенды цирка и приглашённые звезды;20.00 - цирковая шоу-программа.