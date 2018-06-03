Рашад Махмудов: конференция Европейского форума медицинских ассоциаций в Баку- важное событие для страны

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Вчера, 08:47
Рашад Махмудов: конференция Европейского форума медицинских ассоциаций в Баку- важное событие для страныВ Баку проходила 33-я конференция Европейского форума медицинских ассоциаций, где ее участники обсудили глобальные вопросы развития здравоохранения.

Мероприятие, в котором принимали участие представители медицинских ведомств, ведущих медицинских учебных заведений, известные эксперты из 25 стран Европы и Израиля, было организовано Всемирной Организацией Здравоохранения и Европейским форумом медицинских ассоциаций.

Основными темами конференции стали вопросы современной стратегии страховой медицины, совершенствования системы медицинского образования, семейной медицины, услуг первичного здравоохранения и другие.

Рашад Махмудов: конференция Европейского форума медицинских ассоциаций в Баку- важное событие для страныГлава правления Медицинской Ассоциации Азербайджана и депутат Милли Меджлиса Рашад Махмудов отметил, проведение такого авторитетного форума в Баку – это важное событие для страны, которое даст возможность обстоятельно изучить успешный опыт передовой европейской медицины, а также опыт реформ постсоветских стран, что несомненно принесет практическую пользу здравоохранению республики.

Рашад Махмудов также обратил внимание на пилотный проект обязательного медицинского страхования, который успешно применяется в Азербайджане в течение двух лет и, по его результатам, по его мнению, будут определяться в будущем тенденции развития здравоохранения. «Конечно, есть определенные проблемы, возникающие при реализации каждого проекта, и они ищут решения этих проблем. При создании обязательного медицинского страхования первостепенное внимание уделяется первичной медико-санитарной помощи и семейному врачу. Обучение семейного врача в программе резидентства в области медицинского образования дает все основания полагать, что за этим будущее. Как врач, считаю, что этот проект станет новым этапом в развитии здравоохранения нашей страны», — подчеркнул Рашад Махмудов.
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