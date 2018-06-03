Фестиваль «Связь поколений» наладит диалог между юными спортсменами и легендами спорта

Его участники смогут показать себя в четырех спортивных дисциплинах – боксе, борьбе, парусном спорте, футболе и мини-футболе. К участию в фестивале приглашаются дети и подростки от 9 лет и старше, которые смогут побороться за призы и медали. В командных видах спорта — таких, как парусный спорт футбол и мини-футбол, — награды будут получать не только команды-победители, но и отдельные участники. Например, в мини-футболе предусмотрены такие призы, как «Воля к победе», «Лучший вратарь» и т.д. В рамках фестиваля будут проведены парусная регата «Связь поколений» в классах яхт «Оптимист», «Картер-30» и «SB20», серия футбольных матчей, боксерские поединки и состязания в разных видах борьбы – вольной борьбе, женской и греко-римской.Свое название «Связь поколений» этот праздник получил не случайно, поскольку он объединит два совершенно разных поколения спортсменов. Кроме детей и подростков, которые станут участниками спортивных турниров, на фестиваль приглашены легенды советского спорта — среди них двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин, трехкратный олимпийский чемпион, знаменитый борец Артур Таймазов и др. Они будут представлять старшее поколение, которое передаст свой опыт подрастающей смене.— Наше название – «Связь поколений» — говорит само за себя, — говорит директор фестиваля Андрей Чернегиль. — На этот турнир мы приглашаем легендарных спортсменов, чтобы дети могли лично познакомиться с ними, получить от них заряд мотивации. Ведь когда ребенок находится в таком возрасте, когда у него много энергии, много желания и сил, и вдобавок вся жизнь впереди – наставление старших очень результативно.В рамках спортивного праздника дети смогут вживую пообщаться со своими кумирами, а легенды спорта поделятся с юными участниками состязаний своим опытом, идеологией и системой ценностей. По словам организаторов, это особенно важно с учетом того, что происходит сейчас в средствах массовой информации, которые нередко прививают детям фальшивые ценности. Организаторы фестиваля «Связь поколений» хотят показать, что спорт – это тяжелый труд, но если ты хочешь стать чемпионом, должен много трудиться и не сворачивать с этого пути.Своей задачей организаторы фестиваля «Связь поколений» видят вовлечение детей и подростков в повседневные занятия спортом, развитие и популяризацию различных видов спорта, пропаганду здорового образа жизни, укрепления здоровья детей и подростков и укрепление дружественных связей со спортсменами других регионов.— Задачи и цели соревнования понятны — это популяризация спорта среди молодежи, — говорит директор фестиваля «Связь поколений». — Мы хотим, чтобы как можно больше детей увлекались спортом и вели здоровый образ жизни. Что же касается юных спортсменов, которые будут выступать на наших соревнованиях — для них это возможность повысить свое мастерство, обрести нужные контакты и расширить круг знакомств в спортивной среде.Кроме состязаний по четырем спортивным дисциплинам, в рамках праздника предусмотрена обширная культурно-развлекательная программы. Она будет включать в себя выступления музыкальных и танцевальных коллективов и многочисленные мероприятия для гостей спортивного праздника. Кроме легендарных спортсменов Бориса Лагутина и Артура Таймазова, на фестивале ожидаются генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, президент Федерации парусного спорта России Владимир Силкин, легенда парашютного спорта Леонид Казинец, который за свои достижения был дважды занесен в Книгу рекордов Гиннесса, и многие другие.Организаторы фестиваля: фонд «Развитие физической культуры и спорта», благотворительный фонд имени Ивана Ярыгина. Фестиваль «Связь поколений» проводится при поддержке администрации городского округа Мытищи.Адрес: Московская область, город Мытищи, улица Силикатная, 30А, СК «Строитель».Проезд: с Ярославского вокзала до станции «Мытищи», далее автобусом №1, или маршрутным такси №1, №13 до остановки «Бульвар Ветеранов». От метро «Медведково» маршрутным такси №169 до остановки «Бульвар Ветеранов».Соревнования по парусному спорту будут проходить в яхт-клубе ВСБ «Галс» по адресу: Мытищинский р-н, д. Болтино, ул. Прибрежная 2в/1.Генеральные спонсоры фестиваля: группа компаний «Трасса» и группа компаний «Социум».Программа проведения мероприятия:22 июня12.00 — церемония открытия фестиваля12.30 — начало соревнований19.00 — окончание соревнований23 июня12.00 — начало соревнований17.00 — церемония закрытия фестиваля