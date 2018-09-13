Нас пугают педофилами. Для чего?

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13 сен 2018
Нас пугают педофилами. Для чего?В последнее время в СМИ упорно муссируется тема педофилов. То тут, то там маньяк изнасиловал и задушил ребёнка. Хотя если посмотреть статистику, то от рук собственных родителей, от беспризорности и безнадзорности гибнут в год тысячи, если не десятки тысяч детей, а от рук маньяков гибнет в год порядка 5-10 детей, зато сколько шума по каждому такому поводу! А по поводу тысяч никакого шума. Тишина. Невыгодно. Нет внешнего врага.

А недавно главной новостью страны стали личные отношения заместителя директора школы и 15-летнего подростка. Заместитель директора, будучи по совместительству учителем информатики, был вхож в семью подростка, выезжал с ним и его матерью на природу, а потом сам признался матери, что делал её сыну оральный секс. Мама недолго думая заявила в полицию. Учителю светят 6 лет. И прозвучало это не просто на главном канале страны в программе "Время", а в самом её начале! Как будто других проблем в стране нет! Подумаешь - отсосал у подростка! Не изнасиловал же! Не убил и не покалечил! Зачем было об этом в самом начале новостей на всю страну орать?

Лет 10-15 тому назад было модно устраивать теракты и пугать террористами. Тут же у всех местных бабушек и прочих активистов находилось занятие. Зашло в подъезд подозрительное лицо, особенно не дай Боже кавказской национальности - тут же позвонить участковому, в МЧС, ФСБ, прокуратуру. "У нас тут во дворе подозрительное лицо. Примите меры"

Но шло время. Теракты стали происходить настолько часто, что начали восприниматься как нечто обыденное. Бдительность граждан притупилась. Надо было найти других внешних врагов спокойной жизни добропорядочных людей. Ими оказались педофилы-маньяки и педофилы просто. Педофилы-колхозники, педофилы-рабочие, педофилы-педагоги. Тут же у бабушек нашлось очередное занятие. Прошёл подозрительный мужчина мимо песочницы - звонок в полицию, прокуратуру. Не дай бог что-то спросил у ребёнка (как пройти туда-то) - тут же стихийный митинг бабушек и допрос потенциального педофила с особым пристрастием. Ну а если кто-то не подумав помочился у забора поблизости от детской площадки или детского садика - поимка силами местных активистов заклятого педофила, совершившего развратные действия путём демонстрации детям своего полового члена.

Естественно, что этим самым бабушкам и активистам будет уже не до того, чтобы собирать подписи против проворовавшегося чиновника, завышенных тарифов ЖКХ или за строительство нужных объектов соцкультбыта. И уж тем более их не хватит на сколько-нибудь серьёзные протесты. У бабушек есть теперь архиважное и архинужное занятие - борьба с педофилами. Кто следующий?

Элгар Агаев
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