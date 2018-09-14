Самир Гараев: Рязанский центр медиации и права не только проведет консультацию, но и поможет решить проблемы

Ведущим данного проекта и его организатором выступает АНО АРС «Рязанский центр медиации и права» при содействии Министерства по делам территории и информационной политики Рязанской области, администрации города Рязани, территориальным управлением – префектуры Московского района администрации города Рязани, передает пресс-служба ФНКА АзерРос со ссылкой на Рязанскую Газету.Участниками семинара-тренинга стали представители азербайджанского, таджикского, узбекского и других народов, в том числе – иностранные граждане, которые трудятся на территории продуктового рынка «Продуктовая база № 5», представитель территориального управления – префектуры Московского района города Рязани Валерий Владленович Бодров.В качестве лектора и эксперта выступил кандидат политических наук, юрист, профессиональный медиатор, исполнительный директор АНО АРС «Рязанский центр медиации и права» – Самир Гараев.Надо отметить, в начале года Самир Нариманович выиграл региональный грант в целях содействия гармонизации межнациональных отношений, в рамках которого, в том числе было предусмотрено и проведение семинаров для бесконфликтного общения.Инициатива проведения семинаров появилась после изучения и анализа Самиром Гараевым происходящих в регионе процессов в межнациональных и межэтнических отношениях, связанных с конфликтами.Он рассказал, что важность встречи состоит в том, чтобы разузнать состояния межнациональных отношений,о том, как живут и работают представители разных народов, разузнать о возможных сложностях и том, как они выстраивают отношения, нарушаются ли их права, имеются ли трудности по жизнеустройству.Начальник отдела по работе с населением территориального управления – префектуры Московского района администрации города Рязани Валерий Владленович Бодров отметил, что у администрации города и в частности – префектуры Московского района -претензий практически нет. Он обозначил единственную проблему, которая чаще всего возникает – это образующиеся свалки у овощной базы и на её территории. По словам представителя префектуры, огромную свалку здесь уже убирали после приезда губернатора Рязанской области Николая Любимова, однако мусор складировать продолжают снова. «Единственная просьба – следить за порядком. Вы здесь работаете, это практически ваш второй дом», – отметил он.Присутствующие на мероприятии представители народов сообщили о том, что у них не имеется, в основном, никаких проблем. Иногда возникают трудности с поступлением детей в детские сады, школы и другие учебные заведения. Нередко иностранные граждане сталкиваются с проблемами при оформлении документов и патента.Самир Нариманович предостерёг участников семинара-тренинга и о случаях, связанных с мошенничеством. Так, совсем недавно рязанская полиция выявила «фирмы», которые способствовали получении фиктивных (подложных) документов для пребывания и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан. Как оказалось, мошенники использовали реквизиты фирм-однодневок, чтобы изготавливать документы для иностранцев, якобы подтверждающие их разрешение на работу в России. При этом иностранные граждане в указанных фирмах не работали. Впоследствии мигранты использовали эти подложные документы для легализации своего пребывания в стране и получения патента на работу.«По этому вопросу у многих иностранных граждан могут быть отменены временные регистрации. Они просто могут быть депортированы на родину, а въезд в Россию им несколько лет будут запрещён», – уточнил Самир Нариманович. Он сообщил, что они могут обратиться к нему за помощью и консультацией: как быть дальше?Бывают и случаи, когда приезжие не могут по каким-либо причинам достучаться до государственных органов. Самир Нариманович отметил, что в подобных случаях необходимо обращаться в АНО АРС «Рязанский центр медиации и права», где не только проведут консультацию, но и помогут решить сложившиеся проблемы.Надо отметить, что особенно активно в Рязанской области развивается таджикская диаспора, на той же 5-й овощной базе трудятся немало её представителей. Руководитель таджикской общественной организации «Самани» Шамсиев Хасан Досиевич отметил, что уверен в том, что все они и дальше будут держаться друг за друга и, конечно же, соблюдать законы и порядок Российской Федерации.«Мне очень приятно сегодня слышать от префектуры Московского района о том, что у них нет к вам практически никаких претензий. Это говорит о том, что вы ведёте правильный и достойный образ жизни. Особенно приятно, что в этом году мы не слышали о каких-либо конфликтах на территории 5-й базы. Это говорит о хороших дружеских отношениях, хорошем воспитании. Вы воспитываете детей, чтобы они были бы такими же, как вы, и это очень здорово!» – сказал Самир Нариманович.Также он отметил, что АНО АРС «Рязанский центр медиации и права» готов оказать консультативную и юридическую помощь при любых трудностях, но о таковых необходимо обязательно сообщать, а не пытаться решать их самостоятельно. Иначе это может привести к огромнейшим проблемам.На поставленные вопросы участников семинара-тренинга были предложены возможные альтернативные пути решения имеющихся проблем по жизнеустройству и выстраиванию добрососедских отношений.Наталия Николаевна Иноземцева (помощник руководителя проекта «Этнокультурный мир Рязани-2018») отметила, что у многих в диаспоре работают женсоветы, куда могут обратиться женщины с возникшими у них вопросами и проблемами по жизнеустройству. Кроме того, диаспора на постоянной основе проводит концерты и праздники в нашем городе, новогодние ёлки и другие мероприятия. Тех, кто активно участвует в её жизни, обзванивают и активно приглашают на все торжества.Начальник отдела по работе с населением территориального управления – префектуры Московского района администрации Валерий Владленович Бодров добавил, что для многодетных семей предусмотрены различные подарки, билеты на новогодние ёлки и многое другое. Так, в октябре в ДК «Приокский» состоится большой праздник по программе модернизации, где выступят представители различных национальностей, которые покажут своё творчество и культуру.«Давайте приобщаться к культуре и знакомиться с обычаями других народов», – заключил он.