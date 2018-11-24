Кейптаун объявлен столицей Международного дня джаза 2020 года

«Это решение свидетельствует о признании твердой приверженности Южно-Африканской Республики культурной дипломатии посредством высокого уровня креативности и крайне многообразной программы, разработанной при поддержке широкой сети партнеров», - отметила Генеральный директор ЮНЕСКО.Кейптаун стал мировой столицей джаза благодаря ежегодному Международному фестивалю джаза, который проводится в городе с 2000 года.В 2020 году в рамках всемирного празднования по случаю Международного дня джаза Кейптаун продемонстрирует уникальную историю и наследие джаза. Организаторы празднования подчеркнули, что «Джаз в Кейптауне - это нечто большее, чем просто музыка. Это история рабства и борьбы с апартеидом».В 2020 году глобальные мероприятия в Кейптауне по случаю празднования Дня будут посвящены теме «Прослеживание корней и путей африканского джаза». В рамках этой темы с помощью джазовой музыки будут раскрыты африканская идентичность и творческий потенциал африканского континента, способный вдохновить создание мировой музыки.С 2011 года Международный день джаза ежегодно отмечается во всем мире 30 апреля. Этот день призван отдать должное джазовой музыке как форме искусства, её способности объединять людей, содействовать диалогу, свободе выражения мнений, а также соблюдению прав человека и поощрению разнообразия.В 2020 году на концерте с участием звезд мировой величины выступят самые знаменитые и легендарные исполнители джазовой музыки из Африки и со всего мира. Помимо концерта будут организованы программы для школьников, мастер-классы и местные, национальные и региональные музыкальные и образовательные мероприятия.В праздновании Международного дня джаза примут участие артисты, педагоги и публика во всем мире. Праздничные мероприятия организуются при поддержке ЮНЕСКО и Института джаза им. Телониуса Монка в лице главы института, легендарного джазового пианиста и композитора г-на Херби Хэнкока, который также является Послом доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу.В 2019 году праздничные мероприятия по случаю Международного дня джаза пройдут в Сиднее (Австралия).