В Москве открылась выставка «Семь красавиц»

Организаторы выставки: Фонд Гейдара Алиева, Министерство культуры Азербайджана и Азербайджанский музей ковра при поддержке посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации.В центре идеи лежит поэма азербайджанского поэта XII века Низами Гянджеви «Семь красавиц» и одноименный балет знаменитого композитора Кара Караева. Дуэт произведений двух гениальных авторов, а также аккомпанемент из драгоценностей, ковров и предметов домашней утвари, создаёт в залах музея невероятную атмосферу, погружая своих гостей в древние легенды и традиции Азербайджана.Как отмечается в пресс-релизе, проект выставки примечателен еще и тем, что в нем всесторонне представлена азербайджанская культура в синтезе коврового, ювелирного искусства, миниатюры, национальной классической музыки, классического танца и современного искусства. Экспозиция залов представлена посетителям при затемненном свете. Ярко освещаются только видеоинсталляции и сами экспонаты. «Концепция экспозиции предполагает единство восприятия визуальных и звуковых образов», по словам организаторов. Тем самым достигается эффект погружения в пространство сказки, создаётся впечатление, что персонажи оживают и зритель сам становится частью истории.Выставка начинается с необычной инсталляции — «Миниатюры» известного азербайджанского художника концептуалиста Рашада Алекперова, созданной на основе тебризской миниатюры XVI века «Читающий юноша». Предположительно, картина принадлежит кисти самого Султана Мухаммеда, прославленного мастера при дворе шаха Тахмасиба I, и изображает самого шаха в юности за прочтением книги. Произведение примечательно тем, что представляет собой прорисовку миниатюры, выполненную методом «картины теней». «Такое изображение достигается путем подсветки сложной конструкции из различных предметов, отбрасывающих на стену тень в виде заданного рисунка» — комментируют работу организаторы выставки.Далее посетители погружаются в залы, где семь красавиц расскажут им старинную легенду о шахе. «Помимо основного повествования, сказки семи красавиц – это притчи о соблазнах, искушающих людей, призывающие к раскаянию и самосовершенствованию. Все эти истории, одна за другой, косвенно указывают шаху Бахраму на его слабости». Не случайно и сама легенда начинается с повествования о пребывании шаха в черном дворце, а завершается — в белом.Так, в совокупности с реквизитами культурной и бытовой жизни Азербайджана, выставка поднимает проблему нравственности и человеческих пороков в обществе во все времена, а также путь их исправления на примере шаха Бахрама. Для полной картины, экспозиция дополняется предметами ювелирных, ковровых изделий, а также видеоинсталляциями дворцов принцесс, которые олицетворяют каждую из семи красавиц, дополняя представление о ней в более реальном свете. Такой подход помогает зрителю погрузиться в мир принцесс наиболее подробно.В целом, выставка получилась невероятно красочной, содержательной и философской.«Мы очень впечатлены. Культура Азербайджана всегда была нам интересна, и мы с восторгом смотрим на каждую мелочь, каждый элемент, который представлен на этой выставке. Особенно привлекают внимание ковры ручной работы, которые отразили в себе бессмертное искусство азербайджанских мастеров. Глядя на все экспонаты и, в целом, проникаясь атмосферой на выставке, появляется желание самим побывать в Азербайджане», поделились впечатлениями посетители., директор Всероссийского музея декоративного искусства, высказалась о «Семи красавицах» лично:— У Всероссийского музея декоративного искусства крепкие связи с коллегами из Азербайджана. Особо теплые отношения сложились с Азербайджанским Музеем ковра, с которым нас связывает договор о долговременном сотрудничестве. Благодаря Музею ковра и его директору у нас установились прекрасные отношения с Фондом Гейдара Алиева, который и предложил нам принять в своих залах выставку «Семь красавиц».— Экспозиция отсылает к поэме философа и литератора XII столетия Низами Гянджеви «Семь красавиц», вдохновившей азербайджанского композитора Кара Караева на создание балета. Большинство залов выставки посвящены именно балету «Семь красавиц». Но выставка не только про балет, ее концепция шире. «Семь красавиц» — важнейшее литературное произведение для азербайджанской культуры.— Наш музей участвует в нескольких проектах, посвященных азербайджанскому искусству. Совместно с Музеем Азербайджанского ковра в Баку два года назад мы организовали выставку и конференцию, посвященные выдающемуся исследователю искусства ковроткачества Латифу Керимову. Сейчас мы принимаем на своей площадке выставку «Семь красавиц». И надеемся на продолжение сотрудничества с Фондом Гейдара Алиева и азербайджанскими музеями.