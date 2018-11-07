«Облепиховое лето» - первый игровой биографический фильм об Александре Вампилове

Премьера пройдет в историческом здании Санкт-Петербурга 6 ноября в 20.00 в кинотеатре Культурного центра «Лендок». В Москве премьерный показ фильма состоится 9 ноября 2018 года в 20.00 в кинотеатре «Иллюзион» (Котельническая наб., 1/15). А 15 ноября фильм выйдет в широкий прокат. Главную роль в новой картине исполнил Андрей Мерзликин. Вместе с ним на экране появятся Полина Чернышова, Кирилл Рубцов, Сергей Каплунов, Александр Усердин.«Облепиховое лето» – это фильм о жизни и гибели знаменитого советского драматурга. Спектакли по пьесам Вампилова «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске», прогремевшие в 60-70-х, и сейчас не сходят со сцен театров по всей стране. В судьбе самого Вампилова не было громких сенсаций, но его жизнь отразила эпоху «шестидесятых». Судьба Вампилова – это история простого парня из Иркутской области, который выбрал путь художника и пронес через всю жизнь любовь к родным местам. В основе фильма - переписка драматурга с женой и легендарным московским завлитом Еленой Якушиной, которая поддерживала Вампилова и помогала «проталкивать» его пьесам на сцены столичных театров.«Байопики (фильмы-биографии) - очень сложный жанр. Справляется с ним тот, кто не боится художественного осмысления темы. Самый неудачный ход – это строго идти по биографии героя, перечисляя факты. Мы же постарались понять художника через художественный образ», - отмечает сценарист картины Ольга Погодина-Кузмина.Режиссером картины стал Виктор Алфёров, для которого «Облепиховое лето» – дебют в игровом кино. Однако за его плечами – десятки театральных постановок и несколько документальных картин.«Ключевой мотив в фильме – история Вампилова и его отца. Его – Валентина Никитича Вампилова – арестовали и расстреляли как «активного участника контрреволюционной панмонгольской диверсионно-повстанческой организации», когда будущему драматургу не было и года от роду. Вероятно, отсюда – чувство сиротства, которое красной нитью проходит в его пьесах. В «Облепиховом лете» - такой сквозной является тема безотцовщины», – поясняет режиссёр.А исполнитель роли Вампилова Андрей Мерзликин говорит о своем герое: «Вампилов - это Гагарин отечественной драматургии. Он сделал гигантский шаг вперед, он вынес на сцену правду».Съёмки «Облепихового лета» проходили на киностудии «ЛЕНДОК» (Санкт-Петербург) и на Байкале, где 17 августа 1972 года перевернулась лодка Вампилова. Он умер от остановки сердца, едва коснувшись берега. Ему не было и 35 лет.Программа вечера 9 ноября 2018 года в кинотеатре «Иллюзион»:20.00 – сбор гостей, вэлком-дринк21.00 – начало показаФильм-участник XVI Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого»III место в конкурсе «Выборгский счёт» на XXVI Фестивале российского кино «Окно в Европу»Фильм открытия XVII Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени В.Г. РаспутинаКоротко о фильме:Производство: киностудия «Лендок» (Санкт-Петербург)Режиссёр: Виктор АлфёровСценарист: Ольга Погодина-КузминаОператор: Андрей ВоробьёвВ ролях: Андрей Мерзликин, Полина Чернышова,Кирилл Рубцов, Сергей Каплунов, Александр УсердинОфициальный трейлер: [media=https://www.dropbox.com/s/ceam5pqj97p56xe/SEA-BUCKTHORN-SUMMER_TLR-1_S-239_RU-XX_RU-12%20_51_2K_20181022_OP_OV.mov?dl=0]