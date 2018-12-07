Президентом СЕПЕЖ Совета Европы впервые стал гражданин Азербайджана

Впервые в истории Совета Европы представитель Азербайджана Рамин Гурбанов был избран президентом данной организации, представляющей собой одной из наиболее влиятельных структурных подразделений Совета Европы в области правосудия и защиты прав человека.Выборы проводились представителями 47 стран-участниц СЕ путем тайного голосования. Процесс контролировался представителями Секретариата СЕ, так что выборы прошли прозрачно и демократично.С момента создания СЕПЕЖ ее руководителями становились только представители стран Западной Европы: Германии (Эберхард Деш), Италии (Фаусто де Сантис), Великобритании (Джон Стейси), Австрии (Георг Става). Поэтому избрание на данный пост Рамина Гурбанова, не представляющего страну Западной Европы, стало историческим событием.На пленарном заседании также были избраны вице-президент Ивана Борзова (Чехия) и два члена Бюро Летиция Брунун (Франция) и Франческо Депаскале (Мальта ) Европейской комиссии по эффективности правосудия Совета Европы.