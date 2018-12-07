«Когда Азербайджан направляется в Китай…»

Азербайджан находится на пересечении дорог между Восточной Европой и Западной Азией. Страна, принимающая участие в инициативе «Один пояс- одна дорога», сотрудничает с Китаем в различных проектах.Об этом отмечено в статье под заголовком «Когда Азербайджан направляется в Китай…», опубликованной в авторитетной китайской газете China Daily, передает АЗЕРТАДЖ.Газета также рассказывает о втором Китайском международном форуме торгового и культурного обмена, о концерте под названием «Волшебная азербайджанская музыка в городе Бенбу», организованном в рамках Китайской международной выставки музыкальных инструментов. Отмечается, что мугам, занимающий особое место в азербайджанской музыке, воспевает любовь и уважение. Несмотря на то, что между китайской и азербайджанской музыкой есть большие различия, она является лучшим средством для коммуникации между народами.China Daily со ссылкой на руководителя промышленной компании Shanghai Xiangjiang Ма Гуосиа, осуществляющей проект «Парк выставки архитектуры и культуры», который строится в китайском городе Бенбу, пишет, что в данном парке откроется павильон культуры и искусства Азербайджана.В статье также нашли место мнения посла Азербайджана в Китае Экрема Зейналлы об азербайджанском павильоне, который откроется в парке выставки архитектуры и культуры. Посол отметил, что павильон помимо того, что положительно повлияет на развитие двусторонних азербайджано-китайских отношений, также сыграет роль моста дружбы между нашими народами. В первом павильоне культуры Азербайджана в Китае будут представлены культурное наследие страны, в том числе архитектура, музыка, искусство ковроткачества и работы, относящиеся к другим видам искусства. Павильон будет хорошей возможностью для близкого ознакомления китайского народа с азербайджанской культурой.