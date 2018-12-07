Александр Перепечко: Журнал «ЭкоГрад» формирует у подрастающего поколения современное экологическое мировоззрение

- Спасибо вам и всем, кто поздравил меня с таким важным и знаменательным событием в моей жизни.Известие о награждении застало меня как раз за работой — делал видеосюжет в Центральном доме учёных, где проходила ежегодная церемония награждения победителей экологических проектов «Экомир», тех проектов, которые сделают нашу планету лучше, чище и безопаснее. Уже в 14-й раз торжественно вручались награды за достижение в области охраны окружающей среды, и уже три года, как конкурс «Экомир» приобрел международный статус.Среди тех, кто был отмечен наградой и наш московский экологический журнал «ЭкоГрад» и я, ваш покорный слуга, замглавного редактора Александр Перепечко, получил диплом лауреата III-й степени и медаль имени Вернадского в номинации «Сохранение биоразнообразия и ландшафтов». Если быть точнее, то награда Российской Академии естественных наук (РАЕН) была присуждена коллективу исполнителей проекта, работавшему под моим руководством. В связи с этим хочу выразить благодарность РАЕН за высокую оценку моей работы.В личном плане медаль имени Вернадского - это моя первая такая награда, а до этого мне вручали почетную грамоту Мосгордумы за вклад в развитие экологии г.Москвы и региона.Говоря о международной премии «EcoWorld», надо отметить, что журнал «ЭкоГрад» вместе с Председателем Организационного Комитета Международной экологической премии «EcoWorld», Первым вице-президентом Российской академии естественных наук, профессором МАФО Лидой Иваницкой и доктором экономических наук, профессором, Председателем Секции и Московского (головного) отделения МЭЭСИ РАЕН, членом Президиума РАЕН Антоном Антоновым провел целый ряд интервью с номинантами этой премии.Без ложной скромности хочу подчеркнуть, что наши публикации во многом способствовали популяризации экологических проектов, представленных на этом Конкурсе.- Наша задача, как и у РАЕН, это рассказывать и обществу, и людям, что такое экология в прикладном понимании этого слова.Мы находимся на таком историческом отрезке времени, когда особенно обострились противоречия между Природой и человечеством, чья деятельность приводит к нарастанию антропогенного разрушения на окружающую среду. Все чаще мы слышим такие выражения, как «экология культуры», «экология души», «экология науки», «экология личности», «экология отношений». И это не случайно, так как мы находимся на пороге формирования нового экологическое сознания у современного поколения людей, которое несомненно должно ориентироваться на экологическую целесообразность в своей деятельности, и не должно противопоставлять себя Природе.И мы это хотим донести до людей на страницах журнала и сайта «ЭкоГрада».В рамках участия в Международной экологической премии «EcoWorld» журналисты «ЭкоГрада» созваниваются со всеми номинантами конкурса, устраивают с ними встречу, берут у них интервью, записывают на видео, готовят с ними материалы, большинство из которых связаны с возрождением утерянных традиций и умений русского народа.В частности, хочу отметить, что мы подготовили материалы, связанные с возрождением русского льна – потерянного некогда богатства наших предков. Лён настолько широко использовался в обиходе у них, что особого внимания на этом даже не обращали. А теперь льняные поля - это такая редкость, которую можно найти разве что на картинках в интернете. К сожалению, все льнопроизводящие предприятия на северо-западе России прекратили свое существование по разным причинам в перестроечные годы, после развала Советского Союза. Но все еще есть надежда, что Алтай и окружающие его территории поднимут упавший стяг, и русский лён будет возрожден.И это всего лишь одно из направлений того, что мы делаем только в рамках экологической премии.- Да, наш журнал вносит существенный вклад в дело популяризации экологических знаний, формирует экологическое мировоззрение в работе с молодежной аудиторией, обеспечивает доступ к современной экологической информации для детей и подростков, имеющих ограничения в передвижении, а также для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.- Да, это так, но есть еще один момент — очень трудно заставить взрослого делать что-либо осознанно, если необходимость самого действия не была заложена еще в детстве. Я говорю о культуре поведения в мелочах, но из которых складывается наша жизнь. Брошенный под ноги окурок, замусоренные автобусные остановки, стихийные свалки в лесу, на обочине и т.д. – это, к сожалению, все еще часто встречающиеся эпизоды в нашей повседневной жизни.И поэтому через публикации в журнале «ЭкоГрад» мы формируем экологическое мировоззрение у людей, начиная с детского возраста, работаем с молодежью в области экологического образования и просвещения, бесплатно обеспечиваем экологической литературой социальные, образовательные и лечебные детские учреждения, заведения для лиц с ограниченными возможностями.- Мы подготовили и издали спецвыпуски журнала «ЭкоГрад», а также книги посвященные редким и исчезающим животным и заповедным местам России и мира, которые распространяются на некоммерческой основе в детских домах, интернатах, больницах, школах и детских садах в таких городах, как Москва, городах и райцентрах Московской, Калужской, Владимирской, Костромской, Тамбовской областей, а также на коммерческой основе в сети торговли русскоязычной литературой «Русская книга» в Литве, Германии и Швейцарии.Наша литература распространяется на социально - культурных мероприятиях в качестве некоммерческих приложений в поездах «Сапсан», наши эксперты проводят популярные лекции в Общественной палате РФ.Не могу не отметить наших партнеров, которые оказывают нам всемерную поддержку и содействие нашей деятельности. Прежде всего, это Департамент по природопользованию и охраны окружающей среды города Москвы и его руководитель Кульбачевский Антон Олегович. И на протяжении последних четырех лет наши проекты и программы мы могли реализовывать благодаря Фонду «Наше будущее», компании «Медтроник», ОАО РЖД, ГК «Экобезопасность» и другим организациям и ведомствам.