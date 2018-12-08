Тамара Салманова: Вся наша большая семья выражает огромную благодарность жителям города Сургута, его землякам, всем-всем, кто голосовал за Фармана Салманова

— Спасибо огромное. Наша семья с огромной радостью восприняла новость о том, что Фарман Салманов стал победителем в конкурсе «Великие имена России» и набрал наибольшее количество голосов на присвоение аэропорту города Сургут его имени. Ну, и, как вы знаете, в Нижневартовске также немало людей отдали голоса за Фармана. Там живёт его сын, и это тоже сыграло определенную роль в голосовании. Ну, и азербайджанцы по всей России проявили активность.Конечно же, эмоции зашкаливают. Очень много было звонков с поздравлениями, особенно из Азербайджана.Знаете, когда объявили начало конкурса, и стало известно, что в список великих имен России включили Фармана Салманова, я без особого восторга восприняла эту информацию. Конечно же, это хорошая практика называть аэропорты именами известных и популярных людей, как это делают в других странах мира: в Париже есть аэропорт имени Шарля де Голля, в Нью-Йорке — имени Джона Кеннеди, в Стамбуле – имени Ататюрка, в Риме – аэропорт имени Леонардо да Винчи, на исторической родине Фармана, в столице Азербайджана г. Баку — аэропорт имени Гейдара Алиева и т.д.Но по мере проведения конкурса, по мере того, как люди активно подключались к голосованию, и у меня тоже появился азарт, естественно стала «болеть» за Сургут, за моего Фармана Салманова.Пользуюсь случаем, что вы напишите об этом, я и вся наша большая семья – Салмановых – это его дети, внуки и правнуки, которые живут в разных городах России, от всех нас хочу выразить благодарность особенно жителям города Сургута, поддержавших Фармана Салманова, его землякам, очень активно голосовавших за него и всем-всем, кто отдал ему свои голоса.Когда Фарман Салманов приехал из Кемерово в Сургут, тогда это был маленький поселок. И становление самого города началось после того, как геологоразведчики с Фарманом Салмановым стали успешно разрабатывать нефтяные и газовые месторождения, и очень быстро рабочий посёлок преобразился в город. Так что, именно они и дали Сургуту эту основу.Меня часто приглашают на различные мероприятия, посвященные памяти Фармана Салманова, и поэтому часто езжу в Сургут – город нашей молодости. Там именем Фармана названа улица, имеется домик — музей и школа названа в его честь. Безусловно, теперь это красивый и развивающийся город, где живет много молодёжи, а людей пожилого возраста остались единицы. И в городе Сургуте еще живут люди того поколения, кто лично знал и помнит Фармана Салманова.— Фарман — это человек-праздник, он обожал, когда вокруг него всё кипело, крутилось и вертелось. Несмотря на то, что большую часть его жизни занимала научная и производственная работа, тем не менее, он всегда находил время и уделял внимание своим близким людям и трепетно к ним относился. Благодаря ему моя жизнь в нашей семье была очень интересной, насыщенной и яркой. Он был огромным любителем по организации самых разных мероприятий.Вот помню один такой случай, когда на День Победы в 1959 году он организовал мероприятие, посвященное дружбе народов 16 советских республик, проживающих в Сургуте. Со всего поселка кое-как ему удалось найти 16 мотоциклов с колясками, чтобы в ней сидела девушка в национальном наряде и флагом каждой республики. Всем эта идея очень понравилась, мероприятие прошло очень красочно и показало, что мы единый народ и поэтому мы сила. Был снят документальный фильм «Сибиряк из Шамхора», и, кажется, в нём есть отрывки об этом эпизоде его жизни.Расскажу вам смешной случай, произошедший со мной, когда я родила сына Фарману. Меня положили в больницу перед родами, а Фарман в это время находился в командировке, потом родился ребёнок, и меня надо было забирать из больницы. Если бы видели восторг Фармана, от того, что у него родился сын. Одним словом, он приехал в больницу за мной и ребенком со своими друзьями на двух машинах – уазиках. Врач вывела меня с ребенком на крыльцо больницы, выскакивают из машин человек десять, все меня поздравляют, Фарман обнимает меня, хватает сверток, и они все бегом побежали к машинам, сели и уехали. А я стою растерянная у больницы – не пойму, что это за представление было, уехали без меня. Машины, проехав метров 500, вдруг остановились, развернулись и поехали обратно к больнице. Вспомнили, что забыли меня взять. Фарман подбежал с виноватым видом и стал объяснять, что от счастья, совсем голову потерял.В 1960-м году мы уехали из Сургута. С Фарманом я себя чувствовала азербайджанской женщиной, так у нас было поставлено, занималась хозяйством, воспитанием детей, старалась ему быть помощником во всём. Понимаете, написать три технических книги, по которым сейчас учатся студенты, две автобиографические, защитить диссертацию и было много других дел, связанных с его трудовой деятельностью — для всего этого нужно было немало времени. Это огромный труд. Фарман всегда думал только о работе и по своей натуре был очень ответственным человеком. Представьте, сегодня мы женились, отметили это с друзьями, а в 5 утра он уже был на ногах и пошел заниматься производственными вопросами. Ему до всего было дело: кто как устроился, кто с кем дружит, какой климат в семье, какие есть проблемы, и, самое главное, он эти проблемы всегда решал или старался решить.Мы иногда по вечерам прогуливались у речки и, когда возвращались к себе, это занимало слишком много времени, потому что шли дворами, так как ему нужно было видеть своих коллег, знать, как они себя чувствуют, чем занимаются и т.д. Одним словом, его рабочий начинался ранним утром, а завершался глубокой ночью.У нас, как я говорила, огромная семья, разбросанная по всей России. Дочь Фармана живёт в Санкт-Петербурге, там у нас есть правнучка, она учится в одиннадцатом классе и хочет стать журналистом. Недавно у них было сочинение, и она посвятила сочинение своему дедушке Фарману Салманову. Она очень почитает своего деда, собирает вырезки из газет, журналов, все, что публикуется в сми. У них у всех трепетное отношение к нашему Фарману.