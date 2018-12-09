В Санкт-Петербурге состоится Международный конкурс красоты "Miss Eurasia International 2019"

Полуфинал конкурса "Miss Eurasia International 2019 " прогремел в начале осени этого года, где среди 47 самых достойных представительниц Европы и Азии были выбраны лучшие 23 претендентки.С 14-19 декабря финалистки конкурса "Miss Eurasia International 2019" прибудут в культурную столицу нашей страны. Девушек ожидает насыщенная подготовка к финальному шоу: репетиции, примерки, культурная программа и другие мероприятия. Кроме того, за неделю до финального шоу откроется интернет-голосование за участниц.Привлечение внимания российской и мировой общественности к городу Санкт-Петербургу, как Центру красоты и моды для увеличения инвестиций в развитие индустрии красоты города, а также продвижение социально-значимых культурных ценностей среди молодежи.красивым, талантливым победительницам финала конкурса "Miss Eurasia International 2019" площадку для реализации их творческого потенциала.из победительниц Конкурса красоты и таланта "Miss Eurasia International" лидеров мнений и с их помощью продвигать правильные социально-значимые и культурные ценности в молодежную средуконкурс "Miss Eurasia International " среди потенциальных участниц, зрителей, интересантов, партнеров, спонсоров и общественных организаций.Фестиваль ежегодным проектом, где путем голосования компетентного жюри будет осуществляться выбор самых достойных участниц конкурса, которые смогут представлять страну на других международных конкурсах, принимать активное участие в жизни города, благотворительных и общественно-значимых проектах.общественную площадку для пропаганды общечеловеческих ценностей и здорового образа жизни.финал конкурса " Miss Eurasia International 2019" на высокопрофессиональном творческом и техническом уровне и привлечь к нему максимальное количество партнеров.Фестивалю "Miss Eurasia International " репутацию одного из лучших проектов в области красоты.Авторитетное жюри, куда войдут представители культуры и искусства, а также известные спортсмены и политики, в том числе из России, путём голосования выберут победительницу "Miss Eurasia International 2019" , финалисток в категории "вице-мисс", а также в других номинациях конкурса.Критериями отбора станут: яркая внешность, интеллект, умение держаться на сцене, артистизм и обладание идеальными внешними данными .Финальное шоу Конкурса " Miss Eurasia International 2019" состоится 19 декабря в Большом Ресторане "ЦИНЬ" в 19:00.Одна из финалисток Конкурса красоты будет представлять Россию на мировом конкурсе красоты. Победительница Конкурса получит официальный титул “Посол Красоты” и будет представлять Санкт-Петербург на благотворительных, деловых и общественных мероприятиях, став новым лицом России.