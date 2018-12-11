Московский фестиваль культуры народов Кавказа прошел под девизом «Разрушая стереотипы»

Праздничное мероприятие было организовано Российским конгрессом народов Кавказа (РКНК) при поддержке Правительства Москвы в лице Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.В программе предусмотрено выступление прославленных танцевальных коллективов и именитых артистов Юга России и Закавказья.В фестивале принимали участие представители различных национальностей, а также прославленные артисты Юга России, Закавказья и российской столицы, которые на протяжение всего вечера заряжали зал народными танцами, душевными песнями и отличным настроением.Среди гостей были особо отмечены и многие почетные гости, некоторые из которых обратились к публике с приветствиями и высказались о мероприятии:«Фестиваль культуры народов Кавказа стал уже традиционным в городе Москве. Вы знаете о том, что у нас в течение года в Москве проходят различные национальные праздники и фестивали и я уверен, что их проведение – это огромнейших вклад в укрепление нашего национального единства как в городе Москве, так и в нашей стране» — сказал Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, а также огласил личное приветствие мэра Москвы Сергея Собянина, в котором отмечалось, что проведение фестиваля стало доброй московской традицией, раскрывающей красоту и духовное богатство народов Кавказа. «Из года в год расширяя свою аудиторию, он ближе знакомит москвичей с самобытными культурными традициями этого замечательного региона нашей страны. Выступление известных артистов и прославленных творческих коллективов никого не оставляет равнодушным. Фестиваль – также яркое событие в общественной и культурной жизни Москвы, которое способствует укреплению межнационального единства и согласия в российской столице», — высказался мэр Москвы и пожелал всем участникам и зрителям незабываемых впечатлений, дружеского общения и отличного настроения.«Разрушая стереотипы» — такой лозунг выбран для фестиваля в этом году. И выбран он совершенно оправданно, ведь, как известно, в России о кавказских народах сложилось уже немало забавных стереотипов, которые продолжают создаваться и по сей день. На протяжении вечера, помимо концертной программы, зрителей ожидали и забавные видеопостановки, и отрывки из фильмов, наблюдая которые, каждый мог от души посмеяться над добрыми шутками и поверьями, сложившимися в миру.Интересная творческая программа, обилие красочных костюмов, завораживающая музыка и танцы на фоне видеоинсталляций природы кавказского региона, а также приятный в качестве приятного сюрприза для зрителей – розыгрыш призов от спонсоров фестиваля. Невероятная дружественная атмосфера, царившая в зале и соединившая в себе незримые кровные узы всех братьев и сестер, населяющих Россию. Все это привлекало и продолжает привлекать все больше людей, которые приходят на такие мероприятия насладиться культурными многообразиями различных национальностей.«Я думаю, что этот фестиваль – это замечательное свидетельство того, что Россия – это гостеприимная и щедрая земля для многих народов, которая создает домашний уют для каждого из ее жителей. Именно поэтому сегодняшняя мероприятие собрало настолько много ярких исполнителей и не менее замечательных зрителей, каждый из которых с удовольствием делится своим творчеством, своими эмоциями и желаниями друг с другом и со всеми в целом. Лично меня привлекают подобные события, где я могу поближе познакомиться с культурой и искусством народов страны, в которой я живу. Такие мероприятия помогают многим национальностям лучше раскрыться, показать свой темперамент, свой нрав, свой характер, которые наиболее точно отражают саму сущность этих людей. Это всегда будет интересно», — поделилась впечатлениями зрительница.Действительно, многие гости приехали из разных городов и регионов нашей страны, чтобы увидеть этот «парад танцев и песен» и снова ощутить всех нас частью одной большой семьи. Мероприятие дарит возможность обрести новых друзей, завести полезные связи и знакомства, а также узнать много полезного и интересного о наших собратьях.«Нам нужно бережно хранить то многообразие, которое есть в нашей стране. То, что мы разные – это наш плюс, то, что у нас культуры, традиции и языки разные – это наши богатства, которые нужно хранить и уважать. И только уважая культуры и традиции друг друга, мы будем уважать собственную культуру», — также призвал Гильмутдинов Ильдар Ирекович, депутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета по делам национальностей.Необходимо отметить, что Генеральным партнером Фестиваля народов Кавказа выступил промоушен-клуб «Unicorn Challenge». Мне удалось пообщаться с создателем клуба Ильгаром Самедовым:«Узнав от друга и партнёра Батыра Матакаева, он же и член президиума Российского конгресса народов Кавказа, что идет подготовка к большому праздничному мероприятию и нужна поддержка, было принято решение участвовать в этой благородной миссии. За короткий срок необходимо было решать много разных сложных задачи, но нам не привыкать, особенно после того, как наш клуб, например, в Пятигорске, буквально за месяц смог организовать грандиозное закрытие сезона скачек. Честно говоря, нашего желания помочь, оказалось достаточно, ведь иной раз достаточно подставить дружеское плечо. Моя влюблённость в лошадей и благодать, которая исходит от них, позволяет помогать людям и служить обществу.То что делает РКНК достойно огромного уважения. Собрать на одно мероприятие огромное количество людей, тем более, представителей разных народов и культур, очень сложное дело. Но им это удается делать каждый год. Этот концерт - это только вершина айсберга, а кропотливый труд объеденения и продвижения молодежи разных культур, вот то, что остается за кадром».Все мы являемся частью одной большой страны, которая для всех нас является нашей родиной, нашим достоянием. Потому, сейчас, в век жестокости и злости, особенно важна сплоченность и содружество народов России. С каждым годом количество подобных мероприятий становится все больше, растет уровень доверия между разными национальностями, создаются союзы и объединения международного уровня, а также улучшаются и непосредственно сами связи между регионами. Благодаря таким фестивалям и подобным событиям, люди имеют представления о тех, с кем живут по соседству, о тех, с кем называются братьями и сестрами. Это укрепляет наши «родственные» отношения, которые представляют для всех нас огромную важность на сегодняшний день. Ведь вместе мы можем гораздо больше, нежели поодиночке.