Московский фестиваль культуры народов Кавказа прошел под девизом «Разрушая стереотипы»

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11 дек 2018
Московский фестиваль культуры народов Кавказа прошел под девизом «Разрушая стереотипы»















10 декабря в Государственном концертном зале «Россия» в Лужниках прошел Московский фестиваль культуры народов Кавказа.

Праздничное мероприятие было организовано Российским конгрессом народов Кавказа (РКНК) при поддержке Правительства Москвы в лице Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

В программе предусмотрено выступление прославленных танцевальных коллективов и именитых артистов Юга России и Закавказья.

В фестивале принимали участие представители различных национальностей, а также прославленные артисты Юга России, Закавказья и российской столицы, которые на протяжение всего вечера заряжали зал народными танцами, душевными песнями и отличным настроением.

Среди гостей были особо отмечены и многие почетные гости, некоторые из которых обратились к публике с приветствиями и высказались о мероприятии:

«Фестиваль культуры народов Кавказа стал уже традиционным в городе Москве. Вы знаете о том, что у нас в течение года в Москве проходят различные национальные праздники и фестивали и я уверен, что их проведение – это огромнейших вклад в укрепление нашего национального единства как в городе Москве, так и в нашей стране» — сказал Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, а также огласил личное приветствие мэра Москвы Сергея Собянина, в котором отмечалось, что проведение фестиваля стало доброй московской традицией, раскрывающей красоту и духовное богатство народов Кавказа. «Из года в год расширяя свою аудиторию, он ближе знакомит москвичей с самобытными культурными традициями этого замечательного региона нашей страны. Выступление известных артистов и прославленных творческих коллективов никого не оставляет равнодушным. Фестиваль – также яркое событие в общественной и культурной жизни Москвы, которое способствует укреплению межнационального единства и согласия в российской столице», — высказался мэр Москвы и пожелал всем участникам и зрителям незабываемых впечатлений, дружеского общения и отличного настроения.

«Разрушая стереотипы» — такой лозунг выбран для фестиваля в этом году. И выбран он совершенно оправданно, ведь, как известно, в России о кавказских народах сложилось уже немало забавных стереотипов, которые продолжают создаваться и по сей день. На протяжении вечера, помимо концертной программы, зрителей ожидали и забавные видеопостановки, и отрывки из фильмов, наблюдая которые, каждый мог от души посмеяться над добрыми шутками и поверьями, сложившимися в миру.

Интересная творческая программа, обилие красочных костюмов, завораживающая музыка и танцы на фоне видеоинсталляций природы кавказского региона, а также приятный в качестве приятного сюрприза для зрителей – розыгрыш призов от спонсоров фестиваля. Невероятная дружественная атмосфера, царившая в зале и соединившая в себе незримые кровные узы всех братьев и сестер, населяющих Россию. Все это привлекало и продолжает привлекать все больше людей, которые приходят на такие мероприятия насладиться культурными многообразиями различных национальностей.

«Я думаю, что этот фестиваль – это замечательное свидетельство того, что Россия – это гостеприимная и щедрая земля для многих народов, которая создает домашний уют для каждого из ее жителей. Именно поэтому сегодняшняя мероприятие собрало настолько много ярких исполнителей и не менее замечательных зрителей, каждый из которых с удовольствием делится своим творчеством, своими эмоциями и желаниями друг с другом и со всеми в целом. Лично меня привлекают подобные события, где я могу поближе познакомиться с культурой и искусством народов страны, в которой я живу. Такие мероприятия помогают многим национальностям лучше раскрыться, показать свой темперамент, свой нрав, свой характер, которые наиболее точно отражают саму сущность этих людей. Это всегда будет интересно», — поделилась впечатлениями зрительница.

Действительно, многие гости приехали из разных городов и регионов нашей страны, чтобы увидеть этот «парад танцев и песен» и снова ощутить всех нас частью одной большой семьи. Мероприятие дарит возможность обрести новых друзей, завести полезные связи и знакомства, а также узнать много полезного и интересного о наших собратьях.

«Нам нужно бережно хранить то многообразие, которое есть в нашей стране. То, что мы разные – это наш плюс, то, что у нас культуры, традиции и языки разные – это наши богатства, которые нужно хранить и уважать. И только уважая культуры и традиции друг друга, мы будем уважать собственную культуру», — также призвал Гильмутдинов Ильдар Ирекович, депутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета по делам национальностей.

Необходимо отметить, что Генеральным партнером Фестиваля народов Кавказа выступил промоушен-клуб «Unicorn Challenge». Мне удалось пообщаться с создателем клуба Ильгаром Самедовым:  

«Узнав от друга и партнёра Батыра Матакаева, он же и член президиума Российского конгресса народов Кавказа, что идет подготовка к большому праздничному мероприятию и нужна поддержка, было принято решение участвовать в этой благородной миссии. За короткий срок необходимо было решать много разных сложных задачи, но нам не привыкать, особенно после того, как наш клуб, например, в Пятигорске, буквально за месяц смог организовать грандиозное закрытие  сезона скачек.  Честно говоря, нашего желания помочь, оказалось достаточно, ведь иной раз достаточно подставить дружеское плечо.  Моя влюблённость в лошадей и благодать, которая исходит от них, позволяет помогать людям и служить обществу. 

То что делает РКНК достойно огромного уважения. Собрать на одно мероприятие огромное количество людей, тем более, представителей разных народов и культур,  очень сложное дело.  Но им это удается делать каждый год.  Этот концерт - это только вершина айсберга, а кропотливый труд объеденения и продвижения молодежи разных культур, вот то, что остается за кадром».

Все мы являемся частью одной большой страны, которая для всех нас является нашей родиной, нашим достоянием. Потому, сейчас, в век жестокости и злости, особенно важна сплоченность и содружество народов России. С каждым годом количество подобных мероприятий становится все больше, растет уровень доверия между разными национальностями, создаются союзы и объединения международного уровня, а также улучшаются и непосредственно сами связи между регионами. Благодаря таким фестивалям и подобным событиям, люди имеют представления о тех, с кем живут по соседству, о тех, с кем называются братьями и сестрами. Это укрепляет наши «родственные» отношения, которые представляют для всех нас огромную важность на сегодняшний день. Ведь вместе мы можем гораздо больше, нежели поодиночке.

Татьяна АНТОНОВА

Московский фестиваль культуры народов Кавказа прошел под девизом «Разрушая стереотипы»
Московский фестиваль культуры народов Кавказа прошел под девизом «Разрушая стереотипы»
Московский фестиваль культуры народов Кавказа прошел под девизом «Разрушая стереотипы»
Московский фестиваль культуры народов Кавказа прошел под девизом «Разрушая стереотипы»
Московский фестиваль культуры народов Кавказа прошел под девизом «Разрушая стереотипы»
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Московский фестиваль культуры народов Кавказа прошел под девизом «Разрушая стереотипы»

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