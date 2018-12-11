На казанский марафон-2019 подано больше тысячи заявок

Актуальная тема / Спорт
11 дек 2018
На казанский марафон-2019 подано больше тысячи заявок5 мая в Казани пройдет главное беговое событие Татарстана – Казанский марафон 2019.

Ежегодный забег пройдет по главным улицам спортивной столицы России, а старт традиционно будет дан на Площади Тысячелетия, передает kazanfirst.ru.

Как сообщают организаторы, за первый месяц регистрации количество участников превысило 1200 человек. Из них участники из 6 стран: Россия, Азербайджан, Беларусь, Киргизия, Казахстан и самая на данный момент отдаленная страна – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Зарегистрироваться для участия и получить всю актуальную информацию о расписании, особенностях и формате турниров можно на официальном сайте серии спортивных мероприятий TIMERMAN.
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