На казанский марафон-2019 подано больше тысячи заявок

Ежегодный забег пройдет по главным улицам спортивной столицы России, а старт традиционно будет дан на Площади Тысячелетия, передает kazanfirst.ru.Как сообщают организаторы, за первый месяц регистрации количество участников превысило 1200 человек. Из них участники из 6 стран: Россия, Азербайджан, Беларусь, Киргизия, Казахстан и самая на данный момент отдаленная страна – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.Зарегистрироваться для участия и получить всю актуальную информацию о расписании, особенностях и формате турниров можно на официальном сайте серии спортивных мероприятий TIMERMAN.