Дмитрий Киселев: Отношения России и Азербайджана – фактор мира на Кавказе и за его пределами

Заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" гендиректор МИА "Россия сегодня", заместитель гендиректора ВГТРК, популярный телеведущий Дмитрий Киселев на полях презентации книги "Киселев vs Zlobin. Битва за глубоко личное", написанной им в соавторстве с президентом Центра глобальных интересов Николаем Злобиным."Сейчас российско-азербайджанские отношения - фактор мира на Кавказе и не только на Кавказе, но и в более широком регионе. Например, Азербайджан вполне успешно выступает своеобразным посредником между Россией и Ираном, даже партнером в наших трехсторонних проектах", - сказал он.Дмитрий Киселев обратил внимание на то, что важный вклад в становление современных взаимовыгодных и конструктивных стратегических отношений между Россией и Азербайджаном внес Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. "Мне кажется, что он заложил здоровую основу. Идея [Гейдара] Алиева заключалась в том, чтобы построить треугольник отношений Россия-Азербайджан-Иран, и этот треугольник получился достаточно сбалансированным, благодаря чему российско-азербайджанские отношения стали фактором урегулирования на Каспийском море", - сказал гендиректор МИА "Россия сегодня"."Президент Ильхам Алиев продолжает линию своего отца в этом смысле. Азербайджан развивается достаточно быстрыми темпами, уверенно чувствует себя на международной арене, а внутри страны живет стабильное и сбалансированное общество", - подчеркнул Дмитрий Киселев.Говоря о Кавказе в целом, популярный телеведущий заявил, что регион должен остаться самодостаточным и мирным. "Я думаю, Кавказ должен сам управлять своей судьбой, его не надо за кем-то вести. Пусть Азербайджан останется азербайджанским, Армения - армянской, а Грузия - грузинской. Наш Северный Кавказ тоже многолик, многозвучен и многоцветен, и пусть лучше все останется в балансе. Российская концепция, предполагающая именно многополюсность, достаточно гармонична для Кавказа", - заключил он.