ОПЕК огласил прогноз по добыче нефти в Азербайджане

Это следует из декабрьского отчета картеля, согласно которому в соответствии с обязательством в рамках ОПЕК+, ежесуточная добыча нефти в стране к 2019 году сократится на 20 тыс. баррелей, до 780 тыс. баррелей, передает Report.Az.В предыдущем отчете организация снизила прогноз по ежесуточной добыче на будущий год на 10 тыс. баррелей, до 790 тыс. баррелей.Напомним, что в рамках соглашения, подписанного 10 декабря 2016 года в Вене, Азербайджан взял на себя обязательство о сокращении добычи на 35 тыс. баррелей в сутки.На V совещании министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля, прошедшем в Вене 7 декабря этого года, достигнута договоренность о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с уровня октября 2018 года. Согласно новому решению, с января 2019 года Азербайджан взял на себя обязательство сократить суточную добычу примерно на 20 тыс. баррелей.