ОПЕК огласил прогноз по добыче нефти в Азербайджане

Актуальная тема / В мире / Экономика
13 дек 2018
ОПЕК огласил прогноз по добыче нефти в АзербайджанеОПЕК не изменил прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на конец 2018 года, сохранив его на уровне 800 тыс. баррелей в сутки.

Это следует из декабрьского отчета картеля, согласно которому в соответствии с обязательством в рамках ОПЕК+, ежесуточная добыча нефти в стране к 2019 году сократится на 20 тыс. баррелей, до 780 тыс. баррелей, передает Report.Az.

В предыдущем отчете организация снизила прогноз по ежесуточной добыче на будущий год на 10 тыс. баррелей, до 790 тыс. баррелей.

Напомним, что в рамках соглашения, подписанного 10 декабря 2016 года в Вене, Азербайджан взял на себя обязательство о сокращении добычи на 35 тыс. баррелей в сутки.

На V совещании министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля, прошедшем в Вене 7 декабря этого года, достигнута договоренность о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с уровня октября 2018 года. Согласно новому решению, с января 2019 года Азербайджан взял на себя обязательство сократить суточную добычу примерно на 20 тыс. баррелей.
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