Крупный бизнес предпринял атаку на министра Кобылкина через Общественную палату

Среди собранных представители «ЭкоШинСоюза», учрежденного крупнейшими производителями шин, СКО «Электроника-Утилизация», Ассоциация «РусПРО», учрежденная ООО «Кока-КолаЭЙЧБиС Евразия», ФЩ «Данон Россия», АО «Тетра Пак» и другими крупнейшими компаниями, которых не призванные Общественной палатой экологи называют «крупнейшими загрязнителями».Собранные Общественной палатой экологи обратились к Председателю Правительства РФ Д.А Медведеву с просьбой о внесении изменений в порядок взымания по неналоговым платежам, разработанным Министерством финансов РФ. Новый налог, по мнению подписантов, уведет денежные средства в неизвестном направлении, и усугубит положение с твердыми бытовыми отходами в РФ.Одновременно предполагается серьезный разговор с Министром Дмитрием Кобылкиным в рамках нового формата Общественного советаРанее сообщалось:Минприроды России внесет изменения в порядок представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую средуМинприроды России внесет изменения в порядок представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую средуСоответствующий проект приказа Минприроды России «О внесении изменений в приложение 2 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. № 3 «Об утверждении порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы» размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов www.regulation.gov.ru для прохождения общественных обсуждений.Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды», отчетным периодом внесения платы за негативное воздействие признается календарный год. Плата вносится не позднее 1 марта года, следующего за отчетным периодом. Таким образом, за отчетный период 2018 г. плата вносится не позднее 01.03.2019.В ходе правоприменительной практики возникла необходимость включения в декларацию положений и формул, позволяющих учитывать суммы переплаты, засчитанные по итогам прошлого отчетного периода в счет платежей будущего отчетного периода.В соответствии с проектом приказа, в новой редакции излагаются разделы формы декларации, в том числе раздел «Расчет суммы платы, подлежащей внесению в бюджет» и раздел 3.1 «Расчет суммы платы за размещение твердых коммунальных отходов». Изменения по разделу 3.1, в частности, касаются разграничения отходов производства и твердых коммунальных отходов (ТКО) и учитывают поправки, вносимые в постановление Правительства РФ от 3 марта 2017 г. № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду».Проект приказа также учитывает необходимость применения при расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 отчетный год дополнительного коэффициента 1,04, применяемого к ставкам платы согласно, постановлению Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», учитывающему прогнозируемый уровень инфляции.Наряду с этим, документом учтено введение стимулирующего коэффициента, применяемого к ставкам платы для новых морских месторождений углеводородного сырья, расположенных полностью в пределах Баренцева, Карского, Печорского, Чукотского, Восточно-Сибирского, Белого морей и моря Лаптевых, степень выработанности которых по состоянию на 1 января 2017 г. составляет более 0,01%. На период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2030 г. устанавливается пониженное значение указанного коэффициента (0,25) в целях стимулирования научной проработки вопросов утилизации попутного нефтяного газа.Кроме того, проект уточняет применение предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1381 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. № 1148», повышающего коэффициента К, равного 120, применяемого при исчислении размера платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа, в случае отсутствия средств измерений, технических систем и устройств с измерительными функциями, соответствующих требованиям, устанавливаемым Министерством энергетики Российской Федерации, измеряющих объем фактически добытого и сожженного на факельных установках и (или) рассеянного попутного нефтяного газа.Автор: Пресс-служба Минприроды РоссииПолемика в сети:Экологический сбор с нового 2019 года заставит подорожать все товары Не только НДС с акцизами и пенсионным возрастом, сделает начало нового 2019 года особенно запоминающимся. Вдобавок ко всему нас порадует экологический сбор, ставки которого хочет увеличить Минприроды. Что ещё за экологический сбор? Не все покупатели о нём знают, но экологический сбор крепко сидит в цене очень многих товаров, можно сказать, практически всех. Полный их перечень утверждён распоряжением Правительства от 28.12.2017 № 2970-р. Облагается налогом текстильная продукция, включая одежду, белье, деревянная, бумажная, металлическая и пластиковая тара и упаковка, нефтепродукты, масла, шины, пластмассовые изделия, стекло, инструменты, техника, кабели и провода, а также множество других товаров. Экологический сбор оплачивают производители и импортеры товаров, если они не сами занимаются их утилизацией.Но обычно редко кто с этим заморачивается — это дорого и сложно. Часто проще заплатить сбор. Освобождаются от экологического сбора только те компании, которые перепродают эти товары другим организациям, либо закупают их не для реализации потребителям, а для собственных нужд. Сколько экологического сбора собирает государство? Ставка экологического сбора формируется на основе средних сумм затрат на сбор, транспортирование, обработку и утилизацию единичного изделия или единицы массы изделия. Конкретные цифры по всем группам товаров установлены соответствующим постановлением Правительства. Ставки установлены в рублях за тонну и зависят от вида товара.Дешевле всего утилизировать бумагу и картон, а также бумажные канцелярские принадлежности — 2378 рублей за тонну. Дороже всего аккумуляторные батареи — 33476 рублей за тонну. За инструменты и оборудование ставка 26,5 тысяч рублей за тонну. Тем не менее, налога с тонны платится меньше, поскольку ставка умножается на норматив утилизации тоже по видам товаров, который установлен от 5% до 45%. Экологический сбор — платёж новый. В 2017 году он наполнил бюджет на 1,3 млрд рублей при плане в 6,5 млн рублей. Недостача чиновников не порадовала, в этом году и в будущем планируют собрать больше.На сколько вырастут ставки? Минприроды подготовило законопроект, он уже размещен на портале нормативно-правовых актов. Согласно документу, сбор за мешки и сумки из бумаги предлагается увеличить на 28,46%, за упаковку из пластмассы — практически втрое, за свинцовые аккумуляторы — в 13,5 раза. Ставка за алюминиевые банки вырастет более чем в восемь раз. В среднем по всем группам ставка станет больше на 11,4%. Однако рост ставок меркнет в сравнении с ростом нормативов утилизации.Он был заложен, когда налог только вводили. Он установлен в размере от 5% до 45% от ставки за тонну, и в ближайшие три года будет расти на 3-15% в год. Будут ли платить компании Интересно, что экологический сбор недавно уже был в центре внимания журналистов. Тогда под кликбейтным заголовком «В России появится новый налог», журналисты писали о том, что экологический сбор из неналогового платежа переходит в Налоговый кодекс и становится официальным налогом. Сделано это было, чтобы «улучшить его собираемость», а точнее решить вопрос с ответственностью за неуплату и администрированием. На сколько подорожают товары из-за экологического сбора?Повышение сбора отразится на цене почти всех товаров, которые мы покупаем. Даже если товара нет в перечне Правительства, наверняка вы покупаете товар в коробке, пакете или бутылке, который также обычно включен в конечную стоимость товара. SEE ALSO В РОССИИВНЕ ЗАКОНА 13.11.2018 Автоматическое списание штрафов: где хайп, а где правда? С точки зрения отдельно взятой розничной покупки рост будет казаться совсем крошечным. Возьмём в качестве примера обычный домашний компьютер, а точнее системный блок. Согласно документу, ставка сбора за него составляла 26,5 тысяч рублей за тонну, а станет 29,4 тысяч рублей.Для производителя налог с одной тонны рассчитывается как произведение ставки на норматив утилизации. Кстати в будущем, нормативы тоже будут расти и существеннее, чем ставки. Для компьютеров он составит в 2018 году 5%, а в 2019 году уже 10%. Таким образом, в 2018 году производитель с тонны компьютеров должен был заплатить 1325 рублей, а в 2019 году 2940 рублей. Допустим, если системный блок будет весить 10 кг, то налог с него составит сейчас 13,25 рублей, а с 2019 года 29,4 рубля. Казалось бы, это совсем мелочи, но эти мелочи будут содержаться во всех товарах, которые нас окружают — пластиковых бутылках из под воды, полиэтиленовых пакетах, в которые нам заворачивают покупки, в картонных коробках и автомобильных шинах, одежде и многих других покупках.В процентах от конечной розничной цены фактический рост экологического сбора составит менее одного процента. Однако никто не гарантирует, что производители на волне повышения ставок не захотят повысить ценник побольше, чтобы с лихвой оплатить и экологический сбор, и повышение НДС и все остальные налоги.Подробнее в журнале ГРОШ: Экологический сбор с нового 2019 года заставит подорожать все товары