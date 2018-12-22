Обманутые дольщики и щупальца Петербурга в журналистозамещении

Обманутые дольщики в Санкт-Петербурге стали разменной картой в руках активистов движения обманутых дольщиков. Далее история одного предательства и не только. Вспомним "сама я дочь офицера из Крыма". Кстати, таких заголовков пока нет даже у самых креативных в мире питерских СМИ, но, как говорится, это дело времени. А что интересует журналистов сегодня?! Как сообщается в СМИ: Алла Андреева, глава объединения дольщиков ГК «Город», хитростью попала на пресс-конференцию Владимира Путина и добилась приема у Александра Беглова.
Все началось с вопроса к Президенту на Большой пресс-конференции Владимира Путина.
Видео и стенограмма:
Мое обращение к вам — от Питера. Я, как и вы, коренной житель Петербурга.
Алла Андреева, представитель Рязанской областной газеты
Рязанская газета от Питера. Питер — щупальца свои как везде протянул!
Владимир Путин, Президент РФ
Мы с вами оба работаем немного не там, где родились. Владимир Владимирович, очень большая просьба обратить внимание на обманутых дольщиков. Санкт-Петербург, Ленинградская область, да и вся Россия. Что сейчас происходит: в Санкт-Петербурге для, того чтобы отчитаться перед Москвой, что все хорошо, вводят в эксплуатацию попросту недостроенные дома. Дома, которые не соответствуют договорам долевого участия. Во время прямой линии с вами 15 июня 2017 года Албин и Миненко, федеральные инспекторы, просто стояли под моим домом, который был не достроен. Там велись вовсю строительно-монтажные работы. Они ввели его в эксплуатацию официально, совершив уголовное преступление. За нашу принципиальную позицию таких активистов, как и я в том числе, нас травят, понимаете? Против меня пытаются возбудить уголовное дело за то, что я пытаюсь писать правду про чиновников. Дальше: 6 октября 2015 года был убит мой муж. Следствие до сих пор топчется на месте. В первые полтора года они превратили мою жизнь просто в кошмар. Из-за того, что с места следственных действий происходила утечка информации в СМИ. Умерла моя мама, услышав это по телевизору. Понимаете, что происходит в Санкт-Петербурге? Мою машину сожгли из-за этого. И все это — все Питер наш родной. Я очень вас прошу: обратите внимание на Питер и на обманутых дольщиков не только Петербурга, но и Ленинградской области и всей страны. Мы — такие же люди, как и вы. Мы не кусаемся. Приезжайте в Питер, встретьтесь с активистами, мы вам расскажем правду, все, как есть на самом деле, без этих липовых отчетов, без дорожных карт и филькиных грамот, которые они публикуют на своих сайтах. Со мной на связи дольщики обманутые, практически огромный актив уже организовался. Убедительная просьба — это даже не вопрос, скорее крик о помощи: помогите, пожалуйста, обманутым дольщикам и по следствию, моему мужу.
Алла Андреева, представитель Рязанской областной газеты
Вы связываете убийство вашего мужа с вашей деятельностью по поводу защиты интересов дольщиков?
Владимир Путин, Президент РФ
Да, я связываю только с этим.
Андреева Алла, представитель Рязанской областной газеты
Я вам обещаю, что обязательно уделю этому внимание. Это — первое. Значит, второе, по поводу самой проблемы, которую вы подняли. Она действительно очень острая. Это дает мне повод сказать немножко шире как о самой проблеме, так и о строительной отрасли. Вы знаете, это никогда не закончится, никогда просто, если мы не наведем здесь порядка и не перейдем к цивилизованным способам жилищного строительства. Действительно, перед отраслью стоит задача в 120 миллионов квадратных метров построить. Но мы должны обязательно прекратить вот эту практику привлечения денег граждан с безответственным затем поведением, связанным с их расходованием. Ведь что получается: да, мы держим относительно низкий профиль стоимости жилья. Но за счет чего? За счет того, что кто-то получает это жилье по относительно низким ценам. В том числе это происходит за счет того, что у части людей деньги изымаются и они вообще ничего не получают — ни денег, ни жилья. Вот в чем корень проблемы, корень зла. Поэтому нам, безусловно, нужно переходить на цивилизованные способы финансирования этой отрасли. Даже если это приведет к некоторому снижению в строительном секторе. Или даже приведет к определенному повышению. Но без этого нам никогда не навести порядок. Нам нужно переходить к банковскому финансированию, кредитованию отраслей нормальным цивилизованным способом, иначе это не закончится никогда. Ну а те люди, которые попали в сложную ситуацию в связи с тем, что деньги отдали, а жилье не получили, конечно, этим людям нужно помочь. Не нужно закрывать глаза на масштаб этой проблемы. Я с вами согласен в том, что даже цифры, которые сейчас показываются — цифры обманутых дольщиков и величины проблемы,— они не бьются с реалиями. В реалии проблема острее, чем она показана в документах. Что касается ситуации конкретно вашей, я, конечно, не знаю конкретно этих домов, но мы посмотрим, и я с исполняющим обязанности губернатора поговорю, он человек очень опытный, он в состоянии разобраться с этим. Надеюсь, что ситуация поправится. Во всяком случае, можете не сомневаться, что это будет предметом нашего с ним разговора. И первое, что произойдет,— он с вами встретится.
Владимир Путин, Президент РФ
Для справки:
Журналистских работ от Аллы Андреевой ни в Рязанской областной газете, ни в других изданиях отыскать не удалось. Зато в сети был найден сайт общественного деятеля Аллы Андреевой, на котором размещено множество материалов, главным образом, датированных 2017 годом.
Один из этих материалов вызвал полемику в сети.
Это материал с требованием ввести мораторий на выплату обманутыми вкладчиками ипотеки. За «чей счет банкет», не уточнялось. Возможно, за счет средств высвободившихся в результате пенсионной реформы. Но все по порядку.
«Требуем ввести мораторий на выплату обманутыми дольщиками процентов по ипотеке, если объект долевого строительства признан проблемным.
В нашей стране огромное количество дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Только по официальным данным эта цифра порядка 100 000 человек. Но в реальности она может быть гораздо больше.
В особенно тяжелой ситуации оказались дольщики, взявшие ипотечный кредит, не имеющие другого собственного жилья и вынужденные ютиться на съемных квартирах и платить за них. Таких немало.
За несуществующие квартиры люди выплачивают банку не только сумму основного долга, но и огромный банковский процент за пользование кредитом, и это все в условиях полной неизвестности, когда будет достроено их жилье, и будет ли оно вообще достроено.
Считаем такую ситуацию несправедливой.
В связи с этим мы — обманутые дольщики России, обращаемся к Президенту РФ, Премьер-министру РФ, Правительству РФ, к депутатам Государственной думы РФ с требованием исправить подобную несправедливость и законодательно ввести мораторий на выплату процентов по ипотеке обманутыми дольщиками до получения ими ключей».
Автор петиции Алла Андреева:
«Петиция о заморозке банковских процентов по ипотеке для дольщиков проблемных объектов за месяц набрала 2000 подписей! Причем свои подписи оставляли дольщики со всей России. Это можно проследить по комментариям подписавшихся.
Отсюда можно сделать вывод, что проблема является актуальной по всей стране. Если бы наши законодатели приняли такой закон, это стало бы реальной помощью для простых людей, оказавшихся в тяжелой ситуации, и дало бы им хоть какую-то защиту. Тем более что за рубежом такая практика уже существует».
Для справки: Попули́зм (от лат. populus — народ) — политика, апеллирующая к широким массам и обещающая им скорое и лёгкое решение острых социальных проблем.
Термин в наше время является сугубо политическим, поскольку именно в этой сфере он применяется чаще всего. Его происхождение связано со словом «популярный». В политике от этого зависит все. Но популярность может достигаться различными способами. Очень часто публичные деятели применяют все средства и методы, чтобы заручиться поддержкой электората, поэтому данное понятие имеет негативное значение.
Дешевый популизм - это когда обещающий абсолютно уверен в том, что его обещания однозначно невыполнимы, и от этого обещает все больше
Но все по порядку.
Вопрос о дольщиках Санкт-Петербурга, озвученный журналисткой из Рязани, вызвал широкое обсуждение в сети и в СМИ. «Регнум» сообщает, что Президент потребовал от подчиненных разобраться с проблемой, помочь обманутым дольщикам и согласился, что официальные цифры о количестве пострадавших «не бьются с реалиями». «В реалиях проблема острее», — подтвердил Путин.
В частности, Президент сообщил о том, что собирается обговорить ситуацию с обманутыми дольщиками с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым, а также поручит ему встретиться с активисткой обманутых дольщиков петербурженкой Аллой Андреевой, которая и задала ему вопрос на эту тему.
Андреева также заявила, что связывает убийство своего мужа, произошедшее в октябре 2015 года, со своей деятельностью по защите дольщиков ГК «Город», отметив, что расследование этого преступления не сдвигается с мертвой точки.
Активистка также добавила, что власти Петербурга скрывают правду относительно того, как решается проблема обманутых дольщиков в городе на Неве. В частности, прозвучала фамилия вице-губернатора Игоря Албина, курирующего строительную отрасль.
В обсуждение включился и вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. Он оставил в сети эмоциональное сообщение в сети:
«Друзья, с интересом смотрел за очередным элементом черного PR в отношении Вашего покорного слуги. Активный выдался месяц. Сначала «Новая Газета» «состряпала донос» из вымышленных фактов. Был удивлен и тому, что так много сторонников всероссийской политической партии «Единая Россия» работает в упомянутой редакции. Затем «ольгинские тролли», в количестве более 50, загадили социальные сети своими опусами. И вот в ход пошла «тяжелая артиллерия»: на большой итоговой пресс-конференции Президента России Владимира Владимировича Путина как «черт из табакерки» появилась Алла Андреева, «журналист» малоизвестной рязанской газеты, сильно обеспокоенная ситуацией в родном городе Президента. Наконец-то были названы главные вредители, можно сказать, враги народа, которые сильно портят жизнь простым петербуржцам, — Игорь Албин и Виктор Миненко. Зачем приплели Виктора Александровича, могу только догадываться. В бытность свою главным федеральным инспектором по Санкт-Петербургу этот руководитель еженедельно оказывал помощь, поддержку строительному блоку Смольного, чтобы решить в нашем городе проблему обманутых дольщиков. Но попал, как говорят в России, на стройку и в полной мере испытал на себе старое правило строительного комплекса: «наказание невиновных и награждение непричастных». За короткий промежуток времени, не имея нормальной законодательной базы, денег и даже элементарных степеней свободы, в Санкт-Петербурге талантами и стараниями многих людей и организаций, удается решать проблему несовершенства 214-ФЗ. Да, не всегда вовремя, с нареканиями по срокам и по качеству выполненных работ, медленно, но уверенно сокращается число семей, пострадавших от нечистоплотных застройщиков, у которых, как правило, все хорошо: зарубежная недвижимость, многомиллионные авуары и активы, яхты, самолеты, часто — вид на жительство в одной из европейских стран и еще много чего. А проблемы достались городу, стране, президенту и таким «негодяям», как Игорь Албин, Виктор Миненко, Алексей Золотов, Евгений Барановский, Андрей Молчанов, Александр Гутман, Геннадий Щербина, Игорь Креславский и еще нескольким десяткам чиновников, предпринимателей, которые стоят по одну сторону баррикад с обманутыми дольщиками, жителями Санкт-Петербурга. Нам кое-что удалось. Введено в эксплуатацию 33 жилых дома общей площадью более 500 тысяч квадратных метров. В работе еще 18 домов. Более десяти тысяч обманутых людей получили свое законное жилье. И до тех пор, пока в городе останется хоть один пострадавший от жуликоватых или неудачных застройщиков граждан, авторитетно вам заявляю: мы будем продолжать работу.
Теперь об Алле Андреевой. Сочувствую и сопереживаю гибели мужа Константина. В этой истории, трагедии, был еще один погибший, но Алла о нем не вспоминает. Почему?
Прежде, чем врать президенту, следовало подойти к зеркалу, посмотреть на себя и вспомнить, что свою квартиру «товарищ Андреева» получила в 2017 году и обманутым дольщиком не является. Вспомнить про обращения к Дональду Трампу, президенту США, с жалобой на Россию, вспомнить, что и журналист она сомнительный (мы пытались найти хоть одну публикацию этого автора, увы, нам это не удалось — авт.). Вспомнить свое участие в избирательной кампании по выборам в представительные органы власти и постигшую неудачу. Мне очень неловко об этом говорить, но вся «деятельность» Аллы Андреевой напоминает самопиар. Еще раз прошу прощения, если ошибаюсь. Я Вам не верю, Алла Андреева, как и те дольщики, ожидания которых Вы обманули.
Пользуясь случаем, хочу сказать, что работать с Аллой Андреевой по проблемным объектам долевого строительства ни я, ни Женя Барановский, ни Алексей Золотов не будем. Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство меня и моих коллег!
Друзья, прошу у вас прощения за то, что так долго решается проблема обманутых дольщиков в нашем городе. Радуемся вместе с вами каждому введенному в эксплуатацию проблемному дому. Радуемся каждому семейному торжеству в ваших многострадальных квартирах. Вместе мы победим».
Примечательно, что именно благодаря усилиям Игоря Албина известные братья Ванчуговы были привлечены к уголовной ответственности.
Интерфакс напоминает, 7 октября 2015 петербургские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 45-летнего Константина Андреева, тело которого с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа было обнаружено в поселке Мартышкино.
Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что убийство привлекло внимание городской и федеральной властей, которые взяли на контроль его расследование, и пообещал помощь вдове Андреева.
Как сообщалось, в конце октября 2015 года в Петербурге в рамках дела о хищении средств дольщиков ГК "Город" был арестован владелец компании Максим Ванчугов. Его брата Руслана Ванчугова отправили под домашний арест.
По версии следствия, Максим Ванчугов вместе с иными лицами привлекал деньги дольщиков под предлогом строительства трех жилых комплексов в Петербурге - ЖК "Морская звезда", ЖК "Ленинский парк" и ЖК "Прибалтийский". От имени ГК "Город" они вывели в наличный оборот через фирмы-однодневки 832 млн рублей, которые на цели строительства не использовались. За 980 квартир в общей сложности Максим Ванчугов и неустановленные лица получили 2 млрд 930 млн рублей, судьба которых остается неизвестной.
Сообщалось, что деньги граждан, вложившихся в строительство ЖК «Ленинский парк», «Морская звезда» и «Прибалтийский» от ГК «Город», выводили как раз через банк «Фининвест». Предполагаемый ущерб составил 1,2 млрд рублей. В домах «Города» было куплено около 5000 квартир.
Центробанк отозвал лицензию у «Фининвеста» в июле 2014 года. В своё время он входил в число 200 крупнейших кредитных организаций страны. Временная администрация обнаружила вывод активов на 19,5 млрд рублей. В августе банк признан банкротом. По данным АСВ, в 2007 году депутат Государственной Думы Роман Ванчугов брат Максима Ванчугова, был участником банка «Фининвест», а Максим Ванчугов до ноября 2013 года – гендиректором ООО «Фининвест» и ООО «Капитал», входящих в ООО «Банк «Фининвест».
Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, заявили в ЦБ.
Лица, входящие в состав органов управления банком (Наталья Громова, Любовь Никольская, Наталья Кулакова, Максим Ванчугов, Валентин Ландграф, Сергей Гавриш), принимали решения о выдаче кредитов техническим организациям, которые не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволяющими обслуживать задолженность по кредитам, заявили в июле 2017-го в АСВ.
Журнал «ЭкоГрад» внимательно следит за развитием «вопроса обманутых дольщиков» в стране и Санкт-Петербурге. Под материалом размещены несколько ссылок на публикации. Запечатлены трудные, но все-таки с долей успеха шаги. Получен уникальный опыт, который может быть тиражирован, если он не будет похоронен в угоду амбиций отдельных «насытившихся граждан».
Мы неоднократно отмечали, что Северная Пальмира, несмотря «на протяжки» во времени и множество других проблем, стала лидером в решении этого сложнейшего вопроса.
Однако именно лучшее бывает злейшим врагом хорошего. Конечно, никто не сможет «быть в обиде на попытку бывшего ближнего» использовать свое преимущество для его реализации в условиях глобальной конкуренции. Это известный совковый принцип, «кто где работает, тот там и тащит».
Конечно, нужно добиваться своего, идти к своему счастью, пусть даже по головам тех людей, которые были твоими вчерашними товарищами по несчастью. Да и что значат проблемы «каких-то лохов», когда мы «настоящие красивые и лучшие получим депутатский мандат в ЗАКСе.
Ну, предположим, сейчас действительно случится так, что итоги Санкт-Петербургского эксперимента по решению вопросов обманутых дольщиков будут опротестованы, на радость руководителей тех регионов, кто вообще ничего не делал. Палец о палец, как говорится, не ударил.
Ситуация остановится. Замрёт. Все те, кто в отличие от Аллы Андреевой не получил квартир, ну хотя бы с недостатками, так больше их и не получат. Как в соседних регионах, например.
Неужели Алла Андреева не понимает, что «колхозных денег», из которых можно «накормить всех обманутых», не бывает и никогда не было. Или читай выше: Дешевый популизм - это когда обещающий абсолютно уверен в том, что его обещания однозначно невыполнимы, и от этого обещает все больше
Еще один вопрос: где взять деньги для раздачи бедным? Ежу понятно, что если кому-то дать, то у кого-то надо отнять.
У кого предлагает отнять деньги Алла Андреева?
Ну врать так врать. за дело же!!! За мандат депутата с хорошей зарплатой. Коль пошла такая пьянка режь последний огурец: А может быть, и вовсе сделать «обманутых дольщиков» привилегированной кастой? Дать каждому «обманутому дольщику» по булке с маслом, а деньги изъять из здравоохранения, образования. Ведь предлагается же возместить банкам проценты по ипотечным кредитам.
Надеюсь, все ответы на эти вопросы будут понятны после встречи Аллы Андреевой с исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
А пока Алла Андреевна празднует победу. Личную. Сообщает о своей победе в СМИ.
Цитируем: Действующий губернатор Петербурга Александр Беглов сегодня встретится с активисткой Аллой Андреевой. Во время Большой пресс-конференции Президента она задала вопрос главе государства об обманутых дольщиках.
Андреева представилась как корреспондент Рязанской областной газеты. Хотя, по ее же словам, в издании работает по большей части специалистом по рекламе. Впрочем, вопрос она задавала о Петербурге, где известна как лидер обманутых дольщиков группы компаний «Город».
Уже вернувшись в Петербург, Андреева пояснила, чего ждет от встречи с градоначальником.
Алла Андреева, дольщик ГК «Город»:
«Безвыходных ситуаций никогда не бывает в этой жизни. Всегда можно найти тот или иной выход. Я была уверена, что когда-нибудь меня услышат. И вот меня услышали. Какой будет результат — я пока не знаю».
Осенью 2015 года мужа Аллы Андреевой убили неизвестные. При этом, по словам женщины, на машине они якобы оставили надпись «Ты следующая».
В результате банкротства строительной компании «Город» в Петербурге было остановлено строительство трех жилых комплексов, пострадали несколько тысяч человек. Владельцы бизнеса братья Ванчуговы находятся под следствием.
И пока никого не смущают маленькие нестыковки: Сама г-жа Андреева даже после ввода в эксплуатацию корпуса, в котором она купила квартиру, продолжает бороться за скорейшее завершение остальных домов и качество передаваемых покупателям квартир. После ввода первых корпусов «Ленинского парка» она заявляла о многочисленных недоделках, которые не устранены до сих пор. Внимания высших чиновников города ей, безусловно, удалось добиться, но вот лично встретиться до сих пор не получалось. Пришлось зайти через президента...
Квартиру Алла Андреева уже получила, для того, чтобы квартиры не получили "следующие за ней бывшие соратники" - сделала максимум. Надеюсь, победителей не судят.
Кстати еще одна деталь.
После Большой пресс-конференции Президента под личный контроль Александр Беглов взял и вопрос о строительстве крытого футбольного поля. Решить проблему, которую на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина озвучила петербурженка Маргарита Баулина, действующий глава города поручил вице-губернатору Владимиру Кириллову.
Женщина, СМИ избегают термина журналистка, мы поясним отчего, но позже, пожаловалась главе государства на то, что больше двух лет волонтеры пытаются реализовать проект вовлечения в спорт детей из неблагополучных семей, но все попытки до сих пор успехом не увенчались. Впрочем, и Маргарита Баулина, которая представилась корреспондентом одной из нижегородских газет, в итоге, как выяснили журналисты, оказалась сотрудником городского центра импортозамещения.
Фото: кадр из трансляции "России 24"
Как выяснила «Фонтанка», в 2017 году Баулина действительно обратилась в Смольный, а именно – в комитеты по молодежной политике, по социальной политике, по физической культуре и спорту, а также в комитет имущественных отношений. Обращение она сделала как генеральный директор ООО «Филд», находящееся на набережной Карповки. В качестве контактного номера указала свой мобильный.
Однако если верить информационно-аналитической системе СПАРК, никакого ООО «Филд», где Баулина числилась бы генеральным директором, не существует и никогда не существовало. Более того, действующих юридических лиц с таким названием в Петербурге не зарегистрировано. При этом сама Баулина является сотрудником Центра импортозамещения и локализации при «Экспофоруме». Она числится в этом центре руководителем выставочного блока.
При этом, если верить фотографиям из её социальных сетей, на пресс-конференцию Путина в ипостаси журналиста она приехала уже в третий раз. В поездке её сопровождал супруг Руслан Мирзеханов, который также был аккредитован от вестника «Семья. Общество. Традиции».
Собрал Игорь Панарин
P/S Так интересно получилось. На Большую пресс-конференцию Владимира Путина аккредитовалось 17002 журналиста. Удалось задать чуть меньше семидесяти вопросов Президенту. И, вот странное обстоятельство, целых два вопроса были заданы не совсем журналистами из Санкт-Петербурга, по явно ангажированной тематике. Конечно, это совпадение. Простое совпадение. И только «злые люди» сочтут, что в этих «странных совпадениях» сфокусировалось неуважение к профессии журналиста вообще, к журналистике в России в целом. Действительно что им «журналюгам» еще надо. Сидят как декорации и пусть сидят. И пусть «журналюки» отнесутся с пониманием, когда решаются важные деловые вопросы. А информация о том, что происходит в стране?!!! Да кому она нужна, вообщем не рыпайтесь «продажные журналюги». Тут все в поряде. Никакого журналистозамещения.