Эксперт назвал трагедию в Соликамске логичным продолжением трагедии в торговом центре в Кемерово

Актуальная тема / Общество
26 дек 2018
Эксперт назвал трагедию в Соликамске логичным продолжением трагедии в торговом центре в КемеровоЭксперт «ЭкоГрада» Вадим Мальцев, доктор химических наук, академик РАЕН, в беседе с Главным редактором «ЭкоГрада», изложил свою версию причин трагедии в шахте в Соликамске.

По мнению эксперта, трагедия в Соликамске — это логическое продолжение трагедии в Кемерово, когда от огня погибли люди, с той лишь разницей, что в прошлый раз речь шла о социально-бытовом объекта, а сейчас о промышленном.

Напомним, днем 22 декабря в строящемся руднике компании «Уралкалий» в Соликамске начался пожар на глубине 340 метров. Как сообщают СМИ, там проводили работы по бетонированию ствола шахты (через него в последующем должна вывозиться на поверхность добытая порода) 17 сотрудников подрядной организации ФГУП «Управление строительства № 30».

Восемь из них смогли выйти через соседние проходы, еще девять остались в опасной зоне. Спасатели попытались спуститься к месту ЧП, где остались люди, но это им не удалось из-за большого количества дыма и высокой температуры. К утру 23 декабря спасатели достигли необходимой глубины, где обнаружили девять погибших людей.

В краевом управлении следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Главное управление МЧС по Пермскому краю опровергло информацию о взрыве метана на Соликамском калийном рудоуправлении-3 (СКРУ-3) «Уралкалия», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС по региону.

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