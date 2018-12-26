Мехрибан Садыгова: Наша сила в правде

- Прежде всего, хочу отметить, что 2018-й год у нас был предъюбилейный, и в следующем - нам исполнится 20 лет.Этот год особенно запомнился тем, что мне была оказана высокая честь – быть Доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Я и мои коллеги восприняли это как доверие не только мне, но и всей азербайджанской общине страны. Наша общественная организация одна из первых создала при ФНКА АзерРос штаб в поддержку действующего главы государства для активного участия в избирательной кампании, куда вошло большинство региональных руководителей общественных объединений азербайджанцев и активисты. ФНКА АзерРос провела большую информационную работу и организовала несколько акций, направленных на привлечение внимания граждан к важности участия в президентских выборах. В течение месяца перед выборами главы российского государства вместе с активистами организации я совершила агитационные поездки по нескольким регионам страны: Пермь, Оренбург, Астрахань, Нижний Новгород, Кострома и другие. Члены нашего Штаба оказывали активную помощь в сборе подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, участвовали в работе региональных общественных штабов, вели агитацию, организовывали различные акции. Считаю, что в победе В.Путина на президентских выборах 18 марта есть заслуга и моих соотечественников. И я бесконечно благодарна всем им за их поддержку, за их крепкое плечо. И главный вывод, к которому я пришла - мои соотечественники могут объединяться и сплачиваться, когда это действительно необходимо для общего дела и общей пользы.Наши усилия были замечены и оценены на высоком уровне, и в конце ноября в Мраморном зале Кремля на торжественной церемонии вручения государственных наград РФ мне дали Благодарность Президента России за активное участие в общественно-политической жизни российского общества. И в этой связи я подчеркнула, что эта награда - высокая оценка и огромная честь для всей азербайджанской общины России, и что мы и дальше будем стараться оправдывать ожидания общества и государства в деле сохранения и укрепления согласия и мира в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране.Хочу отметить реализацию в течение полугода танцевального проекта в рамках президентского грантового конкурса, победителем которого стала ФНКА АзерРос. Профессиональные хореографы в крайне сжатые сроки с детьми-учащимися гимназии г.о.Королева и г.Москвы разучили свыше десяти танцевальных номеров разных народов мира и поставили спектакль «Связь времен и народов: стань частью танцевальной истории», который был показан на трех разных концертных площадках: в Центральном Дворце культуры имени М.И.Калинина г. Королёва, столичном Президент Отеле и Северной Башне Москва-Сити. Хочу подчеркнуть важность того, что у общественных организаций есть возможность благодаря президентским грантам реализовывать долгосрочные культурно-просветительские проекты, и это, конечно же, дает огромный стимул нашей работе.Также мы провели ставший традиционным литературный Вечер «Поэзия без границ» с участием известных поэтов России и Азербайджана, лекторий, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР), где с научными докладами выступили азербайджанский и российский ученые-историки. В Российском Доме народного творчества организовали творческий вечер, посвященный 75-летию Виктора Титовича Татаренко — писателя и общественного деятеля, члена Союза писателей Азербайджана, главного редактора литературной серии «Сыны Азербайджана», лауреата премии «Золотое перо» им.Г.Зардаби и им.Вагифа и представителя Русской общины Азербайджана в России.Ведем активные переговоры с образовательными учреждениями России и Азербайджана о сотрудничестве и реализации совместных проектов, в частности, по организации научно-популярных лекториев, посвященных азербайджанской культуре, языку, знаменательным датам и событиям Азербайджана и российско-азербайджанских отношений. И в этом вопросе нам большую помощь оказывают Гуманитарный Институт Стран Содружества (руководитель Д.Р.Садыхбеков) и Научно-методический и проектно-прикладной Центр азербайджанской культуры и языка (председатель Правления А.М.Сафаров). В частности, Центр уделяет большое внимание вопросах пропаганды азербайджанской культуры, преподавания азербайджанского языка, создания научно-методических пособий по обучению азербайджанскому языку и народным танцам, вовлекает в эту работу разные общественные объединения, в том числе и ФНКА АзерРос.- Такая юбилейная дата, как 20 лет - немалый срок для любой общественной организации, тем более для ФНКА. За это время организация прошла сложный и интересный путь от своего становления, формирования и динамичного развития, взлета, что таить – не обошлось и без спадов. Был тяжелейший период испытаний, выпавших на долю нашей организации, но, считаю, что мы вышли достойно из всех сложнейших ситуаций и сохранили свое лицо, а главное, свою команду и организацию.ФНКА АзерРос продолжает выполнять свои функции, цели и задачи, прописанные в ее уставе, полна сил и энергии, готова к реализации серьезных социально-значимых проектов и празднованию своего юбилея, к ней тянутся люди за помощью, советом, со многими проблемами, вопросами по трудоустройству, и наша организация, как и прежде, является важнейшим институтом гражданского общества.2019-й год у нас юбилейный – и это огромная ответственность для всех нас. С одной стороны, это хороший повод подвести итоги прошлых лет, оценить пройденный путь и одновременно наметить новые задачи и ориентиры в работе, чтобы она была успешной и продуктивной.В рамках юбилея мы планируем провести несколько мероприятий: представительную научно-практическую конференцию, посвященную деятельности НКА в России, ее роли, задачам, проблемам и перспективам, совместно с Федерацией тхэквондо Московской области (президент Г.К.Мирзоев) спортивное соревнование – Кубок России по тхэквондо ГТФ и торжественный юбилейный вечер с концертной программой, где будут отмечены видные представители азербайджанской общины России. Также из регионов поступают предложения о проведении совместных юбилейных мероприятий.- Конечно же, я в курсе всех таких публикаций в СМИ и обсуждений на эту тему в социальных сетях. Пресс-служба нашей организации, мои советники и коллеги также читают их. Мы обмениваемся и делимся мнениями по поводу таких материалов и комментариев. Знаете, если остро реагировать на все эти выпады и каждый раз отвечать «диванным» критикам, мы вообще тогда ничем другим не должны заниматься…Тем не менее, хочу отметить, я придерживаюсь той позиции, что любой адекватный человек, тем более, общественный деятель, должен спокойно относиться к критике и реагировать на нее, в смысле делать выводы и исправляться. Для того чтобы профессионально расти, необходимо знать о своих недостатках и недочетах в деятельности. Это аксиома.Лично я с благодарностью отношусь к тем, кто указывает на мои ошибки и недостатки в работе, особенно, если об этом говорят друзья, коллеги, но хочу оговориться, если эта критика конструктивная. Критика ради критики меня вообще не устраивает.Критика недостатков, отрицательных явлений в жизни азербайджанской общины необходима и важна для нас, никто это не оспаривает, но она не должна быть голословной, должна основываться на фактах. Но и это не главное. Если кто-то критикует, если кого-то что-то не устраивает в нашей работе, выдвигайте свои конкретные предложения, участвуйте в жизни общины своего региона, доказывайте свою правоту реальными делами, что вы можете это сделать лучше или хотя бы что-то сделайте, чтобы люди увидели, что Вы к чему-то способны. Вот тогда этот кто-то может и имеет моральное право кого-то критиковать.В одной из передач по ТВ Культура один из писателей как-то высказался в адрес своих критиков таким образом: чтобы быть отличным критиком, нужно быть хотя бы хорошим писателем. Полностью с ним согласна.Чаще всего самые строгие критики – это те, кто, как правило, сами ничего не делают, мешаются под ногами, да еще и стараются навредить.Меня удивляет и поражает тот факт, что в публичном поле – в СМИ и социальных сетях критикуют работу наших общественных организаций и их руководителей те, кто или вообще далек от общественной работы, или кто ничем ей никогда не помогал и не собирается помогать, или те, кто решил попиариться, или те, кто считает себя обиженным…- Почему же, я так не считаю. Проблемы были, есть и, наверное, будут всегда. Другое дело, что делать с тем, чтобы проблем у нашей общины было как можно меньше. Оттого, что мы все будем говорить «халва - халва», от этого во рту слаще ни у кого не станет. Нужны конкретные дела. Волнуешься за судьбу общины – предложи ей свою помощь, сделай для нее то, что сможешь, на что способен, на что хватает сил и средств. А сидеть на диване за чашкой чая, или на берегу моря с камерой телефона рассуждать, какие все плохие и как все кругом запущено, критиковать все и вся, думаю, это проще простого.Одно знаю точно, чтобы быть вне критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и быть никем. Но это не наш вариант.- Прежде чем я отвечу на этот вопрос, хочу углубиться в недалекое прошлое истории азербайджанской общины России, тем более, что для этого есть повод. На днях в соцсетях распространили видеоролик, который был обозначен так: «Нам нужен АКСАКАЛ».Этот «исторический» экскурс вынуждена совершить для тех, кто забыл, что произошло четыре года назад, и предпочитает не вспоминать об этом, а кто-то, может, действительно не знал об этой странице жизни азербайджанской общины.Пять лет назад после двухлетней «спячки» ФНКА АзерРос из-за ее финансовых проблем руководство организацией по просьбе президента Азербайджана Ильхама Алиева взял на себя Аббас Айдынович Аббасов, ставший председателем Совета старейшин ФНКА АзерРос и курировавший ее деятельность в течение двух с половиной лет. По сути, к руководству организацией пришел человек, за плечами которого был богатый, многолетний опыт государственной работы, много сделавший для российско-азербайджанских отношений, соратник Гейдара Алиева, яркая, харизматичная, сильная и волевая личность, имеющая огромный авторитет у соотечественников. Главная задача, которую он поставил перед собой и организацией – в полной мере реализовать возможности и потенциал федеральной национально-культурной автономии, придать ей импульс, чтобы ее работа была эффективной и полезной для российских азербайджанцев.К руководству организацией пришел человек, которого знают и уважают не только в Азербайджане и в России, но и в других странах мира. Благодаря ему ФНКА АзерРос вышла к новым горизонтам своей деятельности, перед нами и в целом перед азербайджанской общиной России стали вырисовываться огромные перспективы. Все понимали, что, наконец-то, появился лидер, способный со временем объединить вокруг себя все здоровые силы азербайджанской общины России. И в общем-то объединительный процесс был запущен само собой снизу – руководители общественных объединений разных регионов стали обращаться с предложениями о тесном сотрудничестве и взаимодействии с ФНКА АзерРос.Одним словом, большинство соотечественников единодушно отмечали, что Аббас Аббасов по праву является аксакалом российских азербайджанцев. И как раз именно в этот период в полной мере мы испытали на себе нежелание определенных сил, в основном, в Азербайджане, в возрастающей роли ФНКА АзерРос и авторитета главы Совета старейшин Аббаса Аббасова в регионах России. Деструктивные силы сделали все возможное и невозможное, чтобы такой человек, как Аббас Айдынович, отказался от своих амбициозных идей в отношении ФНКА АзерРос и азербайджанской общины в целом.Против него и нашей организации была организована разнузданная, грязная и безнравственная кампания, которая, по словам ее организаторов, была продиктована интересами Азербайджана и ее народа. И эту глупость вперемежку с угрозами пытались распространять по всем регионам России. Наш аксакал, не желая противостоять всей этой грязи, принял очень нелегкое решение – покинул организацию и прекратил вообще заниматься общественной деятельностью. Скажу больше, рядом с этим человеком были и его поддерживали все известные в России и в мире олигархи – выходцы из Азербайджана. Они тоже вынуждены были отвернуться от азербайджанской общины, и, как понимаете, не по своей воле…Казалось, для тех, кто развязал эту грязную кампанию и добился своего, наступил праздник, который продлился не так долго, потому что правда была не на их стороне. ФНКА АзерРос смогла выстоять, потому что наша сила в правде.А теперь вернусь к вопросу о том, каким должен быть руководитель азербайджанской общины России. Не хочу выглядеть оригинальной, поэтому повторю то, что по этому поводу сказал один из близких соратников, коллег и друзей, глава Лиги азербайджанцев Самарской области Ширван Керимов в своем интервью нашей пресс-службе. В частности, он заметил, что нет такого инкубатора, который выращивал бы руководителей-общественников, так как желание заниматься общественной работой должно идти от собственной природы самого человека, от состояния его души. Партийного функционера, профессионального менеджера можно вырастить, но общественного деятеля вырастить и воспитать сложно. Это, по словам Ширвана, история жизни, начиная с детства, продолжая университетским образованием и так далее, и он должен расти в определенной среде как общественный деятель.Неоднократно подчеркивала и готова повторить еще раз, что в азербайджанской общине регионов много ярких, талантливых, креативных и способных соотечественников, которые по мере сил и возможности без всякого выпячивания делают великое дело – развивают и пропагандируют азербайджанскую культуру, традиции, поддерживают своих соотечественников. Разве можно это как-то не оценивать или принижать?!Мы никогда не решим наших глобальных проблем, пока не научимся договариваться между собой, слышать и слушать друг друга. Негативные процессы внутри общественной организации порождают недоверие большинства соотечественников к их деятельности. Я также поддерживаю тех, кто против принципа несменяемости руководителя общественной организации в течение 10 или 20 лет, за исключением тех регионов, где эти руководители реально являются лидерами общины и по праву коллегиально на общем собрании переизбираются на новые сроки.- ФНКА АзерРос, как и другие общественные организации России, на протяжении всей своей истории первым делом стремилась к тому, чтобы пропагандировать национальную культуру, язык и традиции исторической Родины по мере своих сил и возможностей, прежде всего потому, что мы с молоком матери впитали в себя духовное наследие своего народа. А по-другому и не могло быть.Не все это понимают, но Россия претендует на уникальность еще и в том, что ее граждане - представители национальных общин, занимаясь общественной работой, тратят свое время и свои деньги, чтобы культура их народа сохранялась и развивалась там, где они живут и работают.Мы, российские азербайджанцы, никогда не прерывали связей со своей родиной - ни родственных, ни деловых, ни человеческих. Слишком многое нас связывает с Азербайджаном, к которому мы относимся с любовью, благоговением и трепетом. Скажу больше, те люди - независимо от национальности и вероисповедования, кто волею судеб оказывался в Азербайджане и оставался там какое-то время, влюблялся в страну на всю жизнь - за ее уникальную природу, культуру, традиции, кухню, славное прошлое, из-за добрых и гостеприимных людей. И в этом Азербайджан очень похож на Россию, где и мы обрели свою вторую родину.Общенациональный лидер Гейдар Алиев, став во главе государства в один из самых его тяжелых периодов и занимаясь строительством современного Азербайджана, обновлением страны во всех сферах, не случайно создал гоструктуру по работе с азербайджанской диаспорой.В силу разных житейских, политических и экономических обстоятельств миллионы азербайджанцев оказались вне своей исторической родины, во многих странах мира, и это без учета соотечественников, проживающих в Иране. Самая крупная из всех диаспор, конечно же, была и есть – это азербайджанская община России.Гейдар Алиев, выдвинув концепцию «азербайджанства», призвал нас сплотиться вокруг этой идеи. Он так определил суть и модель развития диаспорских организаций в странах, что каждый азербайджанец, где бы он ни находился, не теряя своей идентичности, должен жить на основе законов страны проживания, укреплять свое влияние и позиции и поднимать имидж и авторитет своей исторической родины. При этом Гейдар Алиев сказал очень важную вещь: успешная деятельность диаспоры невозможна без поддержки со стороны исторической родины, и он отметил, что для Азербайджана эта поддержка должна иметь приоритетный характер.С 2002 года существует Госкомитет по работе с азербайджанцами, проживающими за рубежом. В июле этого года ей исполнилось 16 лет. В свою, очередь, ФНКА АзерРос всегда с вниманием и уважением относилась и относится к госструктуре, созданной Гейдаром Алиевым. Мы неоднократно обращались к главе Госкомитета с письмами и поздравлениями, на которые не получали ни отклика, ни какого-либо ответа. Говорю об этом с огромным сожалением.К вопросу о том, как мы выстраиваем работу с Госкомитетом по работе с диаспорой, могу ответить одним словом – никак. Потому что выстраивать отношения с общественными объединениями в России и по всему миру должен Госкомитет по работе с диаспорой.Советую всем (прежде всего, своим коллегам), кто этого не сделал раньше, прочитать внимательно положение о деятельности данного Госкомитета и познакомиться с тем, что входит в обязанности структуры, какими функциями его наделило государство. Каждая строчка документа направлена на то, что деятельность этой госструктуры должна способствовать, помогать, поддерживать, содействовать, стимулировать…, чтобы азербайджанская диаспора стала мощной, влиятельной, дееспособной… Не мы должны добиваться внимания Госкомитета и ждать, когда на нас обратят внимание, а эта госструктура должна в силу возложенных на нее обязательств устанавливать отношения с нами, интересоваться нашими проблемами, предлагать варианты и возможности сотрудничества и взаимодействия, не работать с «избранными» по их усмотрению организациями, а со всеми, кто представляет интересы азербайджанцев в регионах и странах.Мы очень надеемся, что Госкомитет по работе с диаспорой, в которой произошли кардинальные изменения, пришло новое руководство, обновился аппарат, будет той структурой, которая будет решать возложенные на нее задачи и работать со всеми нами.Узнав о назначении на должность председателя Госкомитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова, от имени ФНКА АзерРос поздравила его, выразила надежду на сотрудничество и пожелала, чтобы Госкомитет под его руководством активно взаимодействовал и с нами и с другими общественными организациями азербайджанцев в России, чтобы нашими общими усилиями мы могли саккумулировать наиболее активные экономические, политические, культурные, интеллектуальные ресурсы и многообразные контакты людей и структур для объединения и расширения наших потенциальных возможностей.С апреля этого года ни руководитель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, ни кто-либо из его аппарата даже не попытался связаться со мной или с кем-то еще из моих советников хотя бы для того, чтобы просто поддерживать с нами контакт. Это при том, что представители ФНКА АзерРос были в Госкомитете по работе с диаспорой и предлагали установить такую связь.При всех разговорах о том, что произошли качественные изменения в кадрах и подходах Госкомитета по дальнейшему укреплению деятельности азербайджанской общины, к сожалению, в России за все это время мы этих изменений никак не ощутили.Представители азербайджанской общины России: общественные деятели, интеллигенция, предприниматели, деятели культуры и искусства, молодежь – это великие труженики, болеющие за наше общее дело, отдающие свое время, финансы, энергию, ум для сохранения и укрепления российско-азербайджанской дружбы, стабильности, мира и согласия в многонациональной России, чтобы наши соотечественники чувствовали здесь себя комфортно и были уверены в своем будущем. И этот вклад надо ценить и уважать!- Да, я в курсе этого резонансного интервью, которое было опубликовано в Ени Мусават на азербайджанском языке. Я хочу поблагодарить уважаемого Ильхама Рагимова за то, что он озвучил то, что многие в Азербайджане боялись говорить вслух.Действительно вся эта шумиха в Азербайджане вокруг закрытия Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК), обвинения и даже запугивания со стороны депутатов Милли Меджлиса, мрачные прогнозы «экспертов», общественно-политических и культурных деятелей и всех, кто по команде присоединился к этому хору, в адрес российских госструктур выглядели жалкими и беспомощными. И на самом деле только лишь навредили ВАКу.Наконец-то, на таком именно высоком уровне прозвучало, что ответственность за такой провал несут должностные лица Азербайджана, которые являлись кураторами деятельности ВАКа, в работу которого они вмешивались в любое время и в любой форме. Отсюда печальная участь, которая постигла ВАК.Я также очень благодарна Ильхаму Рагимову за вопросы, на которые, видимо, нет ответа: почему в Азербайджане не отмечают тех азербайджанцев, которые действительно многое делают для своих соотечественников, для пропаганды национальной культуры и традиций, почему СМИ и т.н. эксперты без всякого на то основания и права так часто поливают грязью и неодобрительно отзываются о работе уважаемых руководителей общественных организаций, почему на значимые мероприятия в Азербайджане не приглашаются эти самые уважаемые и влиятельные азербайджанцы, почему высокопоставленные государственные чиновники Азербайджана, будучи с визитом в Москве, не встречаются со своими соотечественниками… Этот перечень вопросов можно продолжать...Ну и, конечно же, я не согласна с Ильхамом Рагимовым в той части, где он предлагает распустить ФНКА АзерРос, чтобы создать новую организацию. После того, как мы прошли череду сложных испытаний, попыток дискредитировать, оболгать, запугать нас, лишить организацию финансовых ресурсов и т.д. и т.п., по меньшей мере, предлагать нам такое, считаю некорректным и неуместным. Все эти попытки извне, направленные против ФНКА АзерРос, чтобы закрыть ее, являются на самом деле попыткой вмешательства и влияния на внутреннюю политику Россию.В России в настоящее время функционируют 108 региональных и местных НКА. Необходимо знать и помнить, что создание института национально-культурных автономий продиктовано внутренней политикой российского государства. НКА является инструментом органов государственной власти для решения национальных проблем, и отношения между НКА и госорганами выстраиваются с учётом взаимных интересов и основаны на постоянном диалоге.И, если кто-то действительно хочет и может помочь российской общине России, вдохнуть в нее новую струю и новое дыхание, тогда, наверное, было бы логичнее - избавиться от личных амбиций и вместе сотрудничать в рамках уже имеющейся организации, не запятнавшей себя, синхронизировать действия, одним словом, влиться в ряды ФНКА АзерРос и совместно решать стоящие перед азербайджанской общиной вопросы и проблемы. Это поддержка и защита прав соотечественников, в том числе социально незащищенных категорий соотечественников, предоставление гуманитарной помощи соотечественникам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации. Это создание культурных центров, чтобы удовлетворять культурные и информационные потребности, сохранять культурное наследие, содействовать всем видам культурного обмена между соотечественниками, способствовать сохранению знаний по родному языку, создавать условия для его изучения и употребления для обучения и получения на нем информации и многое другое.Такой неожиданный для всех подход в деле объединения общих сил сможет решить многие наши внутренние проблемы, копившиеся годами, и даст возможность с новыми силами успешно работать в России, вносить свой вклад в популяризацию языка, культуры и духовного достояния своей исторической родины, в укреплении ее потенциала, повышении ее авторитета и имиджа азербайджанцев.- Прежде всего, хочу поблагодарить всех наших друзей и коллег за многолетнее, взаимоуважительное и плодотворное сотрудничество, помощь, поддержку и доверие.День солидарности азербайджанцев мира является тем праздником, который играет важную роль в укреплении связей между азербайджанцами, налаживании процесса единства и солидарности между нами. Где бы мы ни жили и трудились, конечно же, мы должны хранить в себе уважение и любовь к своей исторической родине - Азербайджану, ценить наши национальные культурные ценности и народные традиции и популяризировать их.Также от всей души поздравляю всех с наступающим Новым 2019 Годом!Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, удачи, добра и мира, чтобы мы всегда были дружными, объединялись и сплачивались вокруг наших национальных ценностей!