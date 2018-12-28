Эльвин Иманов: Будем работать и совершенствоваться ради развития конного спорта в России

Напомним, что непосредственное зарождение промоутерской компании «Unicorn Challenge», занимающейся организацией, проведением и популяризацией конно-спортивных мероприятий в России, началось в 2018 году. Ее основателем выступила команда молодых и идейных друзей и партнёров в лице Ильгара Самедова, Батыра Матакаева и Эльвина Иманова. Главными целями своего промоушена команда молодых партнёров провозгласила – популяризацию конного спорта и лошадей в России и приобщение к ним молодого поколения.— Идея скачек появилась совершенно случайно. Все началось с Ильгара Самедова и Батыра Матакаева — соучредителей проумоушен-клуба и по совместительству мои компаньоны. Сначала они просто приобрели несколько лошадей, стали за ними ухаживать и постепенно их количество увеличивалось. Сейчас мы уже имеем 9 чистокровных верховых английских лошадей, и это только в Карачаево-Черкессии, один конь находится и тренируется в Красноярске. Интерес рос, а вместе с ним зарождались все новые идеи, которые выходили за рамки «просто увлечения». Потом сложилось так, что судьба свела нас всех вместе, объединила нашу общую любовь к этим прекрасным животным, наши возможности, планы, что в дальнейшем привело непосредственно к самому зарождению «Unicorn Challenge».— Изначально речи о том, что я стану генеральным директором вообще не шло. На момент планирования нашего первого мероприятия – скачек в Пятигорске — главной целью было именно организовать, сделать первую пробу и посмотреть, что из этого выйдет, как у нас получится. Ильгар Самедов предложил мне заняться вопросами подготовки к скачкам. Я впечатлился этим процессом, понравилось руководить огромным процессом, требующим внимания, тщательного продумывания и учета мелочей. Это, как приводить большую систему в рабочее состояние, контролируя при этом, чтобы каждая деталь была исправна и грамотно функционировала. Особенно приятно после всех приложенных усилий потом увидеть, как твое дело выливается в такое грандиозное событие. Это не может не радовать.Также лично для меня это был потрясающий опыт с незабываемыми эмоциями, поскольку организовывать пришлось все очень быстро. Буквально в конце июля мы приняли решение осуществить эту задумку со скачками, а уже в конце сентября провели закрытие сезона в Пятигорске. Мы сняли Пятигорский ипподром, который является одним из самых крупных в России, провели 13 забегов, а также устроили фееричное представление с участниками и финалистами шоу «Голос», которые придали этому событию еще более торжественный вид. Это мероприятие в полной мере показало нам, что мы можем гораздо больше, чем думали.— Я безумно благодарен своим партнерам — Ильгару Самедову и Батыру Матакаеву и всей нашей команде за слаженную работу и атмосферу доверия. Мне очень повезло. Ильгар и Батыр — это те люди, которые позволяют взглянуть на вещи по-новому и донести понимание в мельчайших деталях. Их терпение и опыт заметно сказываются на продуктивности нашей общей работы, и иногда я даже учусь чему-то у них.— Как известно, лошади поистине необыкновенно умные и благородные животные, во все времена считавшимися преданными друзьями человека. Лошадь везде сопровождала людей: на производстве, на охоте, также активно использовалась в качестве транспортного средства. Многие важнейшие механизмы были завязаны именно на этих животных, и люди не могли представить себе их полноценное функционирование без лошадей. К сожалению, сейчас, в век технологий и механизации про своих друзей общество немного подзабыло. В связи с этим, мы выступаем и популяризируем идею возрождения былого величия коней. И я ее всецело разделяю эти идеи, как и мои партнеры.Моя личная причастность к этим животным началась еще в детстве, когда я приезжал к дедушке в село и часто проводил время за катанием верхом. Понятно, что потом, с приездом в город, эти эмоции начинали забываться и угасать, но есть то, что навсегда осталось во мне и сохранило внутри меня ту самую любовь к коням – это те неповторимые ощущения первой поездки верхом. Чувство адреналина, наполнявшее кровь, движения, ощущение невидимой связи с лошадью, как с неким близким товарищем, который способен понять тебя без слов, который может разделить с тобой все плохое и хорошее. Такое невозможно стереть даже спустя время. Эти чувства и эмоции настолько были живы тогда и настолько живы сейчас, что переросли в наше общее с Ильгаром и Батыром дело. Эта любовь -некая отправная точка, ставшая катализатором для нашей команды, которая в дальнейшем и позволила развивать этот проект и вскоре выйти уже на более высокий уровень.— В этом и заключается смысл наших помыслов — дать людям даже из отдаленных городов возможность познакомиться с этими прекрасными животными, узнать их поближе, а потом, возможно, и приобщиться к самому конному спорту. Ведь многие люди, к сожалению, лишены таких возможностей, связанных с лошадьми и с этим спортом, которые есть в столице. Именно поэтому мы будем разворачивать нашу деятельность по всей России, давая шанс каждому насладиться этим зрелищем. Просто нужно соединить каналы и наладить само функционирование. У нас уже есть план мероприятий, где, в каких городах планируются скачки по календарю и, я думаю, что его география будет расширяться.— Пока самой идеи конного клуба нет, но она имеется в наших дальнейших будущих планах. В данный момент мы сосредотачиваем наше внимание на скачках, чтобы просто показать людям для начала, что это такое, как это красиво и что этим действительно стоит заниматься, не говоря уже о наших целях популяризации любви к лошадям. А когда у людей появится желание, в регионе появится спрос. Дальше, вероятно, даже кто-то сам начнет покупать коней, заниматься разведением, может быть, откроет свой конный клуб. В этом и заключается наша первоначальная задумка. Мы не претендуем на популяризацию именно наших конных клубов, основная цель – толчок к развитию на местах, толчок к повышению интереса и самого желания людей к этим животным и конному спорту в принципе.— Здесь очень важный момент — мы не делаем ставку на высококлассных специалистов, имеющих за плечами кучу дипломов и готовых на нас работать. Нет. В первую очередь, мы предлагаем людям сотрудничество, когда видим, что человек сам горит желанием развиваться вместе с нами. Это залог платформы, залог успеха и плодотворной работы. Не мы ищем человека, специалиста, которого можем нанять за определённую плату, а сам человек хочет присоединиться к нашему общему делу и дать ему толчок. Ведь если не будет этого самовольного желания, огромного интереса, тогда и выдающихся результатов тоже не будет. Пока все складывается так, что люди приходят к нам сами: либо через знакомых узнают, либо нам их посоветовали, либо вообще совершенно случайно с нами знакомятся. Но целенаправленно мы никого не ищем.— Безусловно, стоит сказать, что сделано уже многое, но еще есть достаточно много неохваченных моментов, которые мы в дальнейшем будет задействовать в нашей работе и развивать. К достижениям можно отнести открытие 22 декабря нашего конного клуба в Сергиевом Посаде. Этот клуб представляет собой некую платформу для знакомства с лошадьми и приятного времяпрепровождения с ними. Там дается хорошая база и приобретается ценный опыт, потому как в составе клуба находятся специально обученные каскадерские кони, которые тренируются там, а впоследствии снимаются в фильмах, участвуют в шоу программах по джигитовке. Приятным бонусом идет и осуществление конных прогулок на природу верхом и экипажем, возможность подготовки конных каскадеров и джигитов. При клубе есть и детская школа джигитовки, которая позволяет с самого юного возраста стать с лошадью на «ты».Это клуб с обученными лошадьми и опытными инструкторами, который дает необученным людям во всех красках насладиться своим пребыванием там. Безусловно, предварительный инструктаж будет, но люди смогут больше провести время с лошадьми, покататься, получить эмоции.В этом состоит наше главное отличие от других московских клубов. Мы не акцентируем внимание на оттачивании мастерства езды, а даем возможность общения с животными, составления своего плана занятия по индивидуальному желанию человека. Причем такой шанс есть абсолютно у всех. В нашем клубе есть индивидуальные инструктора для женщин и детей, которые находят подход к каждому. Я сам был удивлен результатом такой работы, когда увидел, как маленькие девочки 8-9 лет спокойно катаются на конях, и более того даже выполняют трюки. Так что, можно считать открытие этого конного клуба как хороший результат нашей общий работы и наших общих затраченных усилий.Также можем отметить и приятный факт, что так думает не только наша команда. По результатам зрительского голосования мы завоевали интернет-премию «Прометей-2018», которую нам вручили в штаб-квартире ТАСС. Приятно, что люди нас выбрали, оценили так скажем нашу идею, наше дело и дали на них свой положительный отклик. Также, этот факт доказывает и то, что возрождение конного спорта в России все-таки возможно и люди заинтересованы в этом, поэтому будем работать, будем развиваться и совершенствоваться.— Мы хотим придать скачкам статусности, вывести этот спорт в народ. Опыт Пятигорска показал, что еще нужно подтянуть, и мы усердно работаем над этим. В наших ближайших планах – это организация турне по городам России. Выбрать такие отдаленные уголки нашей страны, куда конезаводчики могли бы приехать и выставить своих коней. Мы предоставляем им такую возможность.Наш промоушн – это некая платформа, которая позволяет соединить любителей спорта, коннозаводчиков, не имеющих возможности выступать. Мы приходим и создаем людям эту возможность, воспользовавшись которой они также могут показывать своих лошадей и участвовать в скачках.