Петр Бирюков: Сдать новогодние елки на утилизацию в этом году можно будет в 473 пунктах до 1 марта

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Сегодня, 16:38
Петр Бирюков: Сдать новогодние елки на утилизацию в этом году можно будет в 473 пунктах до 1 марта«В 2019 году акция «Елочный круговорот» пройдет с 9 января по 1 марта. Поскольку акция стала пользоваться популярностью у москвичей, то в этом году было принято решение значительно увеличить количество пунктов приема елок – кроме 13 пунктов приема елок на природных территориях, организованных ГПБУ «Мосприрода» будут действовать еще 460 пунктов, организованных префектурами административных округов», - сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках акции принимаются елки, сосны, пихты. Обязательным условием является отсутствие на дереве елочной мишуры и украшений.‬ Приемка деревьев на утилизацию у горожан осуществляется бесплатно.

Как уточнил заммэра, все собранные деревья перерабатываются в щепу, а в дальнейшем используются для компостирования и производства почвогрунтов, а также для отсыпки дорожек и в вольерных комплексах.‬ Основная дробилка находится на территории поселка Ульяновского лесопарка в городском поселении Московский. Кроме того, небольшие дробилки есть в парке «Кузьминки-Люблино» и в Зеленограде.

П. Бирюков напомнил, что акция проводится с 2016 года. Изначально действовал только один пункт приема елок на территории экоцентра «Битцевский лес», и сроки акции составляли с 9 по 19 января. В 2017 году «Мосприродой» были увеличены сроки проведения акции и количество пунктов приема елок. В 2018 году на ООПТ Москвы было организовано 12 пунктов приема елей, и сроки продлили с 9 января по 1 марта -‬ всего 51 день. В 2017 году в ходе акции было собрано 565 новогодних деревьев, а в 2018 году – 7006 елок.

С полным перечнем адресов, где организованы пункты приема елок, а также с графиком их работы можно ознакомиться на портале mos.ru (www.mos.ru/news/item/49430073/).

Источник: ЭкоГрад
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Петр Бирюков: Сдать новогодние елки на утилизацию в этом году можно будет в 473 пунктах до 1 марта

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