Азербайджан вводит единый билет за проезд в общественном транспорте

По ее словам, эта система является новым механизмом и предусматривает несколько этапов."Работа, которая будет проведена на первом этапе, связана с системой онлайн-билетов. В настоящее время приобрести онлайн-билет в Бакинском автовокзальном комплексе возможно только в одном направлении. После запуска системы единого билета билет можно приобрести в двух направлениях (туда - обратно), в том числе в онлайн-системе пассажиры из регионов могут приобрести билет в Баку", - сказала Аллахъярова.По ее словам, кроме того, на автовокзале будут созданы единые диспетчерские центры."Сейчас Госслужба автотранспорта может контролировать продажу билетов, но нередки случаи, когда владельцы автобусов покупают много билетов и искусственно завышают на них цены. Во избежание этих случаев и будут созданы единые диспетчерские центры",- сказала Аллахъярова.Пресс-секретарь подчеркнула, что система единого билета объединит внутригородские и междугородние пассажироперевозки."То есть, те, кто будет выезжать из Баку или приезжать из районов, смогут использовать единый билет. Иными словами, единый билет пассажиры могут использовать во всех средствах общественного транспорта", - сказала Аллахъярова.