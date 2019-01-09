Что готовит 2019-й год: 10 событий для Азербайджана

Азербайджан заменил Венесуэлу на посту страны-председателя Движения неприсоединения и возглавит эту международную организацию с 2019 по 2022 годы. Движение неприсоединения - международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах гуманизма и неучастия в военных блоках. Движение не имеет обычной организационной структуры и постоянного руководства, решения принимаются консенсусом и носят рекомендательный характер. Азербайджан присоединился к Движению неприсоединения в 2011 году. В 2019 году Баку примет XVIII саммит Движения неприсоединения, который имеет и большое символическое значение. Через 30 лет после Белградского саммита 1989 года Европейский континент получит возможность вновь принять глав государств и правительств стран, участвующих в Движении неприсоединения.В Баку впервые пройдет мероприятие в формате ОПЕК+, на котором будут обсуждены важные вопросы стабилизации нефтяного рынка. Договоренность об этом была достигнута во время визита генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо в Азербайджан в марте 2018 года. Ранее президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил о проведении в Баку в 2019 году заседания Совместного мониторинового комитета ОПЕК и не-ОПЕК "для того, чтобы восстановить баланс на нефтяном рынке, достигнутый летом 2018 года". Недавно же было подтверждено, что заседание Совместного комитета министров по мониторингу выполнения сделки в рамках ОПЕК+ состоится в феврале-марте 2019 года в Баку. По словам министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, Азербайджан успешно сотрудничает с картелем в рамках декларации о сокращении добычи нефти, подписанной ОПЕК с рядом стран, не входящих в эту организацию.В 2019 году в Азербайджане откроется новая социальная структура - сразу три центра DOST при Агентстве по устойчивому и оперативному социальному обеспечению. "DOST" переводится с азербайджанского языка как "друг". Центры будут созданы согласно подписанному в 2018 году распоряжению президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах в области социальной защиты населения. Цель DOST - усовершенствование услуг, оказываемых гражданам в области занятости населения, труда, социальной защиты и обеспечения. В центрах населению будут оказываться более 120 видов услуг, более 50 из которых являются электронными. Таким образом, посредством создаваемых в стране новых структур период оказания ряда услуг населению сократится с нескольких месяцев до одного дня, в то же время отпадет необходимость в сборе большого количества документов.В этом году ожидается запуск первого скоростного пассажирского поезда по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Проект стартовал еще в 2017 году для грузоперевозок и уже стал одним из главных транспортных проектов региона, объединяющим Европу и Азию по кратчайшему маршруту. А уже в этом году планируется запустить пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Карс, который однозначно окажет влияние на сферу пассажироперевозок и туристический сектор. Американский телеканал CNN включил железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс в число новых железнодорожных маршрутов, которые могут изменить представления о путешествиях. "Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс простирается на 826 километров и соединяет столицы Азербайджана и Грузии с древним городом Карс в Турции. В 2019 году БТК представит новый маршрут, по которому пассажиры будут перевозиться между Баку и турецкими городами Анкара и Стамбул", - говорится в материале CNN. По данным швейцарской компании Stadler Rail Management, занятой производством вагонов для эксплуатации на магистрали, максимальная скорость движения поездов составит 160 километров в час.Азербайджан и РФ проводят активные переговоры по открытию в Баку филиала еще одного престижного российского вуза. В конце прошлого года стало известно, что МГИМО МИД РФ ведет работу по открытию филиалов института в Баку и Ташкенте. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, МГИМО укрепляет свои позиции за рубежом, и совместно с Азербайджаном ведет подготовительную работу по созданию своего филиала. Этот шаг, по его словам, будет способствовать расширению российского гуманитарного присутствия на пространстве СНГ. Планы по открытию МГИМО в Баку подтвердил также посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Бочарников. "В отношении открытия филиала МГИМО в Баку ведется активная работа, осуществляются контакты между этим российским университетом и азербайджанской стороной. Надеемся, что в 2019 году ситуация еще больше прояснится. Решение этого вопроса движется вперед", - отметил дипломат.В 2019 году Бакинский метрополитен пополнится еще одной станцией. Завершается строительство новой метро станции у военного госпиталя на улице Джейхуна Салимова. Третья станция "Фиолетовой линии" Бакметрополитена будет многоуровневой, трехэтажной. На перрон пассажиры будут попадать с помощью 17 эскалаторов современного типа и трех лифтов. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из 25 станций, 1 электродепо и трех линий, протяженностью 36,6 километра. Согласно "Концептуальной схеме развития линий Бакинского метрополитена" в будущем он будет состоять из 76 станций, 6 электродепо, и 5 линий (три существующие - "зеленая", "красная" и "фиолетовая" ветки, и две дополнительные - "голубая" и "желтая"), протяженностью 119,1 км.В этом году планируется открытие Caspian Waterfront - крупного развлекательного центра на территории Приморского бульвара Баку. Центр площадью 120 тыс. кв. м. разрабатывается как место семейного отдыха. Ассортимент предлагаемых розничных и развлекательных услуг будет разнообразным, в центре создается приятная атмосфера для людей всех поколений, рассказал журналу об архитектуре CLAD автор проекта Тим Карран, директор дизайнерской компании Chapman Taylor. Изначально Caspian Waterfront должен был стать крупным конгресс-центром, однако впоследствии его назначение было изменено. По задумке центр должен превратиться в один из символов Баку. При создании дизайна компания вдохновлялась восьмиконечной звездой на гербе и национальном флаге Азербайджана.У столицы Азербайджана в скором времени появится свой Central Park. Он разбит на месте "Советской" - исторического квартала в центре Баку, который был снесен несколько лет назад в связи с реконструкционными работами в столице. К созданию нового парка были привлечены местные и иностранные специалисты, которые использовали при его планировке интересные детали. Так, парковый комплекс раскинулся на нескольких гектарах земли, в окружении новостроек, старинных домов и современных автомобильных развязок. Особенность Центрального парка - это крупный надземный пешеходный мост, который будет проходить над несколькими улицами и выйдет к комплексу мечети "Тезепир". В целом, территория парка - более 20 гектаров, где будут находиться детские и спортивные площадки, высажены деревья и редкие виды растений, возведены фонтаны, откроются рестораны и кафе.В мае в Азербайджан соберутся футбольные болельщики со всего мира, чтобы посмотреть финал Лиги Европы сезона-2018/19. Матч состоится на бакинском Олимпийском стадионе 29 мая. Спортивное сооружение было открыто в 2015 году и вмещает 69 870 зрителей. Уже представлен логотип Лиги Европы УЕФА "Баку 2019", специально разработанный для финала нового сезона. В его дизайне использовались изображения известных достопримечательностей Баку - Азербайджанской государственной академической филармонии, "Пламенных башен", Девичьей башни, Центра Гейдара Алиева и Дома правительства.21 июля в Баку состоится открытие Европейского юношеского олимпийского фестиваля. С предложением о проведении этого фестиваля в 1990 году выступил бывший президент Европейского олимпийского комитета Жак Рог, который отметил его важность для популяризации олимпийского движения среди молодежи, привития им олимпийских ценностей и идеалов. Фестиваль является мероприятием высокого уровня для европейских атлетов по многим видам спорта среди молодежи 14-18 лет, и впервые он состоялся в 1991 году в Брюсселе. В спортивном турнире в Баку примут участие более двух тысяч спортсменов и свыше 1500 представителей из 50 стран Европы. Соревнования будут проходить по 10 видам спорта на 12 спортивных площадках.