Азербайджан придерживается квот ОРЕС по сокращению нефтедобычи

Министерство энергетики АР представило совместной технической комиссии мониторингового комитета Организации стран-экспортеров нефти (ОРЕС) данные по добыче нефти в декабре 2018 года в соответствии с Венскими соглашениями.
"Согласно переданным в декабре данным, среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 790 тысяч баррелей, из которых 721 тысяча баррелей — нефть и 69 тысяч — конденсат. Ежесуточно экспортировалось 617 тысяч баррелей нефти, 69 тысяч баррелей конденсата и 13,4 тысячи баррелей нефтепродуктов", — сообщает Sputnik Азербайджан
со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики АР.
Среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане с учетом договоренностей с ОРЕС в январе 2018 года составил 814,6 тысячи баррелей, в феврале - 806 тысяч баррелей, в марте - 794 тысячи баррелей нефти, апреле - 785,7 тысячи баррелей, в мае – 801 тысячу баррелей, июне – 792 тысячи баррелей, июле – 773 тысячи баррелей, августе – 774 тысячи баррелей, сентябре - 796 тысяч баррелей, октябре – 783 тысячи баррелей, ноябре – 801 тысячу баррелей.
В целом в 2018 году среднесуточная добыча нефти составила 792,6 тысячи баррелей.
В соответствии с подписанной 10 декабря 2016 года в Вене "Декларацией о сотрудничестве" Азербайджан взял на себя обязательства по снижению добычи нефти на 35 тысяч баррелей ежесуточно.
Совместная техническая комиссия была создана 22 января 2017 года в Вене со стороны Кувейта, России, Алжира, Венесуэлы, и мониторинговый комитет с целью контроля над выполнением странами взятых на себя обязательств будет ежемесячно получать отчеты и анализировать ситуацию по добыче нефти.
С момента подписания соглашения и по сей день Азербайджан отмечается ОРЕС как страна, активно выполняющая взятые на себя обязательства, и как лидер среди стран по сокращению добычи нефти.
На V Совещании государств-членов и государств, не являющихся членами ОРЕС, 7 декабря 2018 года было достигнуто соглашение о сокращении добычи нефти до 1,2 миллиона баррелей в сравнении с уровнем октября 2018 года.
Согласно новому решению, с января 2019 года Азербайджан взял на себя обязательство сократить суточную добычу примерно на 20 тысяч баррелей.