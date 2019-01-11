Назначен новый глава “ЛУКОЙЛ-Азербайджан”

Актуальная тема / Экономика
11 янв 2019
Назначен новый глава “ЛУКОЙЛ-Азербайджан”Айдар Абдуллин стал директором ЗАО “ЛУКОЙЛ-Азербайджан”.

До Абдуллина этот пост с 2012 года занимал Эдуард Мухаметов.

Айдар Абдуллин до назначения стоял во главе департамента развития сбыта ПАО “ЛУКОЙЛ”.

ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» действует в стране с 1993 года. Компания управляет 58 АЗС и нефтебазой, обеспечивающей перевалку 320 тысяч тонн нефтепродуктов в год. Благодаря этому ЛУКОЙЛ стал надежным поставщиком дизельного топлива и автомобильного бензина, а также смазочных материалов крупным международным и азербайджанским компаниям, работающим на местном рынке.
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